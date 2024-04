Condiții de muncă inimaginabile pentru secolul XXI. Poșta Română: fără WC-uri, fără apă și cu sedii în casele angajaților

Dincolo de faptul că este ilegală spargerea grevei de către directorul Poștei Române, oamenii spun în ce condiții de mizerie sunt obligați să lucreze, foarte apropiate de cele din Evul Mediu sau din lumea a treia. Mii de localități au oficiile poștale acasă la angajați, dar nimeni nu le plătește utilitățile. Alte oficii poștale sunt în clădiri vechi, în pericol de prăbușire, cu WC-ul în curte, fără apă curentă și fără încălzire. Poștașii sunt obligați să facă sport în natură, mergând zeci de kilometri pe jos în fiecare zi, indiferent cum e vremea și chiar dacă au peste 55 de ani. Unii au bicicletă, dar pe dealuri, pe la munte și prin păduri e mai greu să se deplaseze așa. Cei care au mașini trebuie să plătească benzina din banii lor.

Greva poștașilor scoate la iveală o situație inimaginabilă pentru secolul XXI, despre care nimeni nu a vorbit până acum. Pentru a denigra munca angajaților Poștei Române s-au făcut adevărate campanii, pe rețelele de socializare, în ultimii ani, principalul argument împotriva companiei fiind că poștașii care duc pensiile sunt șpăgari - pentru că unii primesc atenții de câțiva lei de la pensionari. Nimeni nu a întrebat însă cum își desfășoară activitatea un poștaș din mediul rural care deservește mai multe localități: cine îi asigură transportul, unde se duce la WC, unde se spală pe mâini, cine plătește încălzirea, apa, curentul electric, gunoiul. În multe situații, toate acestea nu sunt asigurate de companie.

Cea mai gravă situație este în localitățile unde poștașul e obligat să-și pună propria casă la dispoziția companiei, ca să poată lucra, dar nimeni nu-i plătește nici utilitățile, nici transportul, chiar dacă trebuie să se deplaseze pe ploaie, viscol și ninsoare prin păduri, traversând dealuri sau zone montane.

Angajații Poștei fac grevă pentru a cere foarte puține lucruri, principala revendicare fiind 400 de lei la salariu. O sumă infimă, dacă o raportăm la ultimul tun dat de conducerea companiei care a cumpărat „ținute” (nu uniforme) în valoare de aproape un milion de euro, pe care angajații refuză să le poarte, pentru că sunt și foarte urâte, și de calitate proastă.

Au intrat noaptea în sediu

Poștașii nici măcar nu au cerut să li se facă sedii sau să li se dea bani pentru plata utilităților, pentru renovări sau pentru decontarea transportului. Și totuși, în noaptea care a precedat începutul grevei, s-au trezit cu oameni veniți de la București, care au intrat în sedii ca să le preia atribuțiile celor care protestează.

Blocul Național Sindical, prin Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România, a raportat ieri primele presiuni împotriva greviștilor. Angajații trimiși de directorul Poștei din București au fost filmați, noaptea, în HUB-ul Logistic și Curierat Regional Cluj al Poștei Române. În imagini apar 13 angajați ai Poștei Române, trimiși de la București să-i înlocuiască pe cei care au intrat în grevă. În urma acestei decizii, lucrătorii poștali din HUB-ul Logistic și Curierat Regional Cluj au protestat și au cerut ca înlocuitorii lor să părăsească incinta HUB-ului, nefiind angajați ai acestei filiale a Poștei Române.

„Nu am mai văzut așa ceva niciodată, deși am făcut nenumărate greve. Oamenii i-au alungat pe cei trimiși de la București. Am intervenit la director și am aplanat conflictul. Au venit din București să se ducă pe teren la Cluj, să achite pensii. Este ilegal, dar conducerea Poștei Române are legea ei. Ne-au spus că pot aduce oameni să facă treaba celor care sunt în grevă. Dacă toți angajații sunt în grevă, nu suntem obligați să asigurăm nimic. Am informații că vor să mai aducă 20 de angajați la Cluj”, a explicat, pentru Jurnalul, Carol Sinka, președintele SLPR Cluj.

