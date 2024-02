Vrei flori ieftine? Găsești noaptea, la Pucheni. Secretele cultivatorilor de lalele, narcise și zambile

Târgul este luat cu asalt, în această perioadă a anului, atât de producători, cât și de cumpărători, mai ales noaptea, secretul acestui tip de comerț fiind legat de temperatură. În general, la piețele de flori este o activitate mult mai intensă noaptea, pentru că plantele pot fi expuse fără să se ofilească la soare. Cultivatorii de flori mizează pe aceste câteva zile, pentru a vinde ceea ce au îngrijit în lunile de iarnă. Cei mai mulți spun că merită să facă toate eforturile, pentru că cererea este foarte mare, între Valentine's Day și Ziua Femeii. Faptul că românii au început să ofere flori și de Dragobete, pe 24 februarie, îi ajută foarte mult pe cultivatori, dar Mărțișorul și Ziua Femeii au rămas cele mai bune perioade pentru aceștia, când își pot recupera investiția pe ultimele 3 luni de muncă în cel mult 3 zile.

Piața de la marginea Bucureștiului este cea mai cunoscută printre florarii din sudul țării, fiind și unul dintre cele mai mari târguri de legume și fructe din România. Cei care merg să aleagă marfa știu că aici vin cultivatori români care aduc plante îngrijite cu pasiune. Pentru cultivatori, mersul la târg înseamnă eforturi suplimentare, dar e singurul mod de a vinde ceea ce au produs în lunile de iarnă, cu multă trudă.

Seara, când magazinele și piețele se închid, Târgul Pucheni își sporește activitatea. E o forfotă continuă aici, un du-te-vino cu pachete înmiresmate și viu colorate, oameni și mașini. Unii vin să-și vândă marfa, alții să cumpere mult, ieftin și bun.

Prețurile florilor care se vând en-gros sunt mult mai mici decât cele din magazine sau chiar din piețe, dar care se vând la bucată, ceea ce îi determină pe mulți, în această perioadă, să cumpere direct de la producători, dacă trebuie să le ofere unui număr mare de doamne și domnișoare.

„De la noi cumpără în special cei care au florării și știu că aici găsesc marfă de cea mai bună calitate, dar în perioadele de 1 și 8 martie sau în luna februarie, când avem zilele îndrăgostiților, vin și cumpărători de la firme care trebuie să dăruiască flori doamnelor. E mult mai convenabil pentru cei care au de dat cadouri, mai ales la firme, iar oamenii au început să vină aici să le cumpere, mai ales bucureștenii”, explică Mariana Ciobanu, cultivator din comuna Corbeanca, județul Ilfov.

Preț de 5 ori mai mic decât la florării

Cei mai mulți producători care vin la târgul de flori din București sunt din județele învecinate. Și-au dezvoltat afacerile mizând pe vânzările en-gros, iar în această perioadă culeg roadele muncii din ultimele luni. Cei care cumpără flori de la Târgul Pucheni deja au devenit o clientelă stabilă și în fiecare an a crescut numărul doritorilor, ceea ce îi stimulează și pe cultivatori.

Dacă ar cumpăra la bucată, ar plăti cel puțin 5 lei pe firul de lalea, dar la târg, în pachetul de 50 de lalele, prețul unui fir e 1,7-1,8 lei, iar la pachetul de 100 de fire, prețul firului scade la 1,3-1,4 lei. Ghiveciul cu 3 lalele costă 3 lei, iar o zambilă în ghiveci costă 4,5 lei, dacă se cumpără en-gros, adică cel puțin o lădiță cu 25 de ghivece. Sub acest preț nu ar fi rentabil să mai cultive flori, mai ales lalelele care necesită între 2 și 3 luni de muncă, plus investiții.

Comparativ cu ceea ce se vinde la florării, prețurile en-gros sunt avantajoase mai ales pentru cei care vor să ofere cadou cantități mari și caută soluții pentru a eficientiza cât mai mult costurile. Pe lângă florarii care cumpără de aici, mai cumpără și cei care oferă buchete mari sau dau doamnelor și domnișoarelor câte o floare. În afară de firme, anul acesta cumpără și partidele politice, care vor să-și impresioneze alegătorii, de Mărțișor și de Ziua Femeii. Cele mai căutate sunt lalelele, dintre care cele galbene și cele roșii sunt preferate de mediul politic, în funcție de culorile de pe siglă.

