Brașovul are un milion de beculețe și servire „la varice”

Câteva mese fără scaune au fost amplasate pe o latură a târgului, iar comercianții de vin fiert sunt mai mulți decât cumpărătorii. Cei care vin la spectacolele de colinde au noroc de băncile care încă există în Piața Sfatului, iar locurile libere sunt de-a dreptul vânate de vizitatori. Cine nu reușește să se așeze pe un colțișor de bancă trebuie să rămână în picioare. Asta a fost soluția găsită de primarul Allen Coliban, pentru a-i mulțumi pe cei care au închiriat un număr dublu de căsuțe față de cel planificat inițial. Designul beculețelor și abundența lor salvează situația, deși sunt voci care critică risipa de electricitate, în plină criză energetică. Pentru a-i mulțumi și pe cei care vor să salveze planeta, Primăria a decis să stingă lumina după ora 1.00 noaptea.

Mai curat decât în luna octombrie și fără cerșetori, centrul Brașovului atrage și în această iarnă mii de vizitatori dornici să se bucure de Târgul de Crăciun. Este cel mai mare târg de sărbători din istoria orașului, organizat în mai multe locuri. S-a deschis mai târziu decât în alte orașe, pe 30 noiembrie, dar primăria a decis să-l prelungească și în prima săptămână din ianuarie, pentru a compensa pierderea startului. Decizia s-a luat mai mult pentru comercianți decât pentru vizitatori, ca să se justifice sumele pe care le plătesc cei care au închiriat căsuțe pentru a-și vinde marfa.

Inițial, la târg ar fi trebuit să fie amplasate doar 30 de căsuțe pentru comercianți, dar cererea din partea acestora a fost foarte mare. Primăria a fost asaltată cu peste 100 de solicitări, astfel încât a fost nevoie de o schimbare urgentă de plan. S-a făcut loc pentru 60 de căsuțe în Piața Sfatului, iar ceilalți solicitanți au primit locuri în alte două zone ale orașului.

Piața Sfatului este foarte bine organizată, pentru a asigura accesul facil la căsuţe şi o vizibilitate cât mai mare pentru toţi comercianţii (de la care Primăria încasează chirie, plăți pentru utilități și alte taxe). Astfel, târgul din acest an a fost împărțit în trei zone: una pentru produse alimentare ambalate, unde sunt 16 căsuţe, între Casa Sfatului şi fântâna arteziană; a doua este cu produse alimentare preparate pe loc, unde sunt 20 de căsuţe, în zona dintre Casa Sfatului şi latura nordică a pieţei, iar a treia, cu meșteșugari, unde sunt 24 de căsuţe, de la intrarea în Piaţa Sfatului, dinspre strada Republicii, până la strada Apollonia Hirscher.

În Piaţa Sfântul Ioan, unde funcționează și un patinoar, sunt cinci rulote food-truck, în Piaţa Unirii este o căsuţă pentru vânzarea de produse alimentare ambalate, iar în Parcul Tractorul este o căsuţă cu produse alimentare preparate pe loc.

Așa se explică decizia urgentă a primarului Coliban de a desființa toate terasele din centrul istoric, precum și declarațiile acestuia în legătură cu domeniul public de care până acum ar fi profitat pe nedrept patronii de restaurante care aduc bani la bugetul orașului. Tot despre bani e vorba și atunci când se organizează târgurile, pentru că fără chiriile și taxele plătite de comercianți s-ar înregistra pierderi, iar pentru a le face loc, a fost nevoie să se elimine terasele.

Centrul istoric a rămas, astfel, mai gol, dar e atât de frumos iluminat, încât turiștii nu mai țin cont de faptul că nu au unde să se așeze, dacă vor să mănânce, să bea ceva și să socializeze la o terasă, ascultând colinde, ca în anii anteriori.

Câțiva reușesc să prindă un loc pe bancă, unde pot să mănânce din poală, iar alții aleg o masă „la varice”, în locul special amenajat pentru turiștii care vor să și guste din mâncărurile sau băuturile vândute la căsuțe. „Nu e chiar frig și ar fi fost frumos să stăm la o masă, la terasă, dar nu mai există niciuna. Ne-am așezat pe bancă, pentru că ne dor picioarele. Am fost lângă scenă, ne-am plimbat printre căsuțe, dar am obosit. Copiii vor să vadă spectacolul, pentru asta am venit, dar dacă vrem să mâncăm ceva, trebuie să mergem să căutăm un restaurant și să stăm în interior”, spune o brașoveancă, supărată pe lipsa meselor care până pe 21 noiembrie erau amplasate pe străduțele din centrul vechi.

Teoretic, în plină atmosferă de sărbătoare, se poate mânca de la comercianții care au închiriat cele 35 de căsuțe pentru produse alimentare din Piața Sfatului. Sunt plăcinte brașovene, clătite, pâine cu untură, langoși, fasole cu ciolan, burgeri sau jumări, dar nu există mese cu bănci sau scaune, ca la celelalte astfel de evenimente. Așadar, practic, Primăria le-a asigurat clienți tot restaurantelor cărora le-a desființat terasele, pentru a-i convinge pe comercianții de la căsuțe că nu li se face concurență.

În varianta „la varice”, un pahar de vin fiert costă 10 lei, o clătită costă între 15 și 35 de lei, iar un burger ajunge până la 45 de lei, servit pe caldarâm. În aceste condiții, mulți preferă să caute o masă în interior. Așa a reușit Primăria să împace ambele categorii de comercianți, dar și de public.

Bradul din Piața Sfatului e mai mic decât cei din anii anteriori, dar e foarte încărcat cu ornamente și luminat cu 200.000 de beculețe, ceea ce îl face spectaculos. Lipsesc unele atracții de până acum, printre care se numără și vânzătorii ambulanți de baloane care atrăgeau și bucurau copiii. Au dispărut cerșetorii, dar și acei mici comercianți care dădeau mai multă viață și culoare târgului.

