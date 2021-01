Trenul spre Otopeni, bucuria copiilor. „Vedem avioanelee! Data viitoare ne urcăm și în ele?”

Legătura feroviară dintre Aeroportul Henri Coandă și Gara de Nord a fost dorită imediat după Revoluție, când traficul de pe Otopeni a crescut semnificativ. Au trecut 30 de ani cu studii de fezabilitate, proiecte și, mai ales, promisiuni electorale. Nu s-a întâmplat nimic în afară de înflorirea taximetriei „la negru” și aglomerația de pe DN1. În birourile de la Ministerul Transporturilor s-au adunat proiecte care mai de care mai fanteziste. Fie un metrou subteran (cu un traseu care este și azi vizibil în toate hărțile ca fiind un „proiect în pregătire”), metrou suprateran (alt proiect fantezist, care ar fi costat dublu din cauza exproprierilor de pe traseu), o nouă linie de centură a Bucureștiului (rutieră și feroviară) care să treacă fix pe lângă aeroport (în condițiile în care nici actuala linie feroviară din nordul Bucureștiului nu este funcțională). S-au cheltuit grămezi de bani ca să nu se facă nimic 30 de ani. Și totuși, minunea s-a petrecut în mai puțin de 18 luni, deoarece am fost strânși cu ușa de UEFA, căreia i-am promis că suporterii care vor sosi la EURO 2020 vor avea un mijloc rapid de transport în comun de la Otopeni spre Centrul Bucureștiului. Cum un nou tronson de metrou a fost scos din discuție, fiind imposibilă realizarea unui astfel de proiect în 18 luni, s-a ajuns la soluția cea mai bună și ieftină: un pod peste DN1, o gară și 3 kilometri de cale ferată.

Peronul 13 al Gării de Nord este rezervat pentru cursele operatorilor privați spre aeroport. Mă așteptam să văd mulți călători cu bagaje de avion, cu rude care le conduc. Nici pe departe. Peronul era populat de un grup de prichindei și de părinții lor, care abia puteau să-i țină în frâu. Plini de energie, puștii țopăiau și repetau întruna: „mergem să vedem avioanele!”.

Nașul îi privea cu admirație. „Așa sunt și nepoții mei. Cum au putut ieși din casă, au început să fie argint viu. Au energie, n-ai ce le face”. L-am întrebat dacă, de la inaugurare, trenul a fost vreodată plin. „Plin-plin, nu. Am avut și 60 de călători, alteori am fost singur, dar așa este la început. Dar și pe ruta spre Brașov am avut drumuri în care am fost singur în toată rama. Cu pandemia asta e mai «subțire» cu călătoriile și vacanțele”.

Deși a trecut mai bine de o lună de la intrarea în funcțiune a trenului direct Gara de Nord - Otopeni, sunt puțini cei care-l folosesc. Fie nu au aflat de existența lui, fie preferă traseul clasic cu linia expres de autobuze. Chiar în fața gării, în stația STB sunt câțiva călători sosiți din provincie și care doresc să ajungă pe Otopeni pentru a pleca în străinătate. Așteaptă liniștiți autobuzul. I-am întrebat de ce nu folosesc trenul. „Există tren? De când?”. „N-am chef să pierd avionul. Știu eu cât face trenul... pe unde o ia... Cu întârzierile astea de la CFR... Cu ăsta fac juma’ de oră. Merg la sigur. Dacă stau cu trenul în câmp o oră-două? Nu știi cum e cu trenu’?”. Au rămas să aștepte autobuzul, deși trenul face doar 15 minute, deși autobuzul, în funcție de traficul de pe DN1, poate face și 45-60 de minute.

Gară pentru trei

Întors pe peron, am reușit să număr călătorii: 27, din care 15 copii, și doar o doamnă urma să și plece cu avionul. Doamna însă avea bilet pentru trenul CFR Călători, iar primul tren spre Otopeni era al unui operator privat, Regio Călători. Nașul, amabil, i-a zis că poate urca în vagon fără să mai cumpere alt bilet. „CFR-ul este peste o oră. Noi plecăm în 3 minute. Urcați doamnă, nu mai stați în gară și, dacă vreți, vă eliberez eu legitimație de călătorie. Tot 4 lei costă”. Doamna n-a stat pe gânduri. A plătit și a urcat. „Pe noi, privații, nu ne anunță la difuzor decât în ultimul moment. Pe ăștia de stat îi anunță la fiecare 15 minute. Dar, asta e situația. E gara lor, e difuzorul lor”.

„Biletul e mai ieftin decât oriunde în Europa”

În ultimul moment a mai sosit un pasager. Urma să zboare în Italia. „Merge la Otopeni? Pot lua bilet din tren?”. A cumpărat bilet de la naș și a urcat. „Este excepțional că au dat drumul la linia asta. În 15-20 de minute ești la aeroport. Ce vrei mai mult? Nici cu taxiul nu ajungi așa repede. Și e și ieftin. Nicăieri în Europa nu este așa ieftin. La Bologna, de exemplu, te costă 8 euro drumul de la aeroport în oraș, cu un autobuz, și este o dată pe oră. Aici costă biletul mai puțin de un euro”, a spus al doilea călător „cu treabă” la aeroport. Ceilalți pasageri... la plimbare.