3 luni de muncă, pentru o lalea

Cei care merg să vândă flori la Târgul Pucheni nu importă produse finite, ci sunt cultivatori. Astfel se explică de ce florile lor au și un parfum intens, fiind proaspete atunci când sunt duse la târg. Cei care cumpără de la producătorii români pentru florării știu deja ce să aleagă, pentru a face buchete frumoase, proaspete, dar și parfumate. Însă puțini cunosc felul în care ajung aceste flori să arate și să miroasă atât de bine și ce eforturi trebuie să facă oamenii care le cultivă.

Puțini cumpărători se întreabă cât durează și ce presupune munca oamenilor care ajută bulbii să se transforme în lalele. În primul rând, pentru a putea veni la târg exact în perioada aceasta, cultivatorii trebuie să calculele foarte bine timpul care se scurge de la plantare până la maturitatea plantei.

„Acestea sunt florile cultivate de mine. Noi le plantăm în decembrie și durează aproape trei luni până ajung la forma pe care o vedeți aici, înainte de 1 martie. Bulbii îi cumpărăm în luna decembrie, din Olanda. Noi le plantăm pe apă. Punem bulbii la înrădăcinat, trei săptămâni, dar pentru apă trebuie să scădem PH-ul, ca să nu le ardă rădăcinile. În solar trebuie să facem căldură, ca să nu înghețe florile. Merită toate eforturile, pentru că asta e activitatea noastră. De 15 ani ne-am apucat să cultivăm flori în solare, dar punem și zarzavaturi, și legume, pentru celelalte perioade ale anului”, spune Marian Rădulescu, producător din Adunații Copăceni, județul Giurgiu.

Apa se tratează și se pun „condimente”

Alți cultivatori, Ina și Marius Răduț, explică de ce „ingrediente” mai au nevoie plantele pentru a crește cât mai bine și a rezista cât mai mult. „Noi folosim atât bulbi românești, cât și olandezi. Folosim acvacultura, adică le cultivăm pe apă și le ajutăm puțin cu îngrășământ - un fel de condimente, așa cum punem la mâncare. Bulbul are nevoie de circa două luni și jumătate ca să ajungă la maturitate. «Condimentele» înseamnă fertilizant, produse pe bază de potasiu, pentru a crește floarea, dar ne mai ajută și Dumnezeu, pentru că dacă nu e temperatura adecvată, degeaba ne chinuim noi. Trebuie să încălzim solarele. La început am încălzit pe lemne, apoi am făcut centrală pe gaz. Nu e nevoie de căldură permanent, ci 6-8 ore, mai mult noaptea”, explică Ina Răduț, de la Mihăilești, județul Giurgiu, proprietara serelor „Ina Garden”.

Pentru acești producători, iernile blânde din ultimii ani au însemnat un adevărat ajutor divin, la fel ca zilele și nopțile calde din această perioadă în care ei merg la târg să vândă florile, iar uneori trebuie să stea aici două sau trei zile și nopți la rând, dormind pe apucate, în mașină. Dacă ar fi ger, ar rămâne și fără marfă, pentru că ar îngheța, dar s-ar putea și îmbolnăvi.

Prețurile au crescut puțin

Pentru a fi cât mai eficientă activitatea, producătorii s-au organizat în asociații, iar spațiile de la târg le închiriază în comun. Dacă ar veni pe cont propriu, ar avea costuri mult mai mari și le-ar scădea eficiența. Prețurile tuturor produselor au crescut, în ultimii ani, din cauza inflației și a creșterii celorlalte costuri cu energia, transportul și îngrășămintele. Asta a dus și la o creștere a prețurilor florilor, dar nu cu mai mult de 15% pe an, deși cultivatorii au avut cheltuieli mai mari. Totuși, costul florilor trebuie să fie menținut la un nivel convenabil și pentru cumpărători, ca un producător să poată vinde cât mai mult, en-gros.

Și taxele la târg au crescut, inclusiv pentru intrarea cu mașina, acum fiind 5 lei taxa pentru un autoturism și 10 lei pentru o dubiță cu flori. Dar cultivatorii din jurul Bucureștiului spun că merită efortul, chiar și cel financiar, mai ridicat decât anul trecut, pentru că și-au făcut deja un renume, iar aceste zile „de foc” pentru pregătirile de 1 și 8 martie sunt cele mai bune din an. În restul anului, cultivatorii preferă să vândă florile sau legumele direct din serele și solarele lor, fără să se deplaseze la târguri, dar în aceste zile ei știu că pot miza pe cererea foarte mare de pe piață, înainte de Mărțișor, ceea ce îi face să investească în plus, bani, timp și muncă, pentru a vinde cât mai mult.



