PSD și PNL și-au retras candidatul comun, merg separat la Primăria Capitalei și îl ajută pe Nicușor Dan să mai câștige un mandat. Piedone: E blat politic!

Haosul care a domnit înainte de desemnarea lui Cîrstoiu revine, iar decizia ca fiecare dintre cele două partide care alcătuiesc Coaliția să meargă cu candidat propriu îl revitalizează chiar pe cel pe care atât PSD, cât și PNL susțin că vor să-l înfrângă în alegerile locale din 9 iunie, și anume pe Nicușor Dan. Calculele politice arată însă contrariul. Această răzgândire împarte nu doar voturile Coaliției între cei doi candidați desemnați, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, ci rupe și din voturile lui Cristian Popescu Piedone, cel care, până la finalul săptămânii trecute, era singurul candidat care l-ar fi putut bate pe Nicușor Dan. Atât PSD, cât și PNL au la dispoziție până pe 29 aprilie să strângă semnăturile pentru depunerea candidaturilor la Biroul Electoral Central. De altfel, vor exista liste separate și la Consiliul General, în timp ce la alegerile europarlamentare și la primăriile de sector, PSD și PNL merg cu candidați și liste comune.

PSD și PNL au decis, pe de o parte, să nu mai susțină un candidat comun pentru funcția de primar general, iar, după consumarea negocierilor, s-a ajuns la concluzia ca PSD să o disloce pe Gabriela Firea din poziția de candidat la alegerile europarlamentare și să o arunce în lupta pentru Capitală. Asta, după ce, în februarie - martie 2024, PSD, la nivel național, a ignorat votul organizației de București a PSD, care a desemnat-o, cu unanimitate de voturi, pe Gabriela Firea candidat pentru Primăria Capitalei, propunând ca, alături de PNL, să susțină un candidat independent, capabil să culeagă voturi atât din rândul electoratului liberal, cât și din rândul electoratului social-democrat bucureștean.

În oglindă, tot în perioada februarie-martie, și organizația de București a PNL a decis, cu unanimitate, să-l desemneze pe președintele filialei, Sebastian Burduja, pentru a fi candidatul formațiunii liberale pentru Primăria Capitalei. Însă, în urma aceleiași decizii pe care conducerile PNL și PSD au luat-o la vârful Coaliției, și Sebastian Burduja a renunțat la candidatură, în favoarea medicului Cătălin Cîrstoiu.

La capătul unei luni în care Cătălin Cîrstoiu a deținut calitatea de candidat „deocamdată” al Coaliției PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, sondajele de opinie proiectate de majoritatea caselor importante de sondare a opiniei publice l-au plasat pe Cîrstoiu pe poziția a treia, după Nicușor Dan și mult în spatele candidatului PUSL, Cristian Popescu Piedone. În ciuda acestui rezultat slab, Cătălin Cîrstoiu a devenit, în mod inexplicabil, principala țintă a atacurilor presei apropiate USR, atacuri care, deși nu sunt confirmate de nicio anchetă a vreunei instituții a statului, a condus, la nivel politic, la decizia Coaliției de a-l retrage din cursă.

Și iată cum lucrurile au revenit la situația din perioada februarie-martie, când cele două mari partide au decis să intre în cursă, fiecare, cu câte un candidat. PSD - cu Gabriela Firea, iar PNL - cu Sebastian Burduja.

Proaspeții competitori intră pe un segment liber de 28 la sută

Înainte de retragerea lui Cîrstoiu, sondajele de opinie (cităm aici sondajul CURS din luna aprilie) îl cotau pe Cristian Popescu Piedone pe primul loc, cu un procent de 38 la sută în intenția de vot. Pe locul al doilea, se situează candidatul Alianței Dreapta Unită (USR - PMP - Forța Dreptei), cu 27 la sută. Candidatul comun și, între timp retras, al PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu avea, în acest sondaj de opinie, o intenție de vot de 23 de procente. Alte 5% erau atribuite candidatului AUR, Mihai Enache, în timp ce alte două procente ar fi revenit candidatului SOS România, Diana Ivanovici Șoșoacă.