Imediat după plecare, prichindeii au început țopăiala: „Mergem la avioane”. „Dacă mai săriți, vă dau jos la Mogoșoaia”, i-a amenințat, în glumă, nașul. De altfel, trenul nici nu oprește la Mogoșoaia. Fix după 15 minute trenul a oprit pe peronul gării „Aeroport Henri Coandă”. Copiii au luat-o la fugă „spre avioane”. Câțiva părinți s-au dus la ghișeu pentru biletele de întoarcere. „Copii, ne întoarcem la București cu alt tren, peste o oră și jumătate. Atât stăm aici”, a strigat o mămică așezată la coadă.

Acum sunt puțini călători, dar sunt și puține zboruri

Ajunși în gara de la aeroport, puțină lume. Doar 3 persoane așteptau întoarcerea garniturii spre București, angajați ai aeroportului, probabil personal navigant. „Noi, cei care lucrăm de ani de zile aici am așteptat cu mare nerăbdare un tren, un metrou, orice să ne ducă repede spre casă sau spre serviciu. Pentru mine este ideal, locuiesc lângă gară. Într-un sfert de oră sunt acasă” mi-a spus în domn cu un ecuson pe care scria „Acces zona...”. Se salută cu nașul și urcă în tren. „Șefu’, plecăm în 10 minute?”. „10 minute”, îi răspunde nașul. „E o perioadă mai secetoasă. Sunt multe zboruri anulate din cauza pandemiei, dar după ce o să treacă toată nebunia asta o să fie puhoi de călători. Mai vine și europeanul de fotbal. Deocamdată nici nu se știe de existența trenului. Mai ales cei care vin din provincie. De unde să știe cei din Brașov sau Pitești că e un tren direct la aeroport? Ușor-ușor se vor obișnui. Până acum, cei mai mulți pasageri au fost cei care au călătorit din curiozitate, angajații TAROM sau în plimbări cu copiii. Toți cei care vin pentru prima oară își fac poze direct de pe peron. Adevărul este că este și elegantă gara. Turiștii sunt mai puțini acum, dar și zborurile sunt mai rare.

„Abia aștept să le povestesc copiilor de la grădi”

La întoarcere am avut colegi de călătorie același grup de copii. Entuziasmați că au văzut avioanele, ba chiar pe unul aterizând, erau în culmea fericirii. Gălăgioși, povesteau în detaliu tot: scările rulante, panourile de afișaj, piloți în uniformă, reclamele din aeroport.

Întâmpinăm turiștii străini cu trenuri elegante și mormane de gunoaie

Întoarcerea spre București, cu CFR Călători. Și pe acest tren nașul este un vorbăreț. „Domnu’ reporter, aceste trenuri vor fi cele mai rentabile. Când se va reveni la normal vom fi nevoiți să unim 2-3 rame. O să fie gata și gara de la patinoarul lui Țiriac, o să oprim și acolo. O să fie lume multă. Era mare nevoie de mult timp de această legătură. Nu știu ce le-a luat așa mult timp. Dar e bine că este gata. O să vedeți câtă lume va alege trenul. O să oprească și la Mogoșoaia, și la Chitila, dar tot atât o să facă, 15-20 de minute. O să fie foarte utilă. Uitați și dumneavoastră. Și noi, și privații au băgat pe linia asta cele mai bune și mai îngrijite rame. Este o carte de vizită pentru străinii care ne vizitează țara, dar uitați ce se vede pe geam. Kilometri de mormane de gunoaie, grămezi de materiale de construcții abandonate lângă calea ferată. Acum mai este zăpadă și nu se văd toate, dar să vedeți la vară. Dacă nu se face curățenie ne vom face de râs în ochii străinilor. Care e prima impresie când se apropie de București? Uitați-vă și dumneavoastră. Este un peisaj jalnic. Gări murdare, garduri rupte, gunoaie și pe stânga, și pe dreapta. Trebuie să se facă ceva”, a spus cu năduf nașul.

Au început și reparațiile

La doar o lună de la punerea în funcțiune, CFR Infrastructură a decis oprirea traficului dimineața pentru 10-15 zile pentru revizii și remedierea unor probleme apărute. „Este normală această reparație. În mod normal, această linie, care a fost finalizată în octombrie anul trecut, ar fi trebuit să fie în teste 2-3 luni înainte de a se circula cu călători. Se mai tasează suportul de sub calea de rulare, liniile se mai contractă. Practic, noi am făcut rodajul cu tot călători. Nu a fost niciun pericol pentru nimeni, dar acum trebuie să remediem ce probleme au apărut. Traficul cu călători a fost deschis în decembrie pentru a se prinde în noul mers al trenurilor. Mă rog, a fost și o promisiune electorală, dar asta nu este treaba mea”, ne-a spus Ion Ionașcu, inginer la CFR Infrastructură.

Chiar dacă gara este la doi pași, majoritatea călătorilor care aterizează pe Otopeni apelează tot la autobuze. „Lasă-mă, nene, cu trenul tău. Vrei să stau în câmp cu orele? Nu știu eu cum e cu trenul? Merg cu autobuzul, nene. Cu autobuzul.”

„O să-i spun lui «Doamna» că am văzut multe avioane”

