Hocus-Pocus cu sondaje pe pagina de Facebook a lui Nicușor Dan, chiar în ziua în care Coaliția trebuia să-și anunțe candidatul unic pentru Primăria Capitalei

Cu câteva ore înainte, Nicușor Dan a publicat pe pagina sa de Facebook rezultatele unui sondaj comandat de el, în care a ieșit pe locul al doilea, după Cristian Popescu Piedone. Liderul PUSL nu crede în măsurătorile lui Nicușor Dan, catalogând acest sondaj drept unul „măsluit și otrăvit”. Asta, deoarece, la scorul partidelor, Partidul Verde este cotat la același număr de voturi cu AUR, pentru alegerile europarlamentare, spre exemplu.

În așteptarea unei decizii din partea Coaliției PSD-PNL de desemnare a unui candidat comun pentru funcția de primar general al Capitalei, actualul edil, Nicușor Dan, care candidează pentru un al doilea mandat din partea nou-înființatei Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, face ce niciun alt candidat nu a mai făcut vreodată. Nicușor a publicat, pe contul său personal de socializare, un sondaj de opinie realizat de un SRL cu privire la intenția de vot atât pentru poziția de primar general al municipiului București, cât și pentru componența Consiliului General al Municipiului București, dar și pentru alegerile europarlamentare. Culmea, în propriul sondaj, Nicușor Dan a ieșit pe locul al doilea, după candidatul PUSL, Cristian Popescu Piedone, și înaintea prezumtivului candidat al PNL, Sebastian Burduja.

Sondajul este realizat de firma SC Verifield SRL, controlată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, de o anume Ecaterina Ene, datele fiind culese în perioada 2 - 9 martie 2024, în baza unor interviuri tip chestionar, prin metoda CATI (telefonic), pe un eșantion de 900 de persoane, cu o marjă de eroare de +/- 3,27% și cu o cotă de încredere de 95%.

Gabriela Firea nu apare în documentul publicat

La întrebarea dacă Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție bună sau greșită, 48,2 la sută au răspuns că se îndreaptă într-o direcție bună, iar 47,5% au spus că se îndreaptă într-o direcție greșită. Spectaculoase sunt rezultatele răspunsurilor la întrebarea cu cine ar vota cei chestionați pentru funcția de primar general al Capitalei. Pe primul loc se află Cristian Popescu Piedone, din partea PUSL, cu 40,94%, urmat de Nicușor Dan, cu 39,3% și de Sebastian Burduja, din partea PNL-PSD, cu 16%. Diana Șoșoacă (SOS România) ar obține 2,4% iar candidatul AUR, Mihai Enache, doar un procent.

Aceste răspunsuri sunt, practic, dintr-o realitate paralelă celor realizate de marile case de sondare a opiniei publice. Gabriela Firea, de la PSD, nici măcar nu este măsurată în sondajul publicat de Nicușor Dan. La finalul lunii trecute, CURS a dat publicității rezultatele unui sondaj conform căruia Nicușor Dan se află pe prima poziție, cu 36%, urmat de Gabriela Firea, cu 33%. Sebastian Burduja se află pe locul al treilea, cu 8 procente, la egalitate cu Mihai Enache (AUR), cu 8 procente. Diana Șoșoacă era măsurată la 5%, iar Cristian Popescu Piedone, ca răspuns deschis, era măsurat cu 10 procente. Rezultate similare au fost culese și de casele Avangarde sau Inscop.

Alianța USR-PMP-FD, umflată la 27,2%

Revenind la sondajul prezentat de Nicușor Dan pe Facebook, pentru Consiliul General PSD ar obține 30,7% din voturi, urmat de Alianța Dreapta Unită (PSD-PMP-FD) cu 27,2%, PNL ar lua 17,5% din voturi. În acest sondaj, SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, se află la 4,9%, în timp ce AUR ar lua doar 4,1% din voturi. PUSL se află la o cotă de 4,5%.

Un sondaj CURS realizat tot în februarie 2024 arată că PSD are 34% din intenția de vot. Pe locul doi se clasează Alianța Dreapta Unită, cu 23 de procente, urmată de PNL, cu 16%. AUR ar obține 13 procente, SOS România ar lua 6 la sută, iar PUSL - 5 procente.

Cifre halucinante pentru Parlamentul European

Cercetarea Verifield SRL a măsurat și intenția de vot pentru alegerile europarlamentare. Iar de această dată, răspunsurile frizează toate cercetările sociologice realizate, în ultima jumătate de an, de marile case de sondare a opiniei publice pe acest subiect. Astfel, Alianța PSD-PNL ar obține 45,6% din voturi. Pe locul al doilea s-ar afla Alianța Dreapta Unită, cu 26,3%. AUR ar lua numai 6,4%, cu toate că toate celelalte cercetări sociologice dau formațiunea lui George Simion pe poziția a treia, după PNL, sau chiar a doua, în fața PNL, cu peste 20 de procente. REPER, partidulețul lui Dacian Cioloș, este cotat de Verifield cu 5,8 a sută, iar PUSL - cu 4,6%. SOS România ar avea 4,2%, la egalitate cu Alianța Verde.

Așa cum arătam anterior, marile case de sondare dau cu totul alte rezultate pentru alegerile europarlamentare. În februarie 2024, CURS arăta că PSD are o cotă de 31%, iar PNL una de 20%, împreună, cele două partide aflate la putere ar obține 51 de procente. Tot cu 51% sunt cotate cele două partide și în cercetarea Avangarde. AUR are o cotă de 20%, iar, împreună, USR, PMP și Forța Dreptei - doar 13%.

Piedone nu crede în măsurătorile lui Nicușor Dan: Este un sondaj măsluit

Liderul Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL), Cristian Popescu Piedone, care a ieșit pe primul loc în sondajul publicat de Nicușor Dan pe pagina de Facebook, nu crede în această cercetare sociologică. „Sondajul ăsta, otrăvit şi hoţ, publicat de Nicuşor Dan, este un sondaj extrem de măsluit. Eu am campanii cât are el ani de viaţă. Nu poate să îmi spună mie într-un sondaj că alianţa AER - Partidul Verde are 3,9% şi AUR are 4,1%. Este imposibil! Vor să pună presiune pe electoratul nehotărât. Vor ca sondajul lui Nicuşor Dan să fie o capcană, o intoxicare întinsă bucureştenilor”, a declarat Cristian Popescu Piedone.

La rândul său, și Sebastian Burduja, care apare pe poziția a treia în prezentările actualului edil general, a declarat: „Este interesant că apare astăzi această postare, nu sunt în măsură să verific aceste sondaj sau să pot spune că este real. Cu siguranță, și în sondajul comandat de dânsul pierde, ceea ce este un lucru bun pentru bucureșteni. În 3 ani și jumătate în care a avut toate instrumentele la dispoziție să reușească, dar din păcate ne-a dezamăgit”, a declarat liberalul.

Aseară, la închiderea ediției, Coaliția PSD-PNL urma să se întrunească pentru a decide numele candidatului comun pe care cele două partide îl vor susține pentru Primăria Capitalei. Partidele au așteptat rezultatele cercetărilor sociologice proprii. PNL i-a sondat pe Sebastian Burduja și pe fostul fotbalist Ionuț Lupescu, iar PSD i-a măsurat pe Gabriela Firea și pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Firea a avertizat că dacă partidul nu o va nominaliza, nu exclude și posibilitatea de a candida la Primăria Capitalei ca independent.

