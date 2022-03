Principalele trei grupuri de afaceri rusești din România, 76 de miliarde cifră de afaceri în cinci ani. Profitul, doar două miliarde

Însă profiturile însumate, rezultate din aceleași bilanțuri, au fost de puțin peste două miliarde de lei. Pierderile înregistrate în aceeași perioadă se ridică la 833 de milioane de lei. Este vorba despre două grupuri care activează pe piața combustibililor – Lukoil și Gazprom –, dar și de grupul Vimetco, cel care deține combinatele Alro și Alum.

LUKOIL ROMÂNIA

Primul și cel mai important grup rusesc care activează pe piața românească a combustibililor și produselor petrochimice este Lukoil. Trei entități ale acestui grup fac afaceri la noi. Prima este Lukoil România SA, al cărui acționar unic este compania LITASCO SA, cu sediul la Geneva, în Elveția, reprezentată legal de Nazim Suleymanov.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în perioada 2016 – 2020, SC Lukoil România SA a înregistrat cifre de afaceri totale în sumă de 32.393.738.084 de lei, a realizat un profit total de 419.833.658 de lei și a suportat pierderi financiare totale de 16.184.986 de lei. Pierderile au fost înregistrate potrivit bilanțului contabil depus pentru anul 2016. Cea mai ridicată cifră de afaceri a fost înregistrată de Lukoil România SA în anul 2019 – 7.610.160.705 lei.

PETROTEL – LUKOIL

Cea de-a doua companie a grupului Lukoil care funcționează în România este SC Petrotel – Lukoil SA, al cărui acționar majoritar (aproape total) este aceeași LITASCO SA din Geneva, Elveția, cu 99,7676 la sută din acțiuni.

Din Consiliul de Supraveghere al SC Petrotel-Lukoil SA fac parte cetățenii ruși Rustemgiha Iotfdinov, Ivan Odnola și Dimitrii Ilich. Între anii 2016 și 2020, cifrele de afaceri totale ale acestei companii, înregistrate conform bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor, s-au ridicat la 25.391.499.964 de lei. Compania a realizat, în aceeași perioadă, profituri nete de 529.195.512 lei, dar pierderile au fost aproximativ egale – 509.501.114 lei. Cele mai importante pierderi au fost înregistrate în anii fiscali 2019 și 2020. Primul an al pandemiei a însemnat pentru Petrotel – Lukoil SA pierderi de 441.842.371 de lei.

LUKOIL LUBRIFICANTS

A treia entitate a grupului Lukoil se numește Lukoil Lubrificants East-Europe SRL. Acționarul unic al acestei companii este Lukoil International GMBH, cu sediul în Austria, la Viena. Administratorul societății se numește Dzhemrazev Aris și este cetățean rus, cu domiciliul la Moscova.

Între 2016 și 2020, Lukoil Lubrificants East-Europe SRL a realizat cifre de afaceri în sumă totală de 504.480.000 de lei, înregistrând profituri nete în cuantum de 8.294.770 de lei. Pierderile declarate se ridică, pentru aceeași perioadă, la 6.991.552 de lei. Spre deosebire de Petrotel – Lukoil, Lukoil Lubrificants East-Europe a avut, în anul 2020, succes, înregistrând profituri de aproape 6 milioane de lei.

În total, bilanțurile contabile ale celor trei entități ale grupului Lukoil care activează pe piața românească au realizat, în acești cinci ani, cifre de afaceri de 58.294.718.048 de lei. Profiturile au fost de 60 de ori mai mici decât cifrele de afaceri, situându-se la 857.323.940 de lei, iar pierderile însumate au fost de 532.677.652 de lei.

Grupul Gazprom, profit de 760.000 de lei în cinci ani

Un al doilea grup rusesc care activează în România, tot pe piața energetică, a comerțului cu combustibili pentru autovehicule sau care derulează activități conexe transportului pe apă este Gazprom.

Prima companie a grupului este Gazpromnetf Marine Bunker Balkan SA, care are drept acționar majoritar Gazpromneft Marine Bunker LLC, cu sediul în Rusia, la St. Petersburg, reprezentată legal de un anume Alexey Medvedev. Această companie deține un pachet de 99,98 la sută din capitalul social. Celelalte procente sunt deținute de entitatea denumită GPN – Proiect LTD, care are, de asemenea, sediul în Federația Rusă, la St. Petersburg. Reprezentantul legal al acestui acționar este Alla Krymova.

SC Gazpromnetf Marine Bunker Balkan SA se ocupă cu activități conexe ale transportului pe apă, are sediul la Constanța și, în perioada 2016 – 2020, conform bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor, a avut o cifră de afaceri de 1.154.717.809 lei. Profiturile au fost însă, în aceeași perioadă de cinci ani, de doar 760.981 de lei, iar pierderile declarate se ridică la 5.465.695 de lei.

