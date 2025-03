Kaveh Akbar, o voce esențială în literatura universală de astăzi, în premieră în limba română, la Anansi. World Fiction

Este vorba despre poetul, romancierul și editorul american de origine iraniană Kaveh Akbar, o nouă voce esențială în literatura contemporană.

Cartea cu care cititorii români au ocazia să îl cunoască pe Kaveh Akbar este romanul Martir!, bestseller New York Times, una dintre cele mai bune 10 cărți ale anului 2024 în lista criticilor de la New York Times Book Review, declarată „a must-read book of the year” în lista Time, roman finalist la National Book Award și una dintre recomandările speciale de lectură ale lui fostului președinte american Barack Obama din vara trecută.

„L-am cunoscut pe Kaveh Akbar inițial prin poezia pe care o scria. Una în același timp erudită, dezinhibată, sensibilă și dură, o poezie ermetică, fără compromisuri făcute modei literare. Romanul lui de debut nu e departe de linia plină de forță a poeziei din The Pilgrim Bell, ci propune un personaj cu o voce distinctă, aflat în război cu toată lumea, care scrie o carte despre martiri. Riscant, i se spune, un «iranian» care abordează martiriul! Dar el merge mai departe, așa cum o fac marile personaje de la Don Quijote încoace. Un scriitor cu totul aparte într-un peisaj literar internațional marcat de uniformitate”, a declarat scriitorul și editorul Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul proiectului Anansi. World Fiction.

Martir! spune povestea lui Cyrus, un tânăr cu o moștenire complicată: mama lui moare într-un avion civil distrus din greșeală de o rachetă americană, iar el părăsește Iranul împreună cu tatăl său și se stabilește în SUA. Viața pe care o duce părintele lui ca imigrant în America pare însă la fel de lipsită de sens ca moartea mamei, iar Cyrus, apăsat de un acut sentiment al absurdului, își alină o vreme angoasa cu ajutorul alcoolului și al pastilelor. Din această derivă existențială încolțește însă o idee: moartea – și mai ales moartea sa – trebuie să aibă sens. Așa începe obsesia lui Cyrus pentru martiriu, care îi animă conversațiile cu prietenii, îi inspiră poemele, i se strecoară în vise și îl aduce în cele din urmă în compania lui Orkideh, o artistă care a ales să-și trăiască ultimele clipe de viață ca exponat la Muzeul Brooklyn. Între ei se leagă o relație neașteptată, prin care Cyrus speră să găsească în sfârșit un răspuns la marea întrebare care-l frământă: „Cum arată o moarte bună?”.

Nu doar criticii de la cele mai importante publicații de peste ocean au primit cu entuziasm romanul de debut al lui Kaveh Akbar, ci și nume importante ale scenei literare de astăzi: „Unul dintre scriitorii mei preferați. Din toate timpurile”, mărturisea Tommy Orange; „Cel mai bun roman pe care-l veți citi despre frumusețea limbii, martiriu, adicție, dezrădăcinare sau artă”, declara Lauren Groff.

„M-am născut acolo, am crescut aici. Îmi place Firdoùsi. Iubesc Șah-Namé. Îl iubesc pe Hafez. Iubesc Islamul. Dar îmi place și Erykah Badu. Iubesc EPMD și Vogue și Sonic Youth. Toate acestea m-au modelat și m-au transformat în omul care sunt astăzi”, amintea Kaveh Akbar într-un interviu recent referitor la dubla sa moștenire culturală.

Kaveh Akbar (n. 1989) a debutat cu volumele de poeme Calling a Wolf a Wolf (2017) și Pilgrim Bell (2021; cea mai bună carte a anului pentru Time, The Guardian și NPR). A primit mai multe Premii Pushcart, o bursă Civitella Ranieri Foundation și Levis Reading Prize și fascinația unui număr important de cititori.

În 2014 a creat Divedapper, o platformă online unde sunt publicate interviuri cu cele mai importante voci ale poeziei contemporane, care i-au întărit legătura cu cei care îi iubesc poezia și i-au probat talentul de a reinventa poezia ca formă de artă relevantă.

Kaveh Akbar predă la University of Iowa și susține cursuri de scriere creativă pentru programele de masterat de la Randolph College și Warren Wilson College. Poemele îi sunt publicate în The New Yorker, Poetry, PBS NewsHour, The Paris Review, Best American Poetry și The New York Times. Martir! este primul lui roman – ediția în limba română poartă semnătura lui Petru Iamandi.

„Costul deciziei de a petrece douăsprezece ore cu romanul meu este fără precedent în istoria speciei noastre. De exemplu, în loc să-mi citești romanul, ai putea învăța să dansezi salsa. Ai putea să te uiți la orice film ai tu chef. Ai putea scrie șase scrisori lungi oamenilor pe care îi iubești. Cititorul îmi face în dar timpului său și, prin urmare, merită răsplătit, ceea ce nu înseamnă glumițe și dulcegării, ci o întâlnire reală cu limbajul care să-l surprindă. Merită să se întâlnească cu lucruri pe care nu s-ar aștepta să le găsească într-o operă literară, cum ar fi dialoguri lungi cu Lisa Simpson sau Rumi fumând un joint în afara unui spectacol hardcore. Contractul meu cu cititorul, așa cum l-a statuat Horațiu, spune că, în schimbul celei mai limitate resurse, le voi oferi celor care îmi aleg cărțile desfătare și ceva de învățat. Iau misiunea asta extrem de în serios”, a destăinuit scriitorul iraniano american Kaveh Akbar.

Următoarea carte a lui Kaveh Akbar care va apărea în limba română este volumul de versuri Pilgrim Bell, în colecția Anansi. Blues, traducerea lui Bogdan-Alexandru Stănescu.