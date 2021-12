Reducerea aparatului de stat a produs mai mult pagube decât beneficii

Printr-o adresă oficială, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și Utilități Publice îl acuză pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, că nu comunică primăriilor de sector tariful reglementat pe care are dreptul să-l practice administratorul depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra

Creșterea prețurilor, spectrul unui block-out la nivel continental, schimbări tehnologice majore, dispute politice în forurile UE, perspectivele complicate ale schimbărilor climatice - sunt doar câteva dintre alarmele declanșate de „taifunul energia” la nivel global. Anul 2021, cu valurile noi de COVID-19 și criza economică adiacentă celei sanitare, lasă nesoluționate și problemele tot mai presante ale tranziției energetice, profilate ca marea provocare a anilor ce vin. Vestea cea bună este că România are cota cea mai ridicată din Europa la securitatea energetică în evaluările experților Consiliului Mondial al Energiei (World Energy Council). Veste rea este că racordarea zăcămintelor de gaze din Marea Neagră ar rămâne fără un suport financiar european.

În 2014, România informa Comisia Europeană că până în 2022 va da în folosință 3.700 de kilometri de autostradă. Vremea a trecut, iar la sfârșitul lui 2021 nu am reușit să bifăm nici măcar prima mie de kilometri. După ce anul trecut compania de drumuri a dat în exploatare 55 de kilometri, anul acesta numărul lor se reduce la 30 de kilometri, iar în 2022 vom mai adăuga pe harta autostrăzilor, în cel mai fericit caz, 44 de kilometri, dar în final am putea să contabilizăm zero kilometri.