Polițiștii s-au hotărât: dacă tot nu putem fi mai mulți, atunci să fim mai mari în grad

Pleacă din sistem tot mai mulți specialiști, iar mai mult de jumătate dintre ei au preferat să se pensioneze pe fondul instabilității privind legislația referitoare la pensionare. De exemplu, până în luna mai a acestui an s-au pensionat circa 4.000 de polițiști și au intrat în sistem doar aproximativ 3.000 de persoane. De asemenea, potrivit unei statistici, luna trecută îndeplineau condițiile de pensionare circa 8.000 de angajați din Ministerul de Interne, iar mulți dintre ei se vor retrage, spun reprezentanții SNPPC.

În scrisoarea adresată ministrului, sindicaliștii susțin că deficitul de personal are implicații negative asupra misiunilor derulate de către structurile polițienești.

„Constatăm că lipsa de personal, în special în domeniile muncii operative, dar și în structurile de suport, atinge cote alarmante, în special la structurile polițienești din mediul rural, unde există secții/posturi de poliție cu deficit care atinge și procentul de 50%, fiind și cazuri chiar mai grave, în care unele subunități sunt încadrate cu un singur lucrător, fapt care conduce inevitabil la ineficiența serviciului polițienesc și la suprasolicitarea personalului aflat în activitate”, arată reprezentanții SNPPC în scrisoarea citată.

Ce propun polițiștii

Principala propunere înaintată vizează organizarea în semestrul II al anului a unor concursuri de trecere a aproximativ 2.000 de agenți în corpul ofițerilor de poliție (din rândurile celor care îndeplinesc condițiile statutare de promovare profesională). De asemenea, se propune identificarea unei modalități de permanentizare a acestui tip de concurs, astfel încât, anual, în semestrul I, să fie organizată o sesiune care să conducă la accederea în corpul ofițerilor de poliție a celor mai competenți agenți selecționați din sursă internă.

50.000 de cadre lipsă la apel

Potrivit lui Mihai Zlat, vicepreședintele SNPPC, în prezent sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională se confruntă cu un deficit de circa 50.000 de persoane. Dintre acestea, 15.000 lipsesc în Poliție, 2.500 de persoane este deficitul de polițiști din alte arme, 2.500 lipsesc la Poliția de Frontieră, 500 la Jandarmerie și 500 la Pompieri. De asemenea, circa 15.000 de posturi nu sunt acoperite în Armată și tot circa 15.000 în structurile serviciilor speciale.

Salarizarea nu este atractivă

Dacă în urmă cu câțiva ani circa 80-90% din cei care alegeau să intre în Poliție spuneau că fac acest lucru pentru nivelul salarizării și stabilitatea serviciului, astăzi s-a ajuns ca doar 5% dintre ei să spună acest lucru. Un polițist debutant are salariul net de 2.300 de lei, adică 3.400 brut, ceea ce înseamnă puțin peste salariul minim pe economie. Pe de altă parte, 80-90% dintre agenții de poliție sunt repartizați la terminarea școlii în alte localități decât cele de reședință, iar pentru închirierea unei locuințe primesc doar 380 de lei. „În luna ianuarie a acestui an ni s-a majorat salariul cu 10%, în condițiile în care rata inflației a fost de peste 15%, iar acum în iulie am mai primit 300 de lei. Cu așa salarizare nu poți să te aștepți să atragi tinerii spre această meserie”, a declarat pentru cotidianul Jurnalul vicepreședintele SNPPC, Mihai Zlat.

Potrivit acestui, secțiile de poliției mici, cele din zona rurală, au ajuns să se închidă la ora 16 din cauza lipsei de personal. „Poliția trebuie să asigure serviciul în folosul comunității 24 de ore din 24, dar din cauza lipsei de personal s-a introdus permanența de acasă în care personalul este obligat să răspundă la telefon. Din cauza lipsei de personal apar orele suplimentare, dar care nu sunt plătite și nici nu se pot recupera pentru că nu are cine să facă tura persoanei aflate în recuperare”, ne-a mai declarat reprezentantul SNPPC.

La școlile de agenți de poliție se organizează examene în luna decembrie și martie. Am ajuns să avem 0,5 candidați pe loc. Examenul trebuie susținut în septembrie, după ce tinerii iau Bac-ul. Susținerea examenului așa de târziu duce la pierderea multor potențiali candidați pentru că în acest interval ei reușesc să se angajeze în altă parte.

Mihai Zlat, vicepreședintele SNPPC

Ministrul Predoiu o întoarce ca la Ploiești

Un prim răspuns al ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, la scrisoarea sindicaliștilor nu a întârziat să apară, dar el a fost mai degrabă unul în doi peri, decât unul venit de la un ministru implicat. Ministrul Predoiu le-a transmis acestora că el are un mandat scurt, doar de un an și jumătate, adică are posibilități limitate. Pe de altă parte, spune că așteaptă din partea polițiștilor să genereze calitate și servicii profesioniste pentru a putea să se ducă în fața Guvernului și să le susțină doleanțele.