Revizuirea „m***i”, în USR. Traseism în formă extremă. O deputată ex-USR candidează din partea „Ciumei Roșii” la Primăria Valu lui Traian

Acest lucru s-a întâmplat aproape concomitent cu trecerea, în bloc, a organizației locale a PSD la PNL. „Admonestată” de propriii urmăritori pe Facebook, deputata în cauză este acuzată că „îi place cașcavalul”. Cristina Rizea a replicat că „preferă telemeaua” și că nu îi este rușine pentru decizia pe care a luat-o. Rizea este al patrulea parlamentar ales pe listele USR-PLUS care s-au înscris în PSD, din 2022 încoace.

Partidul care și-a făcut imagine politică pe tema „fără penali, dar și împotriva „traseismului” rămâne, încet, dar sigur, fără membri, după ce tot mai mulți reprezentanți ai USR au ales să-și schimbe orientarea politică, înscriindu-se în…. PSD. Cel mai recent astfel de exemplu este al deputatei Cristina Camelia Rizea, care a devenit membră a PSD Constanța. Ea a fost aleasă în Parlamentul României, în decembrie 2020, pe listele USR-PLUS.

Anunțul înscrierii Cristinei Rizea în PSD a fost făcut de însuși președintele Organizației Județene a PSD Constanța, Felix Stroe, acesta precizând, totodată, că fosta progresistă va candida din partea Partidului Social Democrat, la alegerile locale din 9 iunie 2024, pentru funcția de primar al comunei Valu lui Traian. Actualul primar al localității, Florin Mitroi, de la PNL, va candida din partea formațiunii liberale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța.

Organizația locală a PSD s-a transferat la PNL

Cristina Camelia Rizea susține că a plecat din USR, deoarece a fost nemulțumită de faptul că i s-au cerut bani pentru poziția sa de deputat în Parlamentul României. Într-un interviu acordat, în februarie, publicației „Replica de Constanța”, Cristina Rizea a precizat că „m-a întrebat cineva de ce am părăsit USR. Era contra principiilor mele. Am plecat la drum cu sloganul «fără penali», dar în interiorul partidului se fură. (…) Se fură voturi interne. USR se ocupă de chestia asta, obligând parlamentarii să-și plătească locul în rate. Și la USR Constanța. Pe mine m-au suspendat că aveam cotizația neplătită. Dacă cotizația de membru era de 10 lei, nu se punea problema. Ei cereau să plătesc o rată de 1.000 de lei pe lună la partid, adică 12.000 de lei pe an. Faceți socoteala cât costă un loc la partid, la USR”, a mai declarat deputata ex-USR, în interviul citat.

Interesant este că, săptămâna aceasta, Organizația PSD Valu lui Traian a anunțat că trece în bloc la Organizația locală a PNL. „Decizia celor care au aderat, astăzi, la PNL a fost luată în sens de sprijin necondiționat atât pentru candidatul PNL la primăria comunei, Iurea Iulia, cât și pentru candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi (actualul primar liberal al comunei Valu lui Traian – n.red.)”, se arată într-un comunicat de presă al organizației PNL locale.

De altfel, această situație a făcut obiectul unei dezbateri chiar la o postare de pe Facebook a ex-USR-istei Cristina Rizea. Când i s-a atras atenția că organizația locală a PSD a trecut în bloc la PNL, Cristina Rizea a răspuns: „Cei patru ierarhi, care erau doar trei, Luca și Matei. Și erau, oricum, susținători PNL. Vom construi o organizație (a PSD – n.red.) mare și serioasă în Valu lui Traian”.

„Jihad” pe pagina de Facebook a Cristinei Rizea

Cristina Rizea a făcut anunțul candidaturii sale din partea PSD prin intermediul unei postări pe contul său de socializare. „Dragi vălureni, cu sprijinul vostru candidez pentru funcția de primar în Valu lui Traian, cu susținerea Partidului Social Democrat”, a scris deputata. Imediat, s-a declanșat „jihadul”.

