Fără trenuri CFR și fără metrou, din 15 mai

Sindicaliștii cer implicarea de urgență a Guvernului în soluționarea acestei probleme, dar și în acordarea finanțării necesare pentru funcționarea metroului în condiții de siguranță pentru călători. După incidentul care a avut loc la stația Timpuri Noi, pe 27 februarie, compania nu a luat nicio măsură de îmbunătățire a condițiilor de trafic sau de muncă a angajaților de la metrou, iar astfel de situații se pot repeta oricând, cu consecințe mult mai grave, spun sindicaliștii.

În lipsa unei reacții din partea conducerii companiei Metrorex, sindicatul lucrătorilor de la metroul bucureștean a dat publicității date concrete despre situația din subteran. Cea mai gravă problemă pare a fi chiar întreruperea activității la metrou, peste două luni, dacă statul nu va mai plăti subvențiile. „Există o ordonanță care spune că dacă în 120 de zile de la aprobarea legii bugetului nu se aprobă bugetul societății comerciale, nu se va mai aproba subvenția pe anul respectiv. În primul rând trebuie să dispară această prevedere, pentru că nu putem funcționa fără subvenție. Toate sindicatele feroviare au cerut această modificare. Metroul nu va mai putea funcționa din 15 mai”, a declarat, în cadrul unei conferință de presă, Marian Artimon, liderul sindicatului din Metrorex. În aceeași situație este și CFR Călători.

Liderul de sindicat a explicat, pentru Jurnalul, că prețul unei călătorii cu metroul ar ajunge la circa 10 sau chiar 15 lei, fără subvenție, de la 3 lei, cât este acum. Dar nu este vorba doar despre prețuri pe care călătorii nu și le vor mai putea permite, ci și de alte cheltuieli care se acoperă, în fiecare lună, din acești bani pe care statul i-a acordat până acum pentru companiile sale feroviare, inclusiv pentru metroul bucureștean.

Sindicaliștii spun că este prima oară în istorie când se întâmplă așa ceva și se pune în pericol întregul trafic feroviar. Costul unei călătorii cu metroul în București este acum cel mai mic din Europa, dar scumpirea până la 15 lei pentru o călătorie ar putea crea haos, spun sindicaliștii, pentru că salariile românilor nu sunt atât de mari încât cei care călătoresc zilnic cu metroul să-și poată permite asemenea scumpiri, iar preluarea călătorilor de traficul suprateran ar aglomera foarte mult Capitala.

Drulă este principala cauză a dezastrului

Reprezentanții sindicatului mai spun că situația de la metrou este mult mai gravă decât se poate observa, pentru că angajații fac eforturi colosale. Cele mai grave probleme provin, conform sindicaliștilor, din perioada în care ministru al Transporturilor era USR-istul Cătălin Drulă, care a luat cele mai proaste decizii, tăind bugetul Metrorex și concediind oameni.

Din această cauză s-a ajuns la un deficit de personal care face din ce în ce mai dificilă asigurarea traficului zilnic la metrou, pentru că nu mai sunt nici măcar suficienți mecanici care să conducă trenurile în subteran, dar nici specialiști care să asigure reviziile și reparațiile necesare, în timp ce unele echipamente de pe primele două magistrale date în folosință au fost montate din 1983-1984, iar o parte din trenuri sunt tot din acea perioadă.

La această situație legată de lipsa oamenilor se adaugă acordarea unor subvenții mai mici decât ar fi fost necesar, în fiecare an, astfel încât s-a ajuns ca astăzi să fie nevoie de un buget cu 300% mai mare decât cel actual, dacă s-ar da banii tăiați de la bugetul Metrorex în ultimii 10 ani.

„În ultimul deceniu, din bugetul pentru reparații și pentru a se face reviziile la timp s-au alocat între 38% și 73%. Acum ar trebui să primim un buget cu 300% mai mare, pentru a acoperi acele sume care nu s-au alocat. Dar noi am primit o subvenție mai mică decât cea de anul trecut, deși am dat în exploatare stația Tudor Arghezi, ar fi trebuit să mai angajăm încă 61 de persoane, dar nu s-au făcut angajări. Este nevoie de revizii capitale la unele porțiuni. Acum s-a dat în folosință o porțiune de 2 km de rețea și i s-a alocat unui singur om. Lucrările curente și reviziile s-au făcut la timp, dar dacă sunt piese montate din 1978 și nu s-au schimbat, se poate întâmpla orice. A fost o situație când s-a rupt șina, veche de 30 de ani.”, a explicat Marian Artimon pentru Jurnalul.

Personalul pleacă la CFR

Liderul sindicatului mai spune că angajații au ajuns la oboseală cronică, prestând obligatoriu muncă suplimentară, din cauza deficitului de personal, iar situația se va agrava.„Lumea nu înțelege ce înseamnă să desființezi 700 de posturi și să aștepți să vină 1 ianuarie 2025 ca să angajezi. Vor mai ieși la pensie încă 300 de profesioniști, iar astfel se va ajunge la un deficit de 1.000 de oameni, până în 2025. Riscurile de a se produce astfel de incidente vor crește”, spune Artimon.

Liceul care forma specialiști pentru metrou a fost desființat, iar cursurile de scurtă durată care se mai fac nu s-au mai organizat, de câteva luni. În plus, cei care până de curând au plecat de la CFR Călători ca să se angajeze la metrou, pe salarii mai mari, se întorc acum la CFR, unde au crescut veniturile și au condiții de muncă mult mai bune. Astfel s-a ajuns la situația în care 40% din personal are sub 5 ani vechime, iar 50%, sub 8 ani, în prezent. La metrou sunt circa 5.000 de angajați acum.

Călătorii în timp, cu 30-40 de ani

Pe cea mai veche magistrală, cel mai vechi tren. Zona în care s-a produs incidentul din 27 februarie este pe magistrala 1, adică cea mai veche, unde nu s-au mai făcut reparații capitale de circa 15 ani. La controlul de acces este deja un deficit de personal foarte mare, spun sindicaliștii.

Tot în legătură cu incidentul de la stația Timpuri Noi, sindicaliștii spun că oamenii aflați în trenul defect au intrat în panică și exista riscul să spargă geamurile și să sară pe șine, pentru că mecanicii conduc acum trenurile singuri și nu are cine să mai asigure eventuala evacuare în condiții de siguranță. De asemenea, nici nu s-a anunțat incidentul, pentru că postul de impiegat de la stația Timpuri Noi este suspendat, iar aparatura de sonorizare este veche, din 1978, și nu mai funcționează.