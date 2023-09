3 milioane de români mănâncă, 3 firme se îngrașă. Afacerea tichetelor de masă

Valoarea tichetelor de masă a fost majorată, începând cu data de 1 august 2023, la 35 de lei, iar începând cu 1 ianuarie 2024 va urca la 40 de lei, conform unei ordonanțe de urgență aprobate, în acest sens, de către Guvern. Emiterea acestor tichete s-a transformat într-o afacere extrem de profitabilă pentru cei care le emit, mai ales că de-a lungul timpului s-au adăugat și alte tipuri, cum ar fi cele de vacanță, de grădiniță, culturale, sociale etc. Cu rate ale profitabilității incredibil de mari și în creștere de la an la an, aceste societăți pot spune că au rețeta perfectă pentru maximizarea profiturilor. Acum Executivul vrea să schimbe foaia și le cere să-și taie din comisioane. Avertismentul a fost lansat chiar de premierul Marcel Ciolacu, el precizând că în caz contrar Cabinetul ia în calcul să renunțe la ele și să le dea oamenilor sub formă de bani.

Soluția luată în calcul pentru păstrarea actualului sistem de emitere este ca aceste firme să-și scadă comisioanele la 1%, atât la emitere, cât și la decontarea lor. În prezent, aceste companii încasează un comision de 3% din valoarea bonurilor emise și de 3% la decontarea lor. Pe de altă parte, ele păstrează bonurile nefolosite, ceea ce reprezintă o altă sursă importantă de venit pentru aceste companii. Firmele autorizate de Ministerul Finanțelor să emită tichete sunt Edenred Romania, Sodexo Pass Romania, Up Romania, Unicredit Bank și Banca Transilvania, dar cele care domină piața sunt primele trei.

„Este o propunere, pentru că aceste companii care emit aceste tichete au ajuns, totuși, la un comision destul mare din punctul meu de vedere - 3% la emitere, 3% la colectare - după informațiile pe care le am eu. Dacă nu înțelegem că nu putem să avem profit excepțional și poate încadrat și cu 1% (impozit - n.red.), și cu 2 angajați... Eu astfel de șmecherii nu le mai accept și atunci voi lăsa alternativa”.

Marcel Ciolacu, premierul României

Afaceri de sute de milioane de lei

Dimensiunea acestei afaceri a fost dezvăluită recent de Gabriel Biriş, consultant fiscal şi membru fondator al companiei de consultanţă fiscală Biriş Goran, care a realizat o analiză pe această temă.

Principalii trei jucători de pe această piață a emiterii de tichete au avut în 2021 o cifră de afaceri cumulată de 350.400.000 lei. În 2022 vor fi semnificativ mai mari, ca urmare a comisioanelor uriașe obținute din decontarea către supermarketuri a tichetelor sociale, comisioane semnificativ mai mari decât cele pentru tichetele de masă sau a tichetelor cadou. La această sumă se mai adaugă veniturile din dobânzi pentru că banii stau în conturile acestor firme de când sunt plătiți de angajator până când sunt cheltuiți de angajați, ceea ce a însemnat încă circa 27.400.000 lei. Asta face ca firmele respective să aibă venituri în 2021 de 377.800.000 lei. În perioada 2018-2021 cifra de afaceri cumulată a firmelor respective a fost de 1.300.000.000 lei, la care se mai adaugă și veniturile din dobânzi, circa 119.000.000 lei.

De unde au obținut veniturile

Analiza realizată de Gabriel Biriș arată că în 2021 structura veniturilor celor trei companii emitente a fost următoarea:

Comisioane de la comercianți: 219.200.000 lei, adică 58% din total venituri;

Comisioane de la angajatori: 93.000.000 lei, adică 24,6% din total;

Venituri din tichete nereturnate: 36.400.000 lei, adică 9,6% din total;

Venituri din alte activități: 1.800.000 lei, adică 0,5% din total;

Venituri din dobânzi: 27.400.000 lei, adică 7,25% din total.





Marje de profit între 37 și 71%

Pentru Sodexo Pass anul trecut a fost unul de excepție. Cu o cifră de afaceri care i-a crescut de la 121.353.113 lei la 172.242.663 lei (plus 41,94%), profitul net a înregistrat o creștere de peste două ori. Astfel, dacă în 2021 acesta a fost de 57.400.394 lei, anul trecut a ajuns la 123.352.432 lei (cu 218 angajați față de 202 în 2021). Anul trecut compania a înregistrat o marjă de profit de 71%. Dacă în 2021 emitentul de tichete Edenred Romania SRL a raportat o cifră de afaceri de 146.987.069 lei, aceasta a urcat la 212.963.127 lei anul trecut (creștere cu 44.89%), iar profitul net a sărit de la 78.539.468 lei la 141.794.526 lei (creștere de aproape două ori). În ceea ce privește marja de profit, aceasta a fost anul trecut de 66%. Această performanță a fost realizată cu numai 149 de angajați (față de 151 în 2021). Nici Up Romania nu se poate plânge că nu a avut un an bun. Cifra de afaceri i-a crescut de la 82.068.260 lei la 139.202.796 (creștere cu 69,62%), iar profitul net de la 17.624.940 lei la 52.524.049 lei (creștere de trei ori). Aceste creșteri spectaculoase au fost obținute cu 157 de angajați, după ce în 2021 numărul lor a fost de 161. Anul trecut compania a înregistrat o marjă de profit de 37%.

Piața tichetelor de masă

În România, aproape 3 milioane de angajaţi beneficiază în prezent de tichetele de masă electronice, introduse din 1998. Un calcul estimativ demonstrează că, dacă toate companiile ar acorda valoarea maximă, valoarea acestui program ar depăşi, per ansamblu, 25 de miliarde de lei anual, luând în calcul o medie de 35 de lei/tichet/20 de zile pe lună, arată un studiu Frames realizat recent. Numărul firmelor care distribuie angajaților tichete de masă a crescut de la 6.602 în 2012 la 15.662 în 2022, iar numărul angajaţilor s-a dublat în acest interval, de la 45.575 la 95.470.

Tichetele sociale emise anul acesta au fost o sursă importantă de venit pentru companiile emitente pentru că multe s-au întors la ele, fiind nefolosite de destinatari. Motivul a fost că multe au fost emise la adrese unde aceste persoane, în special oameni ai străzii, nu mai locuiau, dar bazele de date nu erau aduse la zi, potrivit surselor Jurnalul.

Companiile sunt verificate de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibilă încălcare a regulilor în domeniu de către companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania pe piața emiterii și comercializării de tichete. Autoritatea de concurență are indicii că firmele și-ar fi coordonat comportamentele în cadrul anumitor licitații la care au participat, precum și la stabilirea nivelului comisioanelor de rambursare a tichetelor percepute de la magazinele afiliate, conform unui comunicat de presă transmis de Consiliul Concurenței. Astfel, există suspiciuni că cele trei companii s-ar fi înțeles să fixeze prețurile de vânzare și cumpărare și alte condiții de comercializare a tichetelor, dar și să își împartă piața serviciilor de emitere și comercializare a acestora. În acest context, Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile companiilor vizate de investigație, Edenred Romania SRL, Sodexo Pass Romania SRL și UP Romania SRL, dar și la sediul Asociației Profesionale a Emitenților de Tichete și al Asociației Consiliul Emitenților Români de Tichete Electronice. În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor.

