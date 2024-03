Reîncepe războiul între taximetriști și Uber

Multinaționala a lansat produsul „Uber Melc”, pentru a arăta impactul dăunător al noilor propuneri pentru legea ridesharingului, urmând să funcționeze doar cu 10% din capacitate. Uber le-a oferit clienților și textul de lege, pe aplicație, ca lectură în timpul mult mai lung de așteptare pe care-l vor avea. În replică, o asociație a transportatorilor le-a pregătit o lectură suplimentară, informându-i pe clienții Uber că pot lua un taxi, iar în timpul călătoriei ar putea citi despre scandalul provocat de documentele care au ajuns în presă acum doi ani și pe care toată lumea le-a uitat deja, deși sunt fapte deosebit de grave. Compania Uber a recunoscut că s-a procedat abuziv, încălcându-se legile tuturor țărilor, dar și-a cerut scuze și nimeni nu a anchetat-o.

Uber a lansat produsul Uber Melc, disponibil în aplicație timp de 24 de ore, pe 18 martie, ca formă de protest – un fel de grevă de avertisment, combinată cu o campanie de informare și conștientizare a clienților. Compania a făcut, astfel, o acțiune specifică sindicatelor, deși decizia a fost luată la nivel de patronat și în relația cu propriii clienți. De asemenea, acest tip de campanii sunt specifice societății civile, nu companiilor cu cifre de afaceri de miliarde de dolari, la nivel mondial, cum este Uber.

Compania și-a motivat campania prin faptul că vrea să arate cum vor rămâne românii fără mobilitate, dacă transportatorii ridesharing vor respecta aceleași reguli ca taximetriștii. „Acesta va ilustra modul în care aplicația va funcționa cu aproximativ 90% mai puțini șoferi și costuri ridicate pentru consumatori. Pe 8 martie 2024, Ministerul Transporturilor a publicat un amendament la OUG 49/2019, care reglementează serviciul Uber din 2020. Propunerea de a schimba această ordonanță afectează mai mult de 90% din vehiculele disponibile astăzi pe platformă, conform numerelor înregistrate de ARR. În consecință, disponibilitatea serviciilor va fi drastic redusă, în timp ce pasagerii nu vor putea folosi aplicația Uber așa cum au fost obișnuiți din momentul în care s-a lansat în România acum 9 ani”, este anunțul făcut de Uber pentru clienții din România, transmis printr-un comunicat de presă.

COTAR cere informarea corectă a clienților

Compania le-a pus clienților la dispoziție și textul de lege, în cadrul acestei acțiuni de protest. „Uber Melc imită experiența comandării unei curse în cazul în care propunerile vor fi implementate. În timpul utilizării aplicației, pasagerii vor fi întâmpinați de un mesaj conținând informații despre propunerile curente pentru legea transportului alternativ. După închiderea mesajului, pe 18 martie utilizatorii vor vedea în aplicație în majoritatea timpului doar produsele UberX și Uber Melc”, a mai precizat Uber, în comunicatul de presă.

Produsul Uber Melc presupune că va fi un număr limitat de vehicule disponibile, timpii de așteptare vor fi mult mai mari, iar costurile curselor vor crește semnificativ.

Imediat a venit și replica din partea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) care plusează cu o „Lectură suplimentară pentru clienții Uber Melc, în timp ce caută un taxi!”, spunând că astfel le dă o mână de ajutor celor de la Uber, pentru corecta informare a clienților.

Vor să le dea o mână de ajutor

„COTAR îi sugerează companiei Uber să nu se rezume la atașarea textului de lege care reglementează taximetria, ci să atașeze și mesajele transmise de conducerea companiei către cei care au intrat pe piață prin acțiuni de lobby sau trafic de influență (după caz), dar mai ales acele mesaje prin care li se dădeau indicații despre felul în care ar trebui să ajungă până la lupte de stradă și la anarhie, dacă unele guverne opun rezistență”, arată transportatorii, într-un comunicat de presă în care amintește de traficul de influență și instigarea la anarhie, prin trimiterea șoferilor la revolte de stradă – fapte recunoscute, în 2022, de conducerea companiei.