Eliminând din această analiză procentul cu care a fost măsurat Cătălin Cîrstoiu, rezultă, astfel, că suma procentelor cu care sunt creditați Cristian Popescu Piedone, Nicușor Dan, Mihai Enache și Diana Ivanovici Șoșoacă este de 72 de procente, la nivelul Bucureștiului. Scăzând acest procent de 72% din procentul absolut de 100%, rezultă un segment de 28 de procente pe care se vor bate, pentru început, candidatul PSD, Gabriela Firea, și candidatul PNL, Sebastian Burduja.

În luna februarie, CURS a măsurat pentru ultima dată șansele prezumtivilor candidați la Primăria Capitalei Gabriela Firea (PSD) și Sebastian Burduja (PNL). La acel moment, Gabriela Firea avea 33% din intenția de vot, iar Sebastian Burduja avea 8% din intenția de vot.

Candidatul USR, favorizat de aruncarea în luptă a Gabrielei Firea

Odată cu retragerea lui Cătălin Cîrstoiu, jocul se resetează, iar cel mai afectat de decizia Coaliției pare a fi Cristian Popescu Piedone. De altfel, pe surse din interiorul ședinței Coaliției în cadrul căreia s-a luat decizia ca PSD și PNL să meargă cu candidați separați pentru Primăria Capitalei, se arată că reprezentanții PSD au venit cu trei propuneri: Coaliția să vină cu un candidat comun membru PSD, Coaliția să vină cu un candidat comun de la PNL sau Coaliția să susțină candidatura lui Cristian Popescu Piedone. Această ultimă variantă a fost respinsă categoric de cei de la PNL. În legătură cu o candidatură comună a unui membru PSD, liberalii au replicat că voturile bazinului propriu s-ar îndrepta, mai degrabă, către susținerea lui Nicușor Dan. Pe de altă parte, o candidatură comună a unui membru PNL ar face ca voturile electoratului social-democrat să migreze către Cristian Popescu Piedone.

Candidații separați înseamnă practic migrarea de voturi de la Cristian Popescu Piedone către Gabriela Firea, în timp ce candidatul PNL, Sebastian Burduja, pornește în această bătălie de pe a patra poziție, electoratul pe care dorește să-l capaciteze acesta din urmă fiind, în mare parte, identic cu cel al lui Nicușor Dan.

Un sondaj ARA, dat publicității la finalul săptămânii trecute, a luat în calcul scenariul retragerii din cursă a lui Cătălin Cîrstoiu și intrarea în luptă a PSD și PNL cu candidați separați. În acest scenariu, Nicușor Dan s-ar afla pe primul loc, cu o intenție de vot cuprinsă între 34 și 38 la sută, urmat de candidatul PSD, cu 25 la sută. În acest caz, Cristian Popescu Piedone ar mai beneficia de o intenție de vot cuprinsă între 20 și 23 de procente, în timp ce candidatul PNL ar obține maximum 15 procente.

Piedone: Este blat politic! Nu mă retrag din cursă

Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primăria Capitalei ce a dominat, până la retragerea lui Cătălin Cîrstoiu, sondajele de opinie, a avut, ieri, o ieșire furibundă după anunțurile făcute de PSD și PNL de a merge la alegerile locale din București cu candidați separați,

Într-o postare pe contul său de socializare, Piedone anunță că nu se va retrage din cursa electorală și acuză că „mazilirea doctorului Cîrstoiu este blat politic prin care PSD și PNL îl susțin pe Nicușor Dan!”. „Ca să elimine valul de susținători ai candidatului Cristian Popescu Piedone, șefii alianței toxice își trădează electoratul și îl susțin public pe Nicușor Dan! În mințile lor negre de ură, dacă Piedone pierde, alianța toxică are șanse mari să câștige alegerile parlamentare din toamnă! Și mai poate umili poporul încă patru ani! Vreau să-i asigur pe toți oamenii buni care mă susțin, că mă voi lupta pentru dreptate cu toată ființa mea, cu toată experiența mea de primar!

