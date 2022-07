Taximetriștii cer anchetă în România, în cazul traficului de influență pentru Uber

Nu chiar prin dereglementare – adică renunțarea la cadrul legislativ național, așa cum doreau promotorii noului concept, ci prin dublarea legilor în favoarea introducerii noii forme de taximetrie pe baze digitale și cu mai puține taxe. Noile documente care au apărut în Franța și vizează aproape toate țările arată implicarea celor mai importanți politicieni în lobby pentru Uber, începând cu anul 2014.

S-a reaprins conflictul în toate țările, inclusiv în România, unde taximetriștii deja cer socoteală. În România au fost manifestații de stradă ale taximetriștilor, dar nu atât de violente ca în alte state. În 2018 s-a ajuns la a avea două legi pentru același tip de servicii și chiar se va impune folosirea aceleiași aplicații, ceea ce e o aberație legislativă. Taximetriștii cer o anchetă și în România, pentru a descoperi cine a susținut transportul alternativ prin lobby, în țara noastră fiind faptă penală: trafic de influență.

Au semnalat același „modus operandi”

Taximetriștii de la Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cer acum să se aplice legea penală în cazul celor care au contribuit la susținerea transportului alternativ în România, pentru trafic de influență, arătând că s-a procedat și în țara noastră la fel ca în Franța și în alte state. „De la început am văzut că în toate țările lumii a fost același tip de acțiuni. Tocmai de aceea, noi am semnalat încă din 2014 că este vorba despre lobby, deci despre trafic de influență, pentru că în România e faptă penală. Acum se confirmă în Franța. Ani de zile ne-am războit cu ei și am arătat că e anormal ce se întâmplă, dar li s-a făcut o lege specială, care a dublat-o pe cea a taximetriei, în sensul că facem același lucru, dar unii plătim taxe, impozite și contribuții, iar ei plătesc doar o parte și nu respectă nici Codul muncii. Am trecut peste asta, pentru că era clar, după 2018, că ei sunt susținuți din afară, de forțe mult mai puternice decât noi. Dar acum vrem să știm cine a făcut lobby, adică trafic de influență, în România, pentru că a fost același «modus operandi». Vă arătăm cum s-a procedat, uneori cu aceleași mesaje transmise de politicienii din mai multe țări, simultan, doar traduse în fiecare limbă, deci și acțiunile de lobby au fost la fel peste tot”, a declarat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

S-a încurajat violența extremă

Se vorbește inclusiv de influențarea alegerilor din mai multe state. În spațiul public au apărut peste 124.000 de documente - „fișierele Uber” - care arată clar cum a procedat compania pentru a introduce serviciul în toate orașele lumii, prin forță, încălcând toate legile și reglementările din domeniul taximetriei, sumele alocate de companie pentru lobby fiind uriașe: 90 de milioane de dolari doar în 2016, cum reiese din aceste documente.

De atunci, șefii Uber s-au întâlnit, la Davos, cu Joe Biden și Emmanuel Macron, dar și cu fostul premier al Irlandei Enda Kenny, cu fostul premier israelian Benjamin Netanyahu, și cu fostul ministru de finanțe britanic George Osborne. Din documente mai reiese cum însuși cofondatorul companiei, Travis Kalanick, a dat ordine clare taximetriștilor Uber. Când compania a pătruns în India, el le-a transmis managerilor: „Să știți că este o parte normală a modelului Uber. Îmbrățișați haosul. Asta înseamnă că faceți ceva semnificativ”. La fel a procedat și în mijlocul protestelor și grevelor din Paris, când le-a ordonat directorilor companiei să răspundă prin încurajarea șoferilor Uber să meargă la contramanifestații și să acționeze prin nesupunere civică. A fost chiar avertizat că șoferii vor fi atacați de extremiștii de dreapta care îi susțin pe taximetriști, dar al a cerut echipei sale să meargă înainte „oricum”: „Cred că merită. Violența garantează succesul. Trebuie să opunem rezistență tipilor ăstora, nu?” - arată unul dintre documente.

Există mărturii ale unor foști directori ai companiei care au povestit cum Uber a exploatat violența împotriva taximetriștilor, „pentru a menține controversa activă”, iar documentele arată că modul de operare a fost aplicat în mai multe țări, inclusiv în Italia, Belgia, Spania, Elveția sau Olanda. Strategia a mai inclus atacuri „fabricate”, ale unor presupuși taximetriști care au fost plătiți, de fapt, de companie, astfel încât să se poată face presiuni, ulterior, asupra unor guverne – cum s-a întâmplat în Olanda.

Transportatorii au transmis, din 2014, zeci de comunicate de presă și adrese oficiale în care atrăgeau atenția asupra caracterului penal al acțiunilor de lobby în țara noastră, pentru susținerea transportului alternativ, dar niciodată nu s-a făcut vreo anchetă în acest sens.