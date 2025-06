Fierbe Orientul Mijlociu: Doi morți și 63 răniți, după ce Iranul a lansat mai multe rachete asupra Israelului

O femeie, rănită grav de rachetele iraniene, a murit sâmbătă dimineață în urma rănilor suferite.

O altă persoană a fost declarată moartă după ce o rachetă iraniană a lovit clădiri rezidențiale din Rishon Lezion, în centrul Israelului, relatează agențiile de presă israeliene, citând serviciul de ambulanță Magen David Adom.

De asemenea, zeci de persoane au fost rănite.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că din Iran au fost lansate mai puțin de 100 de rachete balistice în două valuri.

O rachetă a explodat lângă niște case din Rishon Lezion, la sud de Tel Aviv, dar MDA nu a specificat locația în postarea sa.

Eli Bin, directorul serviciului, a declarat pentru Canalul 12 din Israel că mai multe persoane sunt încă blocate sub dărâmături.

Israelul anunță un nou val de rachete lansate din Iran

Armata israeliană anunță că mai multe rachete au fost lansate din Iran și că lucrează la interceptarea lor.

Sirenele de raid aerian au sunat în mai multe zone ale țării sâmbătă dimineață.

Imaginile din Tel Aviv par să arate urme pe cer de rachete interceptate.

Explozii și sirene de raid aerian s-au auzit și la Ierusalim, a declarat un martor pentru agenția de știri Reuters.

Iranul amenință că va ataca bazele regionale ale țărilor care apără Israelul

Iranul va intensifica atacurile asupra Israelului și va viza bazele regionale ale oricărei țări care încearcă să îl apere, a declarat vineri pentru CNN un oficial iranian de rang înalt.

„Iranul își rezervă dreptul - conform dreptului internațional - să răspundă în mod decisiv acestui regim", a spus oficialul.

„Orice țară care încearcă să apere regimul împotriva operațiunilor Iranului va vedea, la rândul său, bazele și pozițiile sale regionale devenind noi ținte."

Amenințarea vine după ce surse americane și israeliene au confirmat pentru CNN că armata SUA a ajutat la interceptarea rachetelor iraniene lansate împotriva Israelului.

O sursă israeliană a precizat că și alte țări din regiune au sprijinit sistemele de apărare aeriană israeliene.