COTAR le amintește celor de la Uber că au recunoscut, acum 2 ani, că la nivel internațional firma a creat și a alimentat multe dintre violențele din toate statele în care s-a încălcat grav legislația. În 2022, în mass-media au ajuns 124.000 de documente despre activitățile Uber, iar după scurgerea de informații, Uber a recunoscut că a încălcat legile, a păcălit Poliţia şi a făcut lobby în secret pe lângă guverne și chiar a incitat la violențe de stradă, în cadrul unei strategii asumate la nivel global.

Publicația „The Guardian” a condus o investigaţie globală asupra fişierelor scurse despre Uber, împărtăşind datele cu organizaţiile media din întreaga lume prin intermediul Consorţiului Internaţional de Jurnalişti de Investigaţie (ICIJ). Peste 180 de jurnalişti de la 40 de instituţii media, inclusiv Le Monde, Washington Post şi BBC, au publicat rapoarte de investigaţie despre gigantul tehnologic.

Și-au cerut scuze și au zis că nu mai fac

Într-un comunicat care răspunde la scurgerea de informaţii, compania a recunoscut „greşeli şi paşi greşiţi”, dar a spus că Uber a fost transformată, din 2017, sub conducerea actualului său şef executiv, Dara Khosrowshahi. De atunci până acum vedem că Uber face în continuare exact aceleași lucruri pentru care s-a scuzat și ne-a rugat să nu facem anchete penale, pentru că n-ar mai fi la fel.

„Nu am şi nu vom găsi scuze pentru comportamentul din trecut, care nu este în mod clar în conformitate cu valorile noastre prezente. În schimb, cerem publicului să ne judece după ceea ce am făcut în ultimii cinci ani şi ce vom face în anii următori”, arată comunicatul. Purtătorul de cuvânt al lui Kalanick a spus că iniţiativele de expansiune ale Uber „au fost conduse de peste o sută de lideri din zeci de ţări din întreaga lume şi în orice moment sub supravegherea directă şi cu aprobarea deplină a grupurilor solide juridice, de politici şi de conformitate ale Uber”.

Documentele scurse dezvăluie metodele folosite de Uber pentru a pune bazele imperiului său. Fiind finanţată cu fonduri de capital de risc fără precedent, Uber a subvenţionat puternic călătoriile, seducând şoferii şi pasagerii să acceseze aplicaţia cu stimulente şi modele de preţuri care nu ar fi sustenabile – ilegale în România, pentru celelalte firme.

Au subminat piețele și au cumpărat politicieni

Uber a recunoscut că a subminat pieţele consacrate de taxiuri şi a făcut presiuni asupra guvernelor, pentru a rescrie legi care să ajute la deschiderea drumului pentru un model de economie bazat pe aplicaţii de muncă, care de atunci a proliferat în întreaga lume. În încercarea de a înlătura reacţia acerbă împotriva companiei şi de a obţine modificări ale legislaţiei privind taxiurile şi munca, Uber a plănuit să cheltuie 90 de milioane de dolari în 2016, pentru lobby şi relaţii publice, sugerează un document.

Fondatorul Uber, Travis Kalanick, a făcut presiuni pentru a extinde activitatea companiei în oraşe din întreaga lume, chiar dacă asta a însemnat încălcarea legilor şi a reglementărilor privind taximetria. Au existat reacții negative în toate țările, nu doar în România, iar informațiile care au ajuns acum doi ani în presă arată cum Uber a încercat să atragă sprijin prin plata discretă către politicieni, premieri și președinți de state, miliardari, oligarhi şi proprietari de trusturi de presă.

