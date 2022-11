Craiova devine destinație de city break, după cel mai frumos târg de Crăciun din ultimii trei ani

Târgul de Crăciun, deschis la începutul lunii noiembrie, atrage în continuare turiști din țară și din străinătate, aducând beneficii tuturor afacerilor din oraș, iar locuitorii sunt bucuroși de oaspeți. Centrul istoric e într-o continuă sărbătoare, oferindu-le atât craiovenilor, cât și vizitatorilor o oază de normalitate. Cei mai fericiți sunt copiii, care anul acesta se bucură, timp de două luni, de cel mai frumos târg de Crăciun. Craiova arată că este un oraș european cosmopolit, care a devenit o atracție în sine pentru turiști și are ce să le ofere

Crepusculul serii de toamnă aprinde luminile de sărbătoare ale Craiovei, din Parcul Romanescu spre centrul istoric și Piața Prefecturii, dar și de pe principalele bulevarde centrale. Crăciunul a-nceput mai devreme anul acesta, iar cei care vor să uite de problemele din ultima perioadă se refugiază în oaza de lumină și culoare pe care o oferă vechiul oraș al Olteniei. Craiovenii se adună în fiecare seară în centrul deja decorat pentru sărbători, se bucură de atmosfera de basm, de „fabricile” de clătite, ciocolată și turtă dulce ale lui Moș Crăciun, iar turiștii români și străini au început să simtă orașul ca pe o nouă destinație de city break. Unul dintre principalele puncte de atracție din Piața Prefecturii este patinoarul.

Craiovenii au devenit mai naționaliști și mai mândri de orașul lor, de când au apărut la știri pentru îndrăzneala municipalității de a sfida restricțiile la energie electrică. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a răspuns tuturor criticilor legate de facturile pe care le va plăti pentru lumina Crăciunului, arătând că municipalitatea are de câștigat, nu de pierdut.

Mândri de orașul lor

Același lucru spun și cei care au afaceri în oraș, mai ales în HoReCa. „De când s-a deschis Târgul, am avut restaurantul mereu plin, mai ales în primele zile. De mult nu a mai fost așa, mai ales în noiembrie. Acum vin mulți care vor să stea și la terasă, chiar dacă le este frig. Am amenajat spații închise cu plastic transparent, pentru a le putea oferi un loc la terasă chiar și atunci când plouă sau bate vântul mai tare. Sperăm să fie așa până la sfârșitul târgului și ne bucurăm că vedem din ce în ce mai mulți turiști care descoperă Craiova”, spune angajata unei terase din centrul istoric.

Nu doar hotelurile, restaurantele și terasele din centrul orașului au fost pline, de la deschiderea Târgului de Crăciun, ci și cele de la periferie, iar în continuare se așteaptă o creștere semnificativă a numărului de vizitatori. „În calitate de hotelieri, cu siguranță Târgul de Crăciun ne ajută activitatea și ajută la dezvoltarea turismului local. Chiar și în ceea ce privește turismul de business, pe care noi ne axăm, avem bucuria de a constata că unii oaspeți își prelungesc sejurul pentru a se bucura de oraș. Craiova este un oraș bogat în istorie și arhitectură, muzee și parcuri, dar și în evenimente. Ne bucurăm că putem să le oferim oaspeților noștri mai mult decât servicii hoteliere, putem să le oferim o experiență. Alături de centrul vechi, Târgul de Crăciun completează foarte bine variantele de petrecere a timpului liber și de a descoperi Craiova atât pentru localnici, cât și pentru turiști”, spune și Laura Pătru, reprezentantă a hotelului Craiovița, care nu se află în zona centrală. În plus, cartierul Craiovița Nouă este în plin proces de extindere, iar în curând va fi construit un mall, pe lângă zonele rezidențiale moderne.

Ghizi de turism pro bono

Taximetriștii craioveni s-au transformat în ghizi de turism și lucrează pro bono. Dau sfaturi, povestesc istoria orașului sau recomandă obiective care pot fi vizitate. Serviciile de taxi sunt foarte ieftine, așa cum au fost mereu aici. Un drum cu taxiul de la gară până în centru costă aproximativ 8 lei, iar din centru până la periferie, în cartierul Craiovița Nouă, costă 10-12 lei. În afară de centrul istoric și, bineînțeles, Târgul de Crăciun, unul dintre taximetriști ne-a recomandat să vizităm neapărat Muzeul de Artă, spunându-ne și istoria clădirii care îl adăpostește, Palatul Mihail. Clădirea a fost construită între anii 1898 și 1907, în mijlocul orașului, de Constantin (Dinu) Mihail, mare latifundiar, iubitor al artelor, filantrop și om politic conservator de renume, numit președinte al Consiliului Județean Dolj în anul 1888. Acesta a apelat la unul dintre cei mai buni arhitecți ai acelei epoci, Paul Gottereau, arhitectul Casei Regale și cel care a realizat planurile Palatului Regal, ale Palatului Fundației Universitare „Carol I”, ale Palatului CEC și ale altor clădiri celebre.

Palatul a fost moștenit de Jean Mihail, unul dintre cei doi fii ai politicianului, despre care se spune că în anul 1930 era cel mai bogat român. Nu a avut succesori, iar după moartea lui, întreaga sa avere a trecut în proprietatea statului.

Va avea un aeroport mai mare

Orașul din inima Olteniei pare a fi deja revelația anului pentru specialiștii în turism. În următoarea perioadă, un nou drum va uni Craiova de București, iar aeroportul va fi extins, printr-un nou proiect de modernizare, ceea ce va contribui și mai mult la dezvoltarea turismului aici. „Craiova are un centru istoric ce pune în valoare orașul, au fost restaurate cele mai importante clădiri, iar acum tot centrul vechi are un potențial enorm. Am văzut și foarte mult mobilier urban, graffiti, un aeroport modernizat în ultimii ani, ceea ce face din oraș o nouă destinație de city break. Muzeul de Artă și Parcul Romanescu sunt alte două puncte de atracție pentru turiști. Este una dintre noile revelații, ca oraș care poate fi vizitat. Ca viitoare destinații de city break, aș paria pe Craiova și pe Iași. Craiova se poate evidenția foarte bine pe harta turistică prin evenimente. Dacă vor fi din ce în ce mai multe evenimente de acest tip, Craiova se va remarca pe harta turistică la fel ca Brașov, Sibiu, Timișoara sau Constanța. Este și într-o zonă cu potențial ridicat, pentru că se ajunge ușor la Cazane și la Herculane, dar și la Târgu Jiu, unde sunt expuse în aer liber sculpturile lui Brâncuși”, explică Traian Bădulescu, specialist în turism.

Pe lângă toate acestea, Craiova este și unul dintre cele mai curate orașe din România, ceea ce reprezintă un beneficiu suplimentar pentru a atrage vizitatori. Chiar dacă mai sunt multe clădiri istorice care ar trebui să fie renovate, orașul poate fi comparat cu marile centre culturale și destinații de city break ale Europei.