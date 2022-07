Tarifele aeriene decolează în Europa, dar companiile din spațiul UE vor înregistra pierderi de 10 miliarde de dolari

După ce în ultimii doi ani au concediat masiv din personalul navigant (piloți și stewarzi), acum companiile aeriene constată că nu mai au oameni pentru a face față cererii de călătorii, care a explodat în această vară. Situația se acutizează de la o zi la alta, iar o analiză realizată de divizia de cercetare de piață a grupului Allianz arată că noile imperative ecologice ale UE vor acutiza și mai mult criza din sectorul aviatic, atât în ceea ce privește capacitatea companiilor aeriene de a răspunde solicitărilor, cât și din punctul de vedere al profitabilității acestora.

Pe termen lung, tranziția ecologică a Europei prezintă o perturbare și mai mare în industria aviatică. Într-o lume care încearcă să devină mai ecologică, impulsul pentru dezvoltarea companiile aeriene europene se va estompa pe termen mediu, deoarece vor trebui să se confrunte cu un perturbator și mai mare: operatorii feroviari ai Europei. Dimensiuni relativ mici și mobilitatea deschisă între țări fac ca transportul feroviar să fie o alternativă viabilă la zboruri. Cu o lungime totală de 200.161 km (din care 58% este electrificată), UE are una dintre cele mai lungi rețele feroviare din lume și cea mai mare densitate de rețea (lungime/suprafață).

Înainte de pandemie, companiile aeriene și feroviare europene dețineau fiecare 50% din piață din punctul de vedere al veniturilor, fiecare înregistrând aproximativ 118.000 milioane de euro pe an. În perioada 2020-2021 acest echilibru al veniturilor a dispărut, deoarece companiile aeriene au pierdut cota de piață în favoarea companiilor feroviare (30% companii aeriene, 70% companii feroviare). Pentru companiile aeriene low-cost, aproximativ 38% din venituri provin din cursele lungi, în afara Europei, care au suferit cel mai mult în timpul pandemiei. În schimb, companiile feroviare nu au expunere în afara Europei, astfel că deja au reușit să depășească nivelul veniturilor din 2019. În timp ce călătoria cu trenul este încă mai scumpă pe anumite rute (dus-întors Paris-Londra: 194 de euro cu trenul vs 101 euro cu avionul; München-Milano dus-întors: 176 de euro cu trenul vs 129 de euro cu avionul), companiile feroviare urmează să devină mai competitive pe măsură ce guvernele accelerează tranziția către căi ferate de mare viteză. În acest context, chiar dacă companiile aeriene ar putea reveni pe piața lor pre-pandemică pe fondul renașterii serviciilor pe distanțe lungi, credem că aceste companii feroviare vor continua să aibă afaceri robuste și ar putea chiar menține cota de piață peste 50%, arată analiza citată.

„După ani de scăderi, ne așteptăm ca prețurile să crească cu +21% în 2022. Deși acest lucru va crește veniturile cu 102% an/an în 2022, nu va fi suficient pentru a preveni al treilea an consecutiv de pierderi nete (-9,7 miliarde USD). Companiile aeriene europene nu vor atinge pragul de rentabilitate până în 2023”.

Analiza Allianz Research

Avioanele cu emisii poluante zero, foarte scumpe

Marii constructori de avioane au în curs de realizare noi modele de aeronave fără emisii, dar proiectarea și construirea unui model de avion de la zero este un proces care poate dura mulți ani. „Între timp, producătorii de avioane trebuie să actualizeze modelele existente, adaptând motoarele și făcându-le mult mai eficiente din punctul de vedere al combustibilului. Cu toate acestea, aceste modele îmbunătățite sunt și mai scumpe, cu prețuri între 105-150 de milioane de dolari pentru o aeronavă comercială cu o capacitate de 110-200 de pasageri (zbor de scurtă/medie durată) și 275-440 de milioane de dolari pentru aeronave cu capacitate de 400-550 de pasageri (cursă lungă)”, spune analiza Allianz Research. „Își pot permite companiile aeriene o creștere a investițiilor?”, este întrebarea pe care o lansează analiza.

