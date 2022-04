Șansele Elenei Udrea de a nu vizita „Târgșorul”, aproape nule

Elena Udrea va fi predată autorităților române, însă soluția poate fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Sofia, până vineri. Toate încercările Elenei Udrea de a scăpa de arest și de a nu fi predată în România au eșuat, până acum, în ciuda faptului că fosta „blondă de la Cotroceni” a fost asistată, de această dată, de patru apărători.

Elena Udrea se află cu un picior într-o pușcărie din România și cu celălalt în arestul bulgăresc, după ce, ieri, instanța din Blagoevgrad a decis să admită cererea autorităților române și să o extrădeze Bucureștiului. Decizia magistraților vine după ce, săptămâna trecută, Elena Udrea a făcut o serie de acuzații grave la adresa sistemului penitenciar din România, a acuzat autoritățile că o persecută politic și că a primit amenințări cu moartea, în anul 2015, când a făcut „primul stagiu”, de arest preventiv, la închisoarea pentru femei de la Târgșor.

Ministerul Justiției a transmis, luni, actele cerute

Judecătorii bulgari au stabilit, atunci, să solicite României răspunsuri clare cu privire la aceste acuzații. Iar, ieri, documentele redactate de Ministerul Justiției din România, traduse în bulgară, au ajuns pe masa instanței. Conform informațiilor de la dosar, aceste documente certifică faptul că Penitenciarul Târgșor întrunește cerințele cu privire la exigențele UE aferente detenției și demontează afirmațiile făcute de Elena Udrea.

Are timp cinci zile să întoarcă sentința

Procurorul de ședință a cerut admiterea cererii de extrădare a Elenei Udrea în România și respingerea apărărilor formulate, indicând faptul că fostul demnitar român a suferit o condamnare definitivă, într-o cale extraordinară de atac, condamnare care trebuie pusă în executare. Reprezentantul Parchetului a mai precizat că situația Elenei Udrea nu este o problemă „care să vizeze Bulgaria”.

Avocații Elenei Udrea, în număr de patru, conform unor surse apropiate dosarului, au termen până la finalul acestei săptămâni să convingă instanța de apel, respectiv Curtea de Apel de la Sofia, că Elena Udrea este persecutată politic în România. Ieri, apărarea nu a convins instanța de fond cu privire la faptul că România a fost condamnată, în mai multe rânduri, la CEDO, pentru condițiile improprii din penitenciare, legate de supraaglomerare, dar și de lipsa utilităților, și nici cu privire la faptul că viața Elenei Udrea s-ar afla în pericol, după ce, în 2015, ar fi primit amenințări cu moartea.

Urmează o nouă pronunțare, în dosarul alegerilor din 2009, cu 8 ani de pușcărie dispuși la fond

Săptămâna aceasta, Elena Udrea urmează să se mai înfățișeze judecătorilor bulgari, în contestația pe care a depus-o împotriva măsurii arestării preventive, dispuse în baza mandatului european de arestare, emis de autoritățile de la București. Prima instanță, care a menșinut arestarea, a stabilit deja că lăsarea în libertate a persoanei ar putea conduce la o nouă încercare a acesteia de a fugi.

Dacă și Curtea de Apel Sofia va menține decizia de extrădare, Elena Udrea nu mai are la îndemână nicio cale de atac și va urma să fie preluată, sub escortă, de Poliția Română. Udrea are de executat un mandat de 6 ani de închisoare, pentru luare de mită în dosarul „Gala Bute”. Decizia este definitivă și executorie.

Fostul ministru al Dezvoltării așteaptă ca, luna viitoare, să afle verdictul într-un alt dosar „greu”, referitor la finanțarea ilegală a campaniei electorale prezidențiale din anul 2009, în care a fost condamnată, la Curtea de Apel București, la o pedeapsă de 8 ani de închisoare. În același dosar, Ioana Băsescu, fata cea mare a lui Traian Băsescu, a primit o condamnare de 5 ani de închisoare cu executare.