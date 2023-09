Tribunal privat care judecă în cel mult 6 luni

Cele mai importante avantaje ale acestei instituții sunt legate de rapiditatea soluționării cauzelor, costurile mai mici decât în instanțele statului și confidențialitatea. Aproape toți arbitrii Tribunalului sunt absolvenți de Drept și au trecut mai întâi de un examen pentru a intra în această instituție. Cei care sunt absolvenți ai altor facultăți nu reprezintă mai mult de 10% din numărul total al arbitrilor tribunalului și sunt profesioniști din alte domenii, care pot participa la judecarea unor cauze precum malpraxis sau cauze legate de domeniul economic. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat poate judeca litigii referitoare la cauze civile, iar cele mai multe cazuri soluționate sunt legate de domeniul asigurărilor.

Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt pregătiți să soluționeze în cel mult șase luni un dosar pe care instanțele de judecată ale statului l-ar rezolva în cel puțin trei ani. Fiind și costurile mult mai mici decât la stat, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat s-a dezvoltat foarte mult, în ultima perioadă.

„Am avut o evoluție frumoasă, în acești 9 ani de existență. Avem 320 de arbitri pe întregul teritoriu al țării, în fiecare județ. Tribunalul oferă multiple facilități pentru justițiabili, în primul rând rapiditate în soluționarea cauzelor, timpul maxim fiind de 6 luni. Având în vedere că acoperirea cu judecători pe instanțele statale, potrivit unui comunicat al CSM, este de 20%, iar timpul de soluționare pentru un dosar este între 3 și 6 ani, în 6 luni o instanță statală nu ajunge nici la faza inițială din primul termen de judecată. Costurile sunt mai mici, reprezentând circa două treimi față de cele de la instanțele statale și garantăm confidențialitatea”, a explicat, pentru Jurnalul, Rodica Vlaicu, președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Numărul de dosare soluționate de această instituție a crescut de la un an la altul, pe măsură ce românii au înțeles care sunt avantajele. „Se pot soluționa toate litigiile de natură civilă, cu excepția celor referitoare la divorț, dezbaterea succesiunii și drepturi de care părțile nu pot să dispună, cum ar fi acordarea cetățeniei, instituirea tutelei, a curatelei. Se pot judeca pretenții din domeniul asigurărilor, în temeiul Normei nr 18 din 2017 a ASF, pentru că avem o derogare de la prevederile Codului de procedură civilă și nu mai e nevoie ca părțile să fi încheiat în prealabil o convenție arbitrală”, explică președinta Tribunalului.

Parteneriate pentru formarea specialiștilor

Instituția are acum 32 de parteneriate încheiate cu alte instituții, inclusiv cu universități, derulând și programe de formare profesională. De exemplu, parteneriate cu Academia de Studii Economice, cu Universitatea Titu Maiorescu sau Universitatea Spiru Haret din Constanța. „În temeiul acestor parteneriate am făcut stagii de practică pentru studenții și masteranzii mai multor universități. Am avizat un program de masterat pentru Universitatea Dimitrie Cantemir din București. Avem parteneriat și cu ASF, care a emis o normă potrivit căreia litigiile cu brokerii de asigurări se pot soluționa prin arbitraj sau mediere. Foarte importante sunt și parteneriatele încheiate cu asociațiile profesionale. Fiecare astfel de protocol a contribuit la evoluția noastră. Tribunalul este recunoscut și respectat în România”, mai spune specialista.

În România sunt mai multe entități de arbitraj și fiecare are regulile proprii. Pentru a deveni arbitru al acestui tribunal, candidatul trebuie să fie absolvent al Facultății de Drept, să participe la un interviu, apoi să susțină un examen. În ultimii 5 ani, examenul a fost constituit dintr-o speță care trebuia să fie soluționată de candidați.





Arbitrii au atribuții similare cu judecătorii din tribunalele statului și pot judeca mai multe tipuri de spețe. În categoria arbitrilor pot intra atât juriștii, cât și economiștii, în urma unor examene și doar dacă îndeplinesc anumite criterii stabilite prin statutul de funcționare a tribunalului de arbitraj.

Arbitrajul instituționalizat degrevează instanțele statului de un număr din ce în ce mai mare de spețe, civile sau economice, ajutând atât statul, cât și justițiabilul român.

Spețele se judecă în aceste tribunale private cu celeritate, unele durând două sau trei săptămâni, în timp ce totul durează mult mai mult în instanțele statului, care sunt foarte aglomerate. „Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat soluționează orice litigiu, indiferent de complexitatea lui într-un termen de cel mult 6 luni, sub sancţiunea caducităţii arbitrajului, cu excepţia cazului în care părţile prevăd în mod expres altfel. De asemenea, termenul de pronunţare pentru tranzacţii sau pentru acordurile de mediere este de maximum două săptămâni”, explică Rodica Vlaicu.

Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat vor participa marți, 12 septembrie 2023, la evenimentul care marchează 9 ani de la înființarea acestei instituții private, în Sala de conferințe a Hotelului Victoria din Mamaia.

Cauzele care pot fi judecate de arbitri

Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac. Poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare. Se soluționează litigii între profesionişti (fostele litigii comerciale), litigiile de muncă, cele privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale și industriale; litigiile referitoare la protecţia consumatorului, cele din domeniul asigurărilor, litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial etc.), litigiile rezultate din raporturile de vecinătate și latura civilă din cauzele penale etc.