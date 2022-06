Prețul carburanților inflamează România, politicienii bâjbâie după soluții

Dacă s-ar adăuga la această situație și oprirea importurilor de produse petroliere care ajung în România din alte țări din UE, care prelucrează țiței rusesc supus embargoului, am mai adăuga scoaterea de pe piață a încă 7% din necesarul de produse petroliere. Astfel, există riscul ca România, în urma embargoului aplicat Rusiei, să rămână fără jumătate din necesarul de benzină/motorină;

Capacitatea de rafinare a României este de 12.9 mil. to (din care 2,4 mil. to a unei companii rusești care încă funcționează, chiar în condițiile embargoului impus) în condițiile în care consumul este de 13,8 mil. to. Această situație creează o altă vulnerabilitate la adresa securității României;