Din 2025, combustibil din reziduuri

Tranziția către aeronave mai puțin poluante înseamnă, de asemenea, să te îndepărtezi de combustibilul tradițional. În 2020, Comisia Europeană a convenit asupra unui set de inițiative, cunoscut sub numele de Green Deal, care urmăresc reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a face UE neutră din punct de vedere climatic în 2050. Deoarece transporturile reprezintă aproximativ 25% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE, companiile aeriene care operează în și din spațiul UE vor fi supuse unei noi taxe pe combustibilul de aviație și vor fi obligate să folosească mai mult combustibil durabil pentru aviație (SAF). Este produs din surse precum nămolul de epurare, reziduurile agricole și lemnoase, uleiuri de gătit uzate sau deșeuri. SAF reduce emisiile de CO2 cu până la 80%. Introducerea acestui tip de combustibil durabil începe în 2025, anul în care combustibilul pentru avioane trebuie să conțină cel puțin 2% din consumul total de combustibil al unei companii aeriene, iar cerințele vor continua să crească ulterior. „Până în 2025, efectele acestei tranziții nu vor fi atât de dăunătoare, dar estimăm că utilizarea unui amestec de 20% SAF și 80% kerosen până în 2035 va crește costurile cu combustibilul cu +30%. Un amestec de 38%/62% (necesar până în 2045) va crește costurile cu +57%. Prin urmare, pentru a stimula utilizarea acestui combustibil și pentru a accelera tranziția energetică a companiilor aeriene, producția combustibililor durabili trebuie să devină mai accesibilă.

Pe termen lung, tranziția ecologică reprezintă o perturbare și mai mare pentru companiile aeriene din Europa, având în vedere concurența crescândă a operatorilor feroviari, care produc cu 85% mai puține emisii de CO2 decât avioanele și sunt deținute de stat, ceea ce le permite să fie susținute de stat atunci când investesc.

Soluții pentru reducerea costurilor

Pentru a dezvolta o industrie de transport durabilă, Europa va avea nevoie de subvenții guvernamentale pentru proiectele legate de mediu, dar și de politici publice care să garanteze continuitatea pieței de transport cu trenul versus piața aviatică în anii următori. Dar, mai presus de toate, companiile aeriene vor trebui să-și modifice structura de costuri. Pe termen mediu, digitalizarea și inteligența artificială pot fi soluții care ar permite reducerea personalului și eficientizarea proceselor. Până în 2035, acest lucru va putea compensa creșterea consumului de e-fueling. Cu toate acestea, tranziția va necesita și injecții suplimentare de capital pentru a face procesul fezabil.

Contravaloarea a 500.000 de bilete de avion, rambursată

Pentru zborurile anulate în timpul pandemiei de COVID-19, 16 mari companii aeriene europene au anunțat recent că au rambursat peste 500.000 de tichete de zbor. Acesta este rezultatul dialogului pe care Comisia Europeană și Rețeaua pentru protecția consumatorilor (CPC Network) l-au purtat în 2021 pentru a atenua consecințele anulărilor masive de zboruri care au avut loc în primele etape ale pandemiei. Ca parte a acestor negocieri, companiile aeriene s-au angajat să ia măsuri pentru a-și alinia practicile în conformitate cu legislația UE privind drepturile pasagerilor. Angajamentele includ: eliminarea restanțelor la rambursarea biletelor pentru cursele anulate; o mai bună informare a consumatorilor cu privire la drepturile lor legate de anulare; oferirea pentru consumatori a posibilității de a schimba biletele contrau bani în toate cazurile de anulare a zborurilor. Companiile aeriene au contactat peste 2,5 milioane de pasageri care dețineau bilete neutilizate și peste 500.000 dintre acești consumatori au decis să-și recupereze banii. În plus, având în vedere situația actuală, cu mulți călători afectați de întârzieri și anulări ale zborurilor, aceste angajamente asumate în timpul pandemiei de companiile aeriene rămân relevante și aplicabile. Prin urmare, Comisia Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape situația, pentru a se asigura că aceasta este tratată cu respectarea strictă a drepturilor pasagerilor.