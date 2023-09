„Vrem la școală c-astă vară, distracții și zbenguială!”

La Școala nr. 7 din Băneasa, București, cursurile (vorba vine) au fost reluate așa, à la légère - mistriile n-au fost încă strânse, nici mortarul de pe caldarâm, nici mesele muncitorilor ce se luptau duminică după-amiază cu ultimele retușuri la gardul incintei (bine, se opinteau mai mult în sticlele de bere și-n țigări). De fapt, la o privire atentă, noul gard al incintei școlare lipsește pe o lungime de mai bine de 25 de metri. Probabil se va lucra intens noaptea, cine știe, ori poate vor fi scoși la munci voluntare părinții. Oricum, cetele de pitici și adolescenți n-au acordat prea mare atenție acestor amănunte administrative, ci s-au vânturat în „careu” umăr lângă umăr după prietenii, frății și simpatii doar de ei știute.

Speech sub coșul de baschet

Nici măcar piticii dezmeticiți în premieră la o asemenea festivitate, cu ochii-n lacrimi, mucii-n pumn și mânuțele întinse după mame cu rimelul încolăcit pe obraz și bunici mirosind a clătite, nu s-au ales cu prea multă atenție. Totul s-a derulat pe repede-înainte. La 9.07 (cu o mică întârziere, made in Romania) a luat cuvântul tovarășa directoare, pardon, doamna directoare: „Școala este a doua voastră familie. Vom fi aici pentru a vă sprijini. Vrem să formăm caractere. Vom reuși împreună”, apoi comisarul-adjunct, sau așa ceva, cu șapcă trasă pe nas și discurs cu lipici (dezlipit): „Ne vom da mâna, agenți, părinți, profesori și elevi, pentru a preveni consumul de droguri, pentru a avea o școală modernă și copii sănătoși (parafrazez, n-am reținut exact ciripiturile agentului, i-am uitat instantaneu și numele).

Baloane-n cer

Spre 9.30, când copiii, isteți, sloboziseră deja în aer baloane colorate (doar nu riscau să moară de plictiseală fără să schițeze un gest), făcând să râdă cerul neverosimil de toamnă, în microfonul de deasupra catedrei improvizate sub coșul de baschet și-au făcut loc două cuvinte și o virgulă, încredințare a misiunii noastre în mâinile Divinității: „Doamne, ajută!”. Și gata. „Hai, urcați să vă luați manualele, repede, că la 10.45 veți fi liberi”, s-a insinuat și vocea de tenor a unei învățătoare trecute prin toate școlile României ultimelor patru decenii. „Uraaaa!”, au răspuns copiii și bucuria lor s-a strâns apoi, natural, într-o scandare, ca pe stadion: „Vrem la școală c-astă vară, distracții și zbenguială!”, „Vrem la școală c-astă vară, distracții și zbenguială!”, „Vrem la școală c-astă vară, distracții și zbenguială!”…

Spectrul uniformei

Peste acest iz de carnaval s-a propagat apoi un zvon, unul părintesc agitator: „Ai auzit, fată, că vor să le bage uniforme? Sarafan, fată, fustă, sacou, pantaloni albaștri… Ce facem, semnăm? Cât o mai costa și circul ăsta cu identificarea copilului cu școala la care învață, ce, mai suntem în comunism?!”. Nimeni n-a răspuns, doar soarele, cu privirea-i blândă aninată de chipurile îngerilor ce alergau în sus, pe scări, a zvâcnit dintr-odată și mai tare, luminând preț de câteva clipe școala, catedra improvizată sub coșul de baschet, mistriile, gardul lipsă și speranțele noastre.

Zile libere legale

Ca orice lucru bine făcut în România postdecembristă, structura noului an școlar cuprinde, în afara vacanțelor, și 15 zile libere.

5 octombrie 2023 - Ziua Educației;

30 noiembrie 2023 - Sfântul Andrei;

1 decembrie 2023 - Ziua Marii Uniri;

25 decembrie 2023 - Prima zi de Crăciun;

26 decembrie 2023 - A doua zi de Crăciun;

1 ianuarie 2024 - Prima zi a noului an;

2 ianuarie 2024 - A doua zi a noului an;

6 ianuarie 2024: Boboteaza;

7 ianuarie 2024 - Sfântul Ioan Botezătorul;

24 ianuarie 2024 - Ziua Unirii Principatelor Române;

1 mai 2024 - Ziua Muncii;

5 mai 2024 - Prima zi a Paștelui ortodox;

6 mai 2024 - Cea de-a doua zi de Paște;

1 iunie - Ziua Copilului;

5 iunie 2024 - Ziua Națională a învățătorului.

Școala altfel și Săptămâna verde

Celor 15 zile libere legale li se adaugă și două perioade mai lejere, în care copiii și adolescenții vor fi prinși în activitățile programelor Școala altfel și Săptămâna verde (11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare). Planificarea acestor minivacanțe se află la discreția conducătorilor unităţilor de învăţământ.

Excepții

Noul an școlar nu va cuprinde 36 de săptămâni (și cinci vacanțe) pentru toți elevii. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, de pildă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 14 iunie 2024.

Calendarul vacanțelor (există și una rezervată pentru schi!)

