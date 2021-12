Polița RCA pentru o mașină medie costă dublu în decembrie, față de luna ianuarie a acestui an

Piața asigurărilor RCA a explodat, anul acesta, într-un ritm fără precedent. Pentru un autoturism cu capacitate cilindrică medie, în luna ianuarie a anului curent, un proprietar plătea pentru o poliță obligatorie un tarif de minimum 630 de lei. În decembrie, pentru aceeași mașină, tariful cel mai mic perceput de companiile de asigurări este 1.147 de lei. Și asta, în cazul polițelor fără decontare directă. Cine vrea o poliță cu decontare directă va scoate din buzunar minimum 1.300 de lei. Prețurile maxime ajung chiar și la 1.900 de lei. În ceea ce privește costul unei polițe CASCO, la începutul anului, cele mai avantajoase oferte pentru servicii standard erau de 633 de lei, pentru 12 luni. În decembrie, o poliță similară CASCO pornește de la 1.440 de lei.

Exemplul pentru care am analizat diferențele de costuri pentru eliberarea poliței auto de răspundere obligatorie, între începutul și sfârșitul anului curent, este un autoturism cu o vechime de cinci ani, motorizare cu norma de poluare Euro 6, pe benzină, cu o capacitate cilindrică a motorului de 1.600 de centimetri cubi.

Pentru eliberarea unei polițe RCA, începând cu luna ianuarie a anului 2021, societățile de asigurare cereau între 629,47 de lei pentru 12 luni, în cazul unei polițe fără decontare directă, și 842 de lei, pentru o poliță cu decontare directă. Iar pentru cele cu valabilitatea de șase luni, prețurile medii erau de la 283 de lei, fără decontare directă, la 496 de lei, cu decontare directă.

De remarcat este faptul că falimentara City Insurance oferea tarife de la 633,25 de lei, pentru o poliță valabilă 12 luni.

Prețurile au luat-o în sus la mijlocul anului

O jumătate de an mai târziu însă, în luna iunie a acestui an, lucrurile au început să o ia razna. Omniasig, spre exemplu, percepea un tarif de 720 de lei pe an, pentru o poliță fără decontare directă, respectiv 967 de lei pe an, pentru o poliță cu decontare directă. Tariful pentru o poliță valabilă 11 luni, la această companie de asigurări, era de 547 de lei fără decontare directă și de 956 de lei cu decontare directă, în timp ce pentru o poliță cu valabilitatea de 6 luni, percepea 376 de lei fără decontare directă, respectiv 401 lei cu decontare directă.

City Insurance percepea cel mai avantajos tarif, pleca, pentru polițe fără decontare directă, de la 654,5 lei pe an, la 306,91 de lei pentru 6 luni. Cel mai scump asigurător de pe piață, la mijlocul acestui an, în ceea ce privea emiterea polițelor RCA pentru tipul de motorizare descris mai sus, era compania Generali, cu un tarif, pentru 12 luni, de 1.304 lei fără decontare directă, respectiv de 1.634 de lei cu decontare directă.

Unele companii percep chiar și 1.900 de lei

În luna decembrie a acestui an, prețurile la RCA practic au explodat. Ultimele oferte remise de o cunoscută aplicație centralizează, pentru începutul anului 2022, tarife care pornesc de la 1.147 de lei, până la 1.898 de lei pentru o poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Astfel, compania Omniasig, care figurează cu cele mai „scăzute” tarife, percepe pentru o poliță RCA valabilă 12 luni, fără decontare directă, 1.147 de lei, iar pentru cea cu decontare directă, 1.297 de lei. Practic dublu decât cu un an înainte. Există opțiunea unei polițe cu valabilitatea de 11 luni, unde tariful fără decontare directă este 1.051 de lei, iar cel cu decontare directă este 1.189 de lei. La șase luni, polița are un cost de 764 de lei fără decontare directă și de 821 de lei cu decontare directă.

Euroins percepe pentru polițele pe 12 luni tarife cuprinse între 1.151,54 de lei și 1.364,54 lei, iar pentru cele pe șase luni, între 797,08 lei și 867.08 lei. Asirom emite polițe pentru un an întreg cu un cost de 1.313,4 lei fără decontare directă și de 1.474,4 lei cu decontare directă, în timp ce pentru polițele pentru șase luni au un cost de 860,94 de lei fără decontare directă, respectiv de 960,94 de lei cu decontare directă.

Generali percepe cel mai piperat tarif din piață. Pentru o poliță valabilă 12 luni, fără decontare directă, prețul este de 1.698 de lei, iar cea cu decontare directă ajunge chiar la 1.898 de lei. Polițele cu valabilitate de șase luni au costuri care pornesc de la 1.848 de lei.

Cu tot cu CASCO, asigurarea unei mașini costă minimum 2.736 de lei pe an

Un calcul simplu arată că aceste polițe obligatorii îi pun pe șoferi să achite tarife mai mult decât duble față de perioada similară a anului trecut, iar explozia prețurilor s-a declanșat odată cu falimentul companiei City Insurance.

Mergând însă și mai departe cu simularea de costuri, presupunând că, pe lângă polița obligatorie RCA, deținătorul unui autoturism cu motorizarea descrisă mai sus dorește să încheie și o poliță de asigurare facultativă CASCO. Astfel, la începutul anului trecut, cea mai avantajoasă ofertă era prezentată de City Insurance, care percepea un tarif de 272,57 de lei pentru șase luni și un tarif de 633,57 de lei pentru 12 luni. Această poliță CASCO asigura maximum patru decontări ale daunelor într-un an și o valoare de despăgubire maximă de 45.000 de lei, fiind valabilă exclusiv pe teritoriul României.

În decembrie 2021, cea mai ieftină variantă pentru CASCO este oferită de Omniasig, care percele 719,71 de lei, pentru șase luni, și 1.439,43 de lei, pentru 12 luni. Polița este, de asemenea, valabilă pe teritoriul României și acoperă o despăgubire de maximum 10.000 de euro.

Dacă anul trecut pe vremea aceasta, un șofer dorea să fie acoperit total contra daunelor, trebuia să scoată din buzunar minimum 842,47 de lei pentru o poliță RCA, valabilă 12 luni, cu decontare directă, la care se adăugau 633,67 de lei o poliță CASCO, în total, 1.176,14 lei, astăzi, cu acești bani, abia dacă mai poate achita costurile unei polițe RCA fără decontare directă.

În decembrie 2021, cea mai ieftină poliță cu decontare directă costă 1.297 de lei, iar cea CASCO este 1.439,43 de lei, deci un total de 2.736,43 de lei. De 2,33 de ori mai mult decât în urmă cu 12 luni.