După dezvăluiri nu s-a făcut nicio anchetă

Nu a urmat nicio cercetare penală, deși directorii Uber știau că încalcă legile statelor. Un director chiar a afirmat că au devenit „piraţi”, iar altul a recunoscut: „Suntem doar al naibii de ilegali”. Cache-ul de fişiere care au ajuns în presă cuprinde perioada 2013-2017, cu peste 83.000 de e-mailuri, mesaje iMessage şi mesaje WhatsApp, inclusiv comunicări deseori sincere între Kalanick şi echipa sa de directori de top. Iar conducerea Uber le-a recunoscut pe toate ca fiind adevărate, dar și-a cerut scuze și a cerut tuturor țărilor să uite trecutul și să vadă partea bună a ceea ce va face compania în viitor. COTAR arată, însă, că la fel se petrec lucrurile și astăzi, la 2 ani după ce Uber și-a cerut scuze și la 7 ani de la data la care compania și-a schimbat CEO-ul, spunând că nu va mai aplica aceleași metode.

Au îndemnat la anarhie și violențe de stradă

Printre altele, fostul CEO al companiei le spunea directorilor zonali că nu e nicio problemă dacă se pune în pericol viața șoferilor, în acte de violenţă, la proteste de stradă. „Cred că merită. Violenţa garantează succesul”, le-a răspuns Kalanick celor îngrijorați, conform documentelor care au ajuns în presă.

Documentele arată și corespondența cu Emmanuel Macron, care a ajutat în secret compania în Franţa, când Macron era ministrul economiei, permiţând Uber acces frecvent şi direct la el şi la personalul său. De asemenea, cu Olaf Scholz, când era primarul oraşului Hamburg. Acesta a respins lobby-iştii Uber şi a insistat să li se plătească şoferilor un salariu minim, dar un director de la Uber le spunea colegilor lui, în context, că Olaf Scholz, este „un adevărat comediant”.

„Când vicepreşedintele american de atunci, Joe Biden, un susţinător al Uber la acea vreme, a întârziat la o întâlnire cu compania la Forumul Economic Mondial de la Davos, Kalanick a trimis un mesaj unui coleg: „Am pus oamenii mei să-l anunţe că fiecare minut întârziat este un minut mai puţin pe care îl va avea cu mine”. După ce s-a întâlnit cu Kalanick, Biden pare să-şi fi modificat discursul pregătit la Davos pentru a se referi la un CEO a cărui companie ar oferi milioanelor de muncitori „libertatea de a lucra câte ore doresc, de a-şi gestiona propriile vieţi după cum doresc”. De fapt, șoferii Uber au libertatea de a lucra la negru, fără să li se respecte drepturile din Codul muncii. Iar Uber are libertatea de a-ncălca legile tuturor statelor, fără a suporta consecințe. Asta se poate întâmpla în urma acțiunilor de lobby la nivel mondial, chiar dacă la noi se numește trafic de influență”, arată COTAR.

Se șterg documentele și suntem rugați să uităm

În România, toate documentele care ar fi incriminat compania au fost șterse imediat după dezvăluirile din presa internațională, dar nici această faptă nu a fost anchetată. COTAR mai amintește și de un proces pierdut de Uber în Australia, unde compania le va plăti 178,3 milioane de dolari șoferilor de taxi, ca despăgubire colectivă stabilită la finalul unui proces.

„Acțiunea în instanță a fost deschisă de peste 8.000 de proprietari și șoferi de taxi, dar acum, existând precedent, vor cere aceleași despăgubiri și ceilalți. Să lanseze și-n Australia Uber Melc, dar să atașeze mesaje pentru clienți cu toate informațiile, nu doar cu modificările legislative din România”, spun transportatorii de la COTAR.

De ce fac grevă șoferii Uber? Pentru că li se vor impune aproximativ aceleași condiții pe care le au taximetriștii. Înțelegem că Uber vrea în continuare concurență neloială garantată de guvern, iar la orice încercare de a li se impune condiții aproximativ egale cu ale taximetriștilor, fac acțiuni puerile, specifice ONG-urilor, pentru a determina clienții să facă presiuni asupra Guvernului.

Schimbările vor afecta timpii de așteptare, influențând creșterea costurilor. Călătoriile cu Uber vor fi mai puțin accesibile și convenabile.