NIS Petrol nu a avut deloc profit

Gazpromnetf Marine Bunker LLC deține, conform presei economice, un pachet de 56 la sută din acțiunile N.I.S. J.S.C. Novi Sad, Serbia. Această din urmă entitate este acționarul unic al companiei NIS Petrol SRL, firmă care se ocupă cu activități ale benzinăriilor în România și care a pătruns pe piața autohtonă în domeniu perfectându-și anumite acte de vânzare-cumpărare la Notariatul Ioanei Băsescu, fata cea mare a fostului președinte al României Traian Băsescu.

NIS Petrol SRL a înregistrat, conform bilanțurilor contabile depuse în perioada 2016 – 2020, o cifră de afaceri totală de 1.547.203.842 de lei. În niciun an însă compania nu a realizat profit. Iar pierderile declarate s-au ridicat la 125.054.111 lei.

Per total, cele două companii aparținând grupului Gazprom au înregistrat o cifră de afaceri de 2.701.921.651 de lei, au avut un profit de doar 760.981 de lei și au cunoscut pierderi de 130.806.806 lei.

Afacerile miliardarului Vitali Matsitski – 15 miliarde de lei

Un alt gigant rusesc important care are afaceri în România este controlat de miliardarul moscovit Vitali Matsitski, prin concernul VIMETCO PLC, cu sediul în Cipru, Nicosia.

VIMETCO PLC deține, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), un pachet de 54,1891 la sută din SC ALRO SA, care controlează combinatul cu același nume. Un alt pachet, de 23,21% din acțiuni, este deținut de compania SC Paval Holding SRL, din Bacău, iar restul de 10,211 procente este controlat de Fondul Proprietatea.

SC Paval Holding SRL este controlată de frații Adrian și Dragoș Paval și are acțiuni la societățile SC Victoriei 174 Business Development SRL, alături de SC Element Invest Partners SRL și de SC Eli Bacău In City SRL, dar contolează, în calitate de asociat unic, compania Dedeman SRL.

Bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor de către ALRO SA, în perioada 2016 – 2020, arată că acest business a înregistrat o cifră de afaceri totală de 12.117.645.171 de lei, iar profitul s-a ridicat la 906.069.343 de lei. Compania a înregistrat, în aceeași perioadă, și pierderi în cuantum de 152.901.053 de lei.

ALUM Tulcea, profit de 200 de milioane

SC ALRO SA controlează, la rândul ei, 99.4025 la sută din capitalul social al combinatului de aluminiu de la Tulcea, SC Alum SA Tulcea.

Acest combinat a realizat, între anii 2016 și 2020, o cifră de afaceri totală de 3.525.658.391 de lei. Însă profitul înregistrat s-a ridicat la doar 201.431.866 de lei. În cinci ani, SC Alum SA Tulcea a suferit pierderi financiare de 16.632.600 de lei.

Luate împreună, bilanțurile contabile ale celor două companii controlate de VIMETCO PLC în România arată o cifră de afaceri totală de 15.643.303.562 de lei, profituri de 1.107.501.209 lei și pierderi de 169.533.653 de lei.

Alte companii controlate de businessmeni ruși, care activează pe piața românească

În România mai există câteva afaceri rusești importante. Una dintre acestea este TMK – Artom SA, controlată de TMK Europe GMBH Germania și de TMK Italia SRL, cu sediul la Lecca. Grupul ar fi controlat, la rândul său, de miliardarul rus Dimitri Pumpiaski ( FOTO).

Altă afacere rusească în România este SC Cerva România SRL, ai cărui acționari sunt Radu Ștefan Ovidiu Ionescu, Albert Giliaev (cetățean rus, domiciliat în Cehia), cetățenii cehi Mirislav Rous și Petr Horak, dar și compania cehă Cerva Group A.S.

Pe piața jocurilor de noroc avem compania Casino Palace SRL, unde acționarii sunt ADIR Brand Holding SRL, reprezentată deținută de cetățeanul rus, cu domiciliul la Moscova, Sergei Kozya Vkin. Acesta din urmă are acțiuni și la ADIR Brand Holding SRL.

Pe piață mai regăsim compania XM Textiles Sud-Est Distributions SRL, unde acționarul majoritar este cetățeanul rus Stoliapov Igor, domiciliat în China, la Shanghai. Ceilalți acționari minoritari sunt cetățeanul rus Ivanov Maksim și cetățeanul moldovean Veaceslav Cojocari, ambii domiciliați în Lituania.

Pe lista companiilor rusești importante care activează în România mai regăsim SC Standard Park România SRL, ai cărei acționari sunt Negru Victoria Iaconi (din Republica Moldova, domiciliată în București), cetățenii ruși Oleg Franko și Oleg Dutko, precum și cetățeanul ucrainean Vadym Shan.