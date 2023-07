Sportul primarilor: fuga după datornici

Datornicii nu se lasă ușor și totul se transformă într-o situație „care pe care”. Cele mai multe amenzi neachitate sunt ale șoferilor sancționați la regimul rutier, ale prostituatelor și scandalagiilor. Mulți edili spun că folosesc avocați în aceste procese și asta înseamnă costuri suplimentare tot pentru cei care încearcă să încaseze. Mai mult decât atât, în unele situații, instanța respinge cererile primăriilor.

Pe rolul instanțelor sunt multe cereri de înlocuire a amenzii cu muncă în folosul comunității, dar nu toate sunt admise. Judecătorii țin cont de demersurile făcute de administrațiile locale pentru recuperarea datoriei și numai atunci când toate căile sunt epuizate îi obligă pe datornici să presteze ore de muncă neremunerată.

Primar în comuna argeșeană Albota, Ion Dumitru ne-a povestit că s-a lovit de multe ori de situația de a merge la instanță și pentru asta a făcut contract cu un avocat. Nu are ocupat postul de jurist la primăria pe care o conduce și a găsit varianta care îl costă cel mai puțin: plătește 1.000 de lei pe lună, pe când salariul unui jurist este de cel puțin 5.000 de lei. „Recuperarea amenzilor este cea mai mare problemă cu care se confruntă mai toți primarii din țară. Am făcut tot felul de documente, e greu de recuperat și sunt multe amenzi neplătite. Cele mai multe sunt date de Poliția Rutieră. Am executat o parte dintre datornici pe care am reușit să îi prindem pe la bănci, pe unde lucrează. Angajatorii nu prea sunt de acord cu noi și nu vor să facă poprirea. Avem amenzi de 12.000 de lei la o singură persoană”, se plânge Ion Dumitru.

Primarul din Băbana, Vasile Ivan, a mers la instanță până când a găsit o altă variantă premergătoare. „În urmă cu ceva ani, am deschis toate buletinele de știri cu amenzile record ale unei femei care practica cea mai veche meserie din lume și adunase amenzi în valoare de 900.000 de lei. Am mers la instanță și, când credeam că o să câștigăm, ea a adus o hârtie de la medic că e bolnavă și nu poate munci, așa că s-a dus și varianta de muncă în folosul comunității. După ce a văzut că la instanță nu are succes, primarul Vasile Ivan a desemnat un funcționar din cadrul primăriei să se ocupe de aceste amenzi așa că, imediat cum primește copia procesului-verbal la primărie, angajatul începe să trimită înștiințări și somații către cetățenii amendați. Acum, suma datoriilor provenite din sancțiuni contravenționale s-a redus substanțial și a ajuns la 163.967 lei.

„De 2 ani am angajat la taxe și impozite un referent care se ocupă cu asta. Avem un program în care intră și vede toate veniturile persoanelor respective. Mai întâi le trimite acasă hârtie. Dacă după înștiințare și somație nu plătește, atunci trimite solicitare la bănci. Multe bănci ne trimit răspuns prin care ne anunță că la masa credală sunt și alți executori. Ceva de genul «stați la rând». Dar ce să iei de la unul care nu are casă, nu are serviciu, nu are nimic pe numele lui? Te duci înapoi la instanță, măcar muncește de banii aia. Am scăpat de multe amenzi care au fost date în perioada restricțiilor din pandemia de COVID. Oamenii le-au contestat în instanță și cei mai mulți au câștigat. Cele mai mult sancțiuni sunt la regimul rutier”, a spus Vasile Ivan.

Femeile fac curățenie, bărbații reparații

Primarii spun că, odată castigate procesele de muncă în folosul comunității, găsesc mereu ceva de făcut, pe categorii de vârste și sexe. Femeile merg la curățenie în timp ce bărbații ajută la construcții sau reparații.

„Femeile care au ore de muncă în folosul comunității sunt puse să facă curățenie în clădiri și igienizare. Asta ne aduce și nouă economii. Și bărbaților avem ce să le dăm de muncă. Este perioada în care avem de reparat școlile. Și sala în care este arhiva instituției are nevoie de îmbunătățiri. Lucrăm și la curățat șanțuri. Găsim noi ceva ca să facă ceva util pentru societate”, a spus primarul Ivan.

Amendă de 300 lei = 17 ore de muncă

Orele de muncă în folosul comunității se calculează în funcție de salariul minim pe economie. Iată modalitatea de calcul explicată într-o decizie de către judecătorii din Mediaș: „Începând cu luna ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Codul muncii, se stabilește în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165 de ore pe lună, reprezentând 18 lei/oră. Prin urmare, se constată că amenzii în cuantum de 300 lei îi corespunde un număr de 17 ore de muncă în folosul comunității”