Liderul sindicatului mai spune că negocierile cu conducerea companiei au început de la jumătatea lunii ianuarie, dar nu s-a făcut nici măcar un pas înainte, iar greva este declanșată legal, cu respectarea tuturor pașilor prevăzuți pentru astfel de acțiuni. Problemele au apărut după ce contractul colectiv de muncă nu a fost reînnoit, iar angajații se plâng de conducerea companiei, care este impusă printr-o nouă lege și nici măcar nu poate fi demisă.

„Noi negociem din 15 ianuarie majorarea salariilor cu 400 de lei, acordarea sporului de loialitate consemnat în vechiul contract colectiv de muncă, în procent maxim, și menținerea drepturilor salariaților. În mediul rural sunt condiții de muncă foarte grele”, mai spune liderul sindicatului.

Bani de bicicletă, dar nu și pentru mașini

Despre felul în care muncesc angajații Poștei Române nu s-a vorbit până acum, dar ceea ce descriu sindicaliștii depășește imaginația multora. „Unii agenți poștali își desfășoară activitatea în propriile lor case și deservesc mai multe localități. La nivelul județului Cluj sunt 140 de astfel de situații. În țară sunt mii de astfel de situații. Poștașii trebuie să meargă foarte mult pe jos, în multe localități, pe distanțe foarte mari. Unii își folosesc mașinile lor, alții au biciclete. Câțiva au primit biciclete, primeau spor de bicicletă și 100 de lei pe lună pentru întreținerea bicicletei, dar nici acești bani nu se mai dau, de când nu s-a reînnoit contractul colectiv de muncă. Pentru mașini nu se decontează nimic”, spune liderul de la Cluj.

Sindicaliștii acuză conducerea Poștei Române de acțiuni de sabotaj pentru desființarea companiei statului. BNS aduce de mult timp astfel de acuzații, dar situația angajaților și a condițiilor de muncă nu s-a schimbat în ultimii 20 de ani. „Se dorește distrugerea serviciilor poștale în mediul rural, nu dezvoltarea lor. Pe directorul general nu-l poate destitui nimeni. În județul Cluj sunt 5 subunități care se încălzesc cu lemne, iar multe au încă WC-ul în curte. S-au alocat unele fonduri, dacă au fost cuprinse în planul de investiții sau de reparații pe județ. Noi am trecut în fiecare an cereri de alocare de fonduri, dar nu s-au dat bani. La agențiile poștale nu se decontează niciun leu pentru utilități”, mai spune sindicalistul.

În cursul zilei de ieri s-au făcut presiuni și asupra altor angajați care au intrat în grevă, în mai multe județe. Și la Târgoviște au fost trimiși de la București trei angajați din centralul Companiei Naționale Poșta Română, pentru a opri greva membrilor SLRP.

Mii de scrisori către Guvern

BNS a anunțat că 18.000 din cei peste 21.000 de angajați ai Poştei Române, adică 90% din totalul angajaților Poștei Române, indiferent de funcția pe care se află, indiferent de responsabilități şi de vechime, din luna iulie 2024 vor avea salariul minim pe economie. Aceasta este nemulțumirea şi revolta miilor de angajați din Poşta Română care au declanşat conflictul de muncă şi care au intrat în grevă începând cu 1 aprilie.

Peste 7.000 de membri de sindicat din 32 de județe sunt în grevă, începând de ieri. După ora 16.00, sindicaliștii au fost primiți la o ședință de negociere la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, din partea BNS participând Dumitru Costin, în confruntarea cu ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan și reprezentanții managementului Poștei Române.

Angajații aplică și alte metode de protest, prin trimiterea unor mesaje către factorii de decizie din Guvern. „În cadrul unei campanii fără precedent, angajații Poștei Române, aflați în grevă generală, vor trimite mii de scrisori către liderii coaliției de guvernare pentru a le atrage atenția cu privire la salariile pe care le au în prezent. Începând de astăzi, adresele de e-mail ale celor doi lideri politici, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, vor fi umplute cu mesajele lucrătorilor poștali aflați în grevă.

