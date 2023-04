ANCHETĂ. Te bat elevii? Te scapă doar demisia. Școala sub teroare și fără soluții

Cazuri de profesori umiliți sau bătuți în sălile de clasă sunt multe, dar numai unele dintre ele au ajuns în presă, stârnind un val de uimire populară, deși profesorii se confruntă cu astfel de situații zilnic. Cele două agresiuni care au ajuns în spațiul public săptămâna trecută, respectiv profesoara înjunghiată la un liceu din București și profesoara umilită de copii într-o sală de clasă din comuna Brebu, nu sunt cazuri izolate, ci reprezintă o mică parte a unui fenomen periculos pentru care Ministerul Educației nu are soluții.

Perchezițiile făcute de polițiștii din Ilfov, anul trecut, la o școală din comuna Jilava, au fost criticate dur de societatea românească, deși acolo erau raportate destul de des cazuri grave de agresiune din partea unor elevi asupra colegilor lor sau chiar asupra profesorilor. Unul dintre elevi a scos cuțitul, de mai multe ori, pentru a amenința. Ministerul Educației le-a transmis atunci profesorilor și directorilor de școli că astfel de elevi care scot cuțitul trebuie „să fie trataţi cu blândeţe şi cu tact pedagogic”.

Este clar că Ministerul Educației nu are nicio soluție pentru acest fenomen care afectează grav multe școli din România, de mulți ani. Profesorii își dau demisia, dacă nu mai suportă situația, iar unii directori iau mai degrabă măsuri împotriva cadrelor didactice, dacă acestea sunt ținta atacurilor. „Mi s-a întâmplat de multe ori să fiu șicanată la ore, nu atacată în halul acela, ca doamna profesoară de la Brebu. M-am dus la directoare, de fiecare dată, dar la un moment dat mi s-a atras atenția că las copiii nesupravegheați în clasă, punându-i tot eu în pericol. Apoi mi s-a spus că nu-mi îndeplinesc atribuțiile de serviciu și să fac bine să nu mai vin la cancelarie în fiecare zi. Probabil și doamna profesoară de la Brebu era în aceeași situație, spune o profesoară din mediul rural.

Râsul disperării și al neputinței

Cele mai multe situații în care profesorii sunt supuși regimului de teroare sunt în mediile defavorizate, în special în rural și în orașele mici, dar și în marile orașe, în cartierele cu infracționalitate mare, mai ales la școlile de meserii.

Ministerul Educației și inspectoratele au cerut, la fiecare astfel de scandal, să stabilească școlile o mai bună comunicare cu părinții. „Aproape nimeni nu se întreabă cine sunt acei părinți, ce ocupație au ei sau dacă vor să aibă copii ascultători. În cele mai multe cazuri, copiii cu probleme provin din familii în care văd zilnic violență. Am încercat să discut cu unii dintre ei, ocupându-mă de trei școli din mediul rural, dar uneori trebuie să mă gândesc la soluții pentru salvarea copiilor care și ei sunt abuzați în familiile lor, în timp ce părinții nu vor să discute cu școala. Mulți dintre acești elevi violenți au devenit abuzatori după ce au fost ei cei abuzați, în familie”, explică un psiholog, consilier școlar din județul Brașov.

Psihologul mai spune că profesoara agresată la școala din comuna Brebu a fost sfătuită să adopte o atitudine prietenoasă față de elevi și să încerce să intre în jocul lor, pentru a și-i apropia. „Aceasta este una dintre metodele aplicate în alte țări, preluate de noi și pentru școlile cu probleme din România, însă pare că nu dă rezultatele dorite. Doamna nu este și psiholog, să poată reevalua situația în timpul desfășurării acțiunii și să găsească cea mai bună metodă de abordare a elevilor care o atacă în grup. De fapt, într-o astfel de situație ar fi greu și pentru un psiholog să găsească soluția optimă”, mai explică specialistul.

Doar jumătate dintre atacuri se raportează

Foarte multe astfel de cazuri nu ajung în spațiul public, precum filmul care o prezintă pe profesoara de limba engleză din comuna Brebu, județul Prahova. Mulți cred că profesoara râdea pentru că are probleme psihice și nu e capabilă să gestioneze activitatea la clasă, însă cadrul didactic nu are nicio soluție, dacă se află într-o astfel de situație. La fel ca alții, ar putea să-și dea demisia, dar are o vârstă la care nu-și permite să ajungă șomeră, mai ales în mediul rural.

În cazul elevului de 16 ani care și-a înjunghiat profesoara de limba japoneză, la Liceul „Ion Creangă”, din Capitală, agresorul poate răspunde penal, conform legii, însă în cazul elevilor cu vârsta de până la 14 ani, legea prevede că nu pot fi pedepsiți, chiar dacă ucid cu premeditare. Copiii știu ce le permite legea și știu că nu li se aplică sancțiuni nici în școală, iar actele de violență continuă și se agravează. Singura măsură care s-a luat împotriva celor care au umilit profesoara de la Brebu este scăderea notei la purtare, ceea ce nu-i afectează prea mult. Au mai primit mustrare scrisă și riscă să rămână repetenți, dar în situații similare, alți elevi și-au agresat mai grav profesorii, deci nu este cea mai bună soluție.

Părinții sunt uneori complici

Numărul infracțiunilor comise de elevi în școli a depășit 8.000 anul trecut, dar sunt numai cele înregistrate, sindicaliștii din Educație spunând că ar fi de cel puțin două ori mai multe, fără a fi raportate. Mulți profesori se tem de actele de violență ale elevilor și nu acționează în niciun fel, dacă sunt atacați, de frică să nu fie uciși de elevi sau de familiile lor. Un profesor din mediul rural povestește că au fost multe cazuri în care cadrele didactice din școala în care predă au fost agresate de elevi și uneori a fost nevoie de intervenția poliției. Unul dintre elevi i-a tăiat fusta cu lama unei profesoare, spunând că a vrut să o violeze pe holul școlii, iar mama agresorului i-a spus cadrului didactic să nu mai vină în fustă la școală, pentru că „s-a învățat la femei” copilul ei și profesoara îl incită.

O fostă profesoară spune că a renunțat la catedră după ce și-a dat seama că situația violenței din școli scapă de sub control. „Am predat câțiva ani la un grup școlar, inclusiv la școala profesională. Unii elevi erau vulgari și deranjau voit ora, așa că îi dădeam afară. Cel puțin ascultau și ieșeau pe hol. Directoarea liceului mi-i băga înapoi în clasă, zicând: „Doamna profesoară, este împotriva regulamentului școlar să-i dați afară din clasă!”. Când văd ce se întâmplă acum, mă felicit că am ieșit la timp din sistem”, supune aceasta. Regulamentul este acum mult mai dur cu profesorii agresați și mult mai blând cu elevii agresori.