Spre exemplu, Simona Spătaru i-a scris deputatei: „PSD? Adio și n-am cuvinte! Ba nu, am cuvinte: fmm de țară”. Nelu Ciorbă a comentat: „Ce ipocrită sunteți, de la USR la PSD! Ar trebui să vă fie rușine”. De data aceasta, Cristina Rizea a simțit nevoia să răspundă: „Rușine de ce? Nu mi-e rușine de nimic din ceea ce am făcut și nici de ceea ce urmează să fac”.

Un alt urmăritor a comentat: „Ce făcuși, doamnă, de la USR la REPER și acum la PSD? Al naibii cașcaval, că tare gustos mai e. Nu contează doctrina, cașcaval să fie”. Și acum, deputata a răspuns: „Dumneavoastră vă place cașcavalul. Eu prefer telemeaua”. De asemenea, Andreea Florea a comentat că „De unde nu este coloană vertebrală, nici Dumnezeu nu cere… Trăiască traseismul”.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților, Cristina Camelia Rizea a fost, începând cu anul 2018, membru în Consiliul Național al PLUS, partid fondat de Dacian Cioloș, a coordonat această formațiune pe regiunea Sud-Est și a fost coordonator al campaniei electorale a USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, la nivelul județului Constanța.

Ea a fost aleasă în funcția de deputat de Constanța pe listele USR-PLUS, fiind membră a PLUS până în luna iunie a anului 2021, când s-a înscris în USR. A demisionat din USR în luna iulie a anului 2022, devenind parlamentar neafiliat.

Conform ultimei declarații de avere completate și publicate pe site-ul Parlamentului, Cristina Rizea nu deține în proprietate terenuri și nici case, nu are mașină, nu deține obiecte de valoare, nu are plasamente și nici investiții și nu are nici datorii. Deputata a deschis, în schimb, două conturi bancare și un fond de investiții, în care a depus, în total, suma de 58.253,71 lei. În ultimul an fiscal, anterior datei depunerii acestei declarații de avere, Cristina Rizea a realizat venituri exclusiv din indemnizația de deputat, în cuantum de 131.412 lei pe an, adică de 10.915 lei pe lună.

Patru parlamentari, aleși sub sloganul „M..e PSD”, activează astăzi în partidul condus de Marcel Ciolacu

USR a pierdut, de la ultimele alegeri parlamentare din decembrie 2020, numeroși deputați și senatori care au ales să părăsească partidul și să-și desfășoare activitatea, în continuare, ca senatori și deputați independenți. O parte dintre aceștia însă au decis să-și schimbe viziunea politică și să se înscrie exact în PSD, partid pe care îl „gratulau”, inclusiv prin postările pe rețelele de socializare sau chiar la protestele din Piața Victoriei cu celebrul slogan politic „M..e PSD!”.

Unul dintre aceștia este Cristina Camelia Rizea. Colegul său, deputatul de Alba Beniamin Todosiu, ales, de asemenea, pe listele USR, a demisionat luna aceasta și s-a înscris în PSD.

Alți doi parlamentari aleși pe listele USR-PLUS au decis să se mute la alte partide. Daniel Sorin Gheba, deputat de Dolj, și-a dat demisia din USR în februarie 2023 și s-a înscris în AUR. Deputata ex-USR de București, Oana Marciana Ozmen, a demisionat din partid în iunie 2022 și s-a înscris în PNL.

La Senat, progresiștii au pierdut doi parlamentari care au trecut la „Ciuma Roșie”. Primul este Gheorghiță Mândruță, senator ales pe listele USR-PLUS la Suceava, care s-a înscris în PSD în 31 august 2022. Al doilea este Claudiu Marinel Mureșan, ales pe listele USR la Sibiu, care s-a înscris în PSD în 12 septembrie 2023.