Amintim, mai jos, și țintarul vacanțelor, nu de alta, dar cea mai frecventă întrebare ce flutura ieri pe buzele elevilor era legată de fuga de la școală. Așadar, prima vacanță va începe sâmbătă, 28 octombrie, și se va sfârși duminică, 5 noiembrie. Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 23 decembrie 2023, și se va încheia duminică, 7 ianuarie 2024. De remarcat că elevii vor avea parte și de o vacanță de schi, timp de o săptămână, de pe 12 februarie 2024, până pe 3 martie 2024 (la decizia inspectoratelor școlare județene, respectiv la decizia inspectoratului municipiului București). Vacanța de primăvară va debuta sâmbătă, 27 aprilie 2024, și se va încheia într-o zi de marți, 7 mai 2024. În sfârșit, vacanța de vară va începe pe 22 iunie (sâmbătă) și se va încheia pe 9 septembrie (luni).

Legi noi (metehne vechi)

1. Religia, probă la BAC

O primă schimbare adusă de noile Legi ale Educației se petrece la examene: religia va putea fi aleasă ca a treia probă la Bacalaureat, la profilul uman. S-a schimbat și modalitatea opțiunii pentru ora de religie: cererea de înscriere se va face o singură dată și va fi valabilă pentru toată perioada de școlarizare, nu ca până acum, la începutul fiecărui ciclu școlar, adică în clasa a V-a, apoi din nou în clasa a IX-a.

2. Revin examenele de admitere la liceu

Pentru trecerea în clasa a IX-a, ministerul a decis că liceele vor putea organiza, la alegere, examen de admitere pentru 50% dintre locuri. Pentru restul, se va face repartizare computerizată. Instituția n-a explicat însă (până acum) cum se va desfășura acest examen și nici ce materii vor putea fi alese de elevi. Prima generație care va da examen de admitere este cea care intră acum în clasa a V-a și termină clasa a VIII-a în anul școlar 2027-2028. De reținut!

BAC și Evaluare Națională

Până atunci, structura examenelor din vară rămâne neschimbată: anul acesta, probele orale la Bacalaureat au loc în perioada 17-27 iunie 2024, iar pe 1, 2 și 4 iulie au loc probele scrise la română, materia obligatorie a profilului și, respectiv, cea la alegere. Primele rezultate vor fi publicate pe 8 iulie. Sesiunea de toamnă are loc între 15 iulie și 30 august. La Evaluarea Națională, cele două probe au loc pe 25 iunie la limba română și 27 iunie la matematică. Primele rezultatele vor fi publicate pe 3 iulie.



3. Se micșorează numărul de elevi la clasă

Noua Lege a Educației stipulează clar că la liceu, inclusiv în învățământul dual, o clasă nu trebuie să aibă mai mult de 26 de copii, cu patru mai puțini decât pe vechea lege. În învățământul postliceal, numărul maxim de elevi admis într-o clasă s-a redus de la 30 la 28, iar la clasele sportive și de artă, de la 25 la 24.





4. Exmatricularea, din nou pe val

Printre cele mai dezbătute schimbări aduse de noua lege în domeniul educației este relaționată cu exmatricularea elevilor. De menționat că aceasta nu se va face direct, ci va fi ultima variantă după sancțiuni graduale, în funcție de gravitatea faptei, începând cu observația și mustrarea scrisă. Elevul dat afară se poate reînmatricula în anul școlar următor.

5. Uite telefonul, nu e telefonul!

Potrivit noilor reglementări, profesorii vor avea voie să confiște telefoanele mobile ale elevilor, dacă aceștia le folosesc în timpul orelor. Vor avea apoi obligația să le predea părinților sau tutorilor legali. Regula e valabilă doar în cazul elevilor din clasele primare și gimnaziale. Pentru liceeni, decizia de a interzice sau nu telefoanele rămâne la dispoziția școlii.

6. Cardul-fantomă

Elevii urmează să primească, la începutul fiecărui ciclu de învățământ, un card național de elev, care atestă, practic, că elevul poate primi toate facilitățile oferite prin lege, de exemplu, reduceri la transport. Nu este clar dacă aceste carduri vor fi distribuite din septembrie și nici în ce condiții, pentru că nu au fost stabilite încă aceste detalii.



7. A apărut bursa tehnologică!

Schimbări sunt și în cazul burselor. Legea Educației prevede mai multe tipuri: două pentru excelență olimpică, bursa de merit, cea socială și cea tehnologică, o noutate din acest an. Un tip nou de bursă este și cea pentru mamele minore, pe perioada întregii școli.

8. Transport gratuit (sau aproape „moca”)

Elevii vor avea, ca și până acum, gratuitate la transportul în comun, cu trenul, autobuzul metroul, iar în cazul studenților, reducerea crește de la 50% la 90%.

9. Testarea antidrog, o mare necunoscută

O măsură anunțată de ministrul de Interne Cătălin Predoiu după accidentul din stațiunea 2 Mai este testarea elevilor antidrog în școli. Nu se știe încă în ce condiții și cum se va întâmpla. Se vehiculează că testarea nu se va face în masă, ci se va forma o comisie care va decide cine va fi testat, cu acordul părinților sau al elevilor majori. Rezultatele testelor nu vor fi cunoscute de școli, ci de familie, pentru a preveni bullyingul.



10. Despre evrei, obligatoriu. Despre Revoluția din 1989, opțional

Legea Educației pentru învățământul preuniversitar introduce și materii noi în trunchiul comun de liceu, adică materii obligatorii pentru toți elevii. Este vorba despre „Istoria evreilor. Holocaustul”, care are deja aprobată și programa școlară, precum și „Istoria comunismului din România”. Ca opțional, apare și materia „Istoria, robia și deportarea romilor” (cu programă școlară neaprobată încă). Liceele mai pot include la „opționale” și disciplina „Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”.