Oameni buni, așa cum Sfântul Gheorghe nu s-a speriat și a învins balaurul, așa vom învinge și noi balaurul politic toxic pentru țară! Pe 9 iunie, ieșim la vot și facem imposibilul posibil!”, a mai declarat Cristian Popescu Piedone.

Cu busola în cabina de vot. Cum va arăta ziua de 9 iunie pentru un votant bucureștean

Haosul creat de aceste decizii luate de Coaliție este însă mult mai accentuat. Nu doar retragerea medicului Cătălin Cîrstoiu și candidaturi separate pentru funcția de primar general al Capitalei au fost decise, ci și liste separate pentru Consiliul General al Municipiului București.

Proiecția acestor decizii poate fi explicată, cel mai simplu, printr-un scenariu care propune să intre în pielea unui alegător din Sectorul 2 al Capitalei, spre exemplu, care ar fi vrut să voteze, la București, Alianța PSD-PNL. Astfel, acest alegător se va trezi pe data de 9 iunie 2024 în situația de a ștampila, pentru alegerile europarlamentare, rubrica de pe buletinul unde este înscrisă Alianța PSD-PNL, listă pe care Gabriela Firea se află pe poziția a cincea. Apoi, același alegător va fi pus în situația de a alege, pentru Primăria Capitalei, între candidatul PSD, Gabriela Firea, pe care l-a mai votat și la europarlamentare, și candidatul PNL, Sebastian Burduja. După care, aceluiași alegător din Sectorul 2 i se va înmâna și buletinul de vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului București, unde, de asemenea, va avea de optat între lista de consilieri ai PSD și lista de consilieri ai PNL.

După care, ce să vezi, același alegător va trebui să-și aleagă primarul de sector, pe un buletin unde există un candidat comun al Alianței PSD-PNL, în persoana lui Rareș Hopincă. Iar, la final, va trebui să-și aleagă și componența Consiliului Local al Sectorului 2, unde oferta este, de asemenea, o listă comună a PSD și PNL.

Exemplul poate fi replicat și în situația unui alegător din Sectoarele 1, 3, 4, 5 și 6, unde PSD și PNL au candidați comuni atât pentru funcțiile de primari, cât și pentru locurile în consiliile locale.

Cătălin Cîrstoiu: Nu eu am făcut un pas înapoi. A fost decizia liderilor politici

Medicul Cătălin Cîrstoiu a avut, ieri, o reacție legată de decizia Coaliției PSD-PNL de a-i retrage sprijinul pentru candidatura la Primăria Capitalei. Într-o postare pe contul său de Facebook, managerul Spitalului Universitar de Urgență București susține că „în ultima lună am muncit pentru un proiect matur de administrare a Capitalei. Împreună cu echipa mea de zi cu zi. Am vrut să îmi pun la dispoziția oamenilor calitățile manageriale pe care le am. Am crezut că este posibil să mă implic din exteriorul politicii și să încerc să schimb lucrurile”.

Cîrstoiu susține că a fost supus unor atacuri „care au ca miză multiplele probleme nerezolvate ale sistemului medical, din care fac și eu parte. Poate este momentul pentru o discuție aprofundată despre aceste probleme. Medicii salvează vieți, oriunde lucrează”.

Candidatul retras al Coaliției subliniază că nu a fost decizia lui să se retragă din cursă. „Nu am luat decizia de face un pas înapoi, pentru că un medic nu abandonează niciodată. În fond, decizia politică trebuie să revină liderilor politici. Ei au puterea de a face ceva sau nu pentru București. Mi-aș dori ca toți politicienii care sunt acuzați de presă să explice public dacă sunt vinovați sau nu, așa cum am făcut eu. Eu afirm încă o dată: nu sunt incompatibil. Pacienții își aleg unde se tratează. Nu eu. Am o carieră în spate, am mii de oameni făcuți bine. Tratați. Eu le mulțumesc bucureștenilor care mă apreciază”, a conchis medicul Cătălin Cîrstoiu.

