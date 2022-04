Strategie de vaccinare anti-COVID: doctorii fac vaccinurile sau le plătesc din buzunarul lor

Din cauza interesului extrem de scăzut al populației de a se imuniza împotriva virusului SARS-CoV-2, pe de o parte, și a flacoanelor multidoză, pe de altă parte, pierderile de vaccin anti-Covid vor fi, foarte probabil, cu mult mai mari față de limita de 25%, pe care guvernanții au luat-o în calcul pentru întregul lanţ de gestionare a serurilor anti-Covid, de la depozitare, la distribuţie şi consum. Iar medicii de familie se tem că tot ei vor ajunge să plătească din propriile buzunare dozele care se pierd sau expiră.

La data de 1 iulie, va intra în vigoare „noua politică de vaccinare împotriva COVID-19”, şi anume vaccinarea doar la medicii de familie, a reamintit, ieri, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andrei Baciu, precizând că cei care vor să se imunizeze în această perioadă de tranziție o pot face, în continuare, în centrele de vaccinare.

„Prin urmare, perioada de tranziţie de la vaccinarea de tip «campanie» împotriva COVID-19 la vaccinarea ca parte a programului naţional de vaccinare al Ministerului Sănătăţii se va încheia pe 30 iunie. Până la această dată inclusiv, toţi cei care doresc să se vaccineze (cu doza 1, 2 sau 3) o pot face atât la punctele de vaccinare care funcţionează în continuare, cât şi la cabinetele medicilor de familie. Din 1 iulie, toate punctele de vaccinare îşi vor înceta activitatea, iar dozele de vaccin vor fi făcute exclusiv de către medicii de familie”, a scris Baciu pe pagina sa de Facebook.

„Vaccinăm ca milionarii: facem una și restul aruncăm peste bord”

În contractul pe care medicii îl semnează cu direcțiile de sănătate publică pentru imunizarea copiilor prin Programul Național de Vaccinare, program în care va fi inclusă și vaccinarea anti-Covid, există o clauză potrivit căreia contravaloarea dozelor de vaccin care se pierd este suportată de medicii de familie.

Pierderile de vaccinuri sunt acceptate în toate programele de vaccinare și pentru că aceste pierderi au fost nesemnificative la vaccinurile pentru copii, acestea nu au fost imputate medicilor de familie.

Situația se schimbă, însă, în privința vaccinurilor anti-Covid, unde doctorii estimează că pierderile vor fi foarte mari. Unul dintre motive este că aceste seruri sunt ambalate în flacoane care au între 5 și 10 doze, în funcție de tipul de vaccin, iar cel de-al doilea este că, în prezent, mai sunt extrem de puțini doritori de imunizare împotriva SARS-CoV-2.

Mai mulți medici de familie se plâng pe rețelele de socializare că sunt zile în care vine un singur pacient să se vaccineze, dar sunt nevoiți să desfacă un flacon cu 5, 6 sau 10 doze. Dozele rămase sunt aruncate, pentru că nu mai pot fi folosite în zilele următoare. „Vaccinăm ca milionarii, ca în Filantropica: facem una și restul aruncăm peste bord”, glumește unul dintre acești medici, cu care noi am stat de vorbă. Practic, doctorii se tem că guvernanții îi vor găsi tot pe ei țapi ispășitori și îi vor pune să plătească dozele pierdute, „ca să justifice și că au cumpărat prea multe”.

Reamintim că statul român a contractat peste 100 de milioane de doze, dar până acum a folosit mai puţin de 17 milioane.

25% – limita maximă de pierderi pentru întregul lanţ

Temerea medicilor este cu atât mai justificată, cu cât statul român și-a propus să nu piardă mai mult de un sfert din totalul vaccinurilor anti-Covid, și asta pe întregul lanț de gestionare a acestor seruri.

Vaccinurile împotriva Covid-19 sunt ambalate în flacoane multidoză astfel:

- Johnson&Johnson – flacon a câte 5 doze

- Pfizer-BionTech – flacon a câte 6 doze

- Pfizer-BionTech pediatric – flacon a câte 10 doze

- Moderna - flacon a câte 10 doze.

- Astra Zeneca – flacon a câte 10 doze

Iar conform proiectului de HG pentru aprobarea Metodologiei de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19, propus de Ministerul Sănătății în luna februarie, pentru aceste seruri „sunt admise pierderi anuale cantitative şi valorice în limită maximă de 25% calculate pentru întregul lanţ de depozitare, distribuţie şi consum al vaccinurilor”.

Problema este că cele mai multe flacoane au termenul de valabilitate depășit încă dinainte de a ieși din depozite.

Pierderile, inevitabile chiar și în cazul programării

Nici felul în care vor fi livrate medicilor și depozitate aceste vaccinuri nu este clar, având în vedere că unele dintre ele trebuie păstrate la temperaturi foarte scăzute, de -20/-80 grade C, iar după decongelare nu mai pot fi păstrate în frigider mai mult de două săptămâni. Pentru că nu sunt doritori de vaccin, de foarte multe ori, medicii fac un drum până la depozit pentru un singur flacon.

„Eu, ultima dată, în situația aceasta am fost: am avut de luat un flacon și am fost nevoită să mă duc după el și aveam doar 3 pacienți”, ne-a spus dr. Daciana Toma, secretar al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF).

Medicul a precizat că sunt diferite situații în care pierderile sunt inevitabile, chiar și în cazul programării vaccinării în funcție de numărul de doze, iar statul trebuie să țină cont de acestea, pentru că nu pot fi suportate de doctori.

„Am avut situații în care a venit omul și, când l-am examinat, avea valori tensionale foarte mari, am avut situații când a venit la vaccinare și am depistat că era pozitiv. Orice variantă este posibilă. Faci anamneză și constați dacă, în momentul acela, persoana este eligibilă pentru vaccinare sau nu, indiferent de ce îmi doresc eu sau ce își dorește pacientul”, ne-a explicat dr. Daciana Toma.

Potrivit dr. Raluca Zoițanu, dacă, în general, DSP București aduce dozele de vaccin la cabinete, alte DSP-uri din țară nu fac asta „pentru că n-au șofer, n-au mașină, n-au benzină”. Astfel că doctorii sunt nevoiți să parcurgă zeci de kilometri pe banii și pe timpul lor, chiar de mai multe ori pe lună, pentru a ridica serurile.

„Dacă nu se rezolvă problema livrării vaccinurilor la cabinet, nu vom vaccina. Adică este exclus să ne ducem să tot luăm doze. O facem pentru bebeluși, dar e exclus să facem asta pentru vaccinurile Covid”, spune dr. Raluca Zoițanu, președintele FNPMF.

O altă problemă semnalată de medici este legată de raportarea vaccinărilor în ultimele 5 zile ale lunii în curs: „Orice raportare se face după încheierea perioadei pentru care raportezi, nu în timpul ei. Dacă eu fac raportarea, cu tot cu factură, în data de 26, nici să vină Sfântul Duh nu mai vaccinez pe 27-30 ale lunii, pentru ca nu am cum să le încarc”.

Doar 1.100 de români au făcut prima doză într-o săptămână

Datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) arată că, în ultima săptămână, doar 9.635 de români s-au vaccinat în total împotriva COVID-19. Asta înseamnă că, în medie, au fost mai puțin de 1.400 de doze administrate pe zi, la nivel național. Conform ultimului raport al INSP, numai 1.148 de persoane au făcut prima doză de vaccin, 2.416 români s-au vaccinat cu doza a doua, iar 6.071 cu doza de rapel (doza 3).