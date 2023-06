SANITAS, mulțumit cu promisiuni. Greva generală din sistemul de Sănătate s-a anulat. Guvernul a câștigat și lupta cu medicii

Dacă în următoarele zile vor mai obține cel puțin promisiuni pentru câteva dintre revendicări, nu vor mai ieși nici în stradă. La fel cum s-a întâmplat în cazul profesorilor, nici medicii nu primesc de la Executiv tot ce au solicitat, dar cu o parte din lucruri rezolvate sau promise, se stinge și acest conflict. Până la finalul acestei săptămâni ar putea fi anunțată oficial renunțarea la greva generală, dacă Executivul mai dă ceva, în plus față de ce deja s-a negociat. Angajaților din Sănătate le-au fost deja rezolvate câteva probleme legate de salarizare și sporuri, iar mulți s-au declarat mulțumiți.

Negocierile angajaților din Sănătate cu ministerul de resort au decurs mult mai bine decât cele ale profesorilor. Soluțiile s-au găsit imediat pentru medici și personalul medical, iar dialogul dintre sindicaliști și reprezentanții Guvernului a dus la stingerea conflictului înainte de a începe. Practic, SANITAS a făcut doar grevă japoneză de avertisment, adică protestatarii și-au legat banderole pe mână, dar nu au oprit lucrul.

„Apare Ordonanța de Urgență care ne aduce salariile la nivelul prevăzut în Legea cadru. Pe noi nu ne afectează plafonarea sporurilor la 20% din salariu. Era mai rău înainte, să fie plafonate sporurile la 30% pe tot spitalul sau pe tot sectorul. Anexa care intră acum în vigoare rezolvă problema salarizării. Am cerut și deblocarea posturilor, care decurge normal. S-a făcut un Memorandum și se deblochează câteva mii de posturi. Am rezolvat și problema voucherelor, pentru care noi luam până acum bani doar prin contractele cu Casa de Asigurări. Am fost dimineață la Ministerul Sănătății și sunt semne bune. Noi am început acțiunile de protest prin greva japoneză, dar nu cred că ajungem la greva generală. Am fost la ministrul Sănătății cu propuneri noi și e foarte posibil să nu se meargă mai departe cu protestele. Nu vom primi 100% din ce am cerut, dar putem să lăsăm de la noi, dacă ni se mai dă ceva din ce am solicitat săptămâna aceasta”, a explicat, pentru Jurnalul, Leonard Bărăscu, președintele Federației SANITAS.

Rafila a pariat pe înțelegerea cu sindicatele

De altfel, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, anunțase din prima zi a protestelor SANITAS, de săptămâna trecută, că nu va fi o grevă similară cu cea din sistemul de Educaţie. Rafila a supus de la început că nu se va ajunge la un protest de amploare și la grevă generală în Sănătate, explicând că discrepanţele salariale între categoriile de personal vor fi rezolvate, chiar dacă „nu toate acum”.

Cerințele medicilor și ale personalului medical se referă la problemele salariale pe care le au până la finalul acestui an, pentru că din ianuarie trebuie să intre în vigoare o nouă Lege a salarizării, pentru care s-au negociat deja pozițiile din grilă pentru toate categoriile de angajați din sistem și toată lumea e mulțumită. „O să avem o nouă lege a salarizării. Şi acesta este un lucru care s-a discutat ieri, eliminarea unor discrepanţe care există în actuala lege a salarizării care face ca, de exemplu, un asistent medical să aibă venituri care îl aduc foarte aproape de alte categorii care au în mod evident responsabilităţi mult mai mici în actul medical”, a explicat Alexandru Rafila, în prima zi de proteste ale sindicaliștilor de la SANITAS.

În urma negocierilor cu sindicatele, s-a stabilit ca în noua lege a salarizării să existe o reaşezare a pozițiilor prevăzute în grilă pentru angajații din Sănătate care să aducă asistenţii medicali în primul rând în poziţia lor. Astfel s-a rezolvat una dintre principalele revendicări pe care le aveau protestatarii. Au fost de acord cu oferta venită din partea Ministerului Sănătății atât reprezentanții Federației SANITAS, cât și cei ai Federației Solidaritatea Sanitară.

Calendarul protestelor din Sănătate care a fost anunțat inițial includea declanșarea grevei de avertisment pe 1 iunie și grevă generală din 8 iunie, dar sindicatele au renunțat la continuarea protestelor.

Polițiștii așteaptă două Ordonanțe de Urgență

Renunță la protestele anunțate și sindicaliștii din sistemul penitenciar. După o primă demonstrație de forță, prin care au arătat cum se pot bloca pușcăriile timp de patru ore, polițiștii care păzesc deținuții au primit și ei o parte din ce au cerut, iar acțiunile anunțate pentru luna iulie s-ar putea anula. „Nu avem un calendar, în afara acțiunii din 31 mai. Azi, la CES (Consiliul Economic și Social) avem o Ordonanță de Urgență pe apărare, ce vizează grila de salarizare. Urmărim actele care se vor adopta și vom decide dinamic. Mai este necesar OUG pentru actualizarea sporurilor”, a declarat, pentru Jurnalul, Ștefan Teoroc, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor din Penitenciare (SNPP).