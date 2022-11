Un bunic acuzat că-şi maltratează câinele, chinuit de cei care îl anchetau

A fost la un pas de a fi arestat, pentru că şi-ar fi schingiuit câinele. A fost târât într-un dosar penal 8 luni, deşi în anchetă nu a existat niciun temei, nicio probă. Într-un final, dosarul a fost clasat, constatându-se negru pe alb că fapta nu există şi nu a existat. Iar acum, Tribunalul Mureş i-a dat dreptate şi a obligat Ministerul de Finanţe să-i plătească daune pentru cele suferite.

„Am dat în judecată statul român prin Ministerul de Finanțe. Nu pot să-i dau în judecată nici pe polițiști, nici procurorul care a instrumentat dosarul, că aș fi vrut să-i dau în judecată, fiindcă sunt de vină. Au făcut niște erori. Consider că le-au făcut voit”, spune Mircea Ţarălungă, după doi ani şi ceva de procese, plângeri, o anchetă, după 8 luni în care a fost urmărit penal, după 24 de ore în care a stat în arest pe nedrept şi, în mod inuman, nu i s-a permis accesul la tratament.

Totul a început pentru bunicul din Sighişoara, care are acum 65 de ani, pe 29 iulie 2020. În plin avânt de lansare a proiectului „Poliţia Animalelor”, bărbatul a fost târât într-un coşmar. În acea zi, Mircea Ţarălungă s-a dus să-şi recupereze câinele, fugit de câteva zile prin vecini. Era în perioada de împerechere şi-şi găsise o parteneră la câteva case distanţă. Oscar e un câine care acum are 8 ani. Este un ciobănesc de Asia Centrală, un câine cu pedigree, premiat, un animal care cântăreşte 80-90 de kilograme. Cât un viţel.

Ajuns în preajma animalului, Mircea Ţarălungă a constatat că nu poate sub nicio formă să-l convingă să urce în maşină. Nici nu avea cum. Era lângă o femelă de aceeaşi rasă. Şi nici nu-l putea lua în braţe să-l urce în automobil. Era mult prea greu, iar stăpânul avea o afecţiune medicală. „Şi când ieşim la plimbare, mă plimbă el pe mine, nu eu pe el”, spune Mircea Ţarălungă. „Singura soluţie, pe care am găsit-o, atunci a fost să-l leg de maşină. L-am legat şi am plecat spre casă”, adaugă bărbatul. Era pe DN 14, pe drumul care leagă Sighişoara de Sibiu: „Mergeam foarte încet. Cu 5-6 kilometri pe oră. S-a format o coloană în spatele meu. Am luat o curbă foarte strânsă, iar câinele nu a mai urmărit maşina. S-a împiedicat de o bordură. Am sesizat că nu-l mai văd în oglindă şi am oprit maşina”. Un şofer aflat în coloană a sunat la 112 şi a reclamat că bărbatul târăşte animalul cu automobilul. „În 5 minute apare un echipaj de poliţie cu girofar, în viteză”, spune bunicul. Bărbatul şi câinele deja nu mai erau pe DN14, ci pe drumul privat al bărbatului, care face accesul pe proprietatea sa. Poliţiştii nu au stat mult, au schimbat câteva vorbe, s-au uitat la om, la câine, şi au plecat. „Pe la 9 (n.r.: ora 21.00) apare un alt echipaj de poliţie. Vine un polițist zâmbind, care zice că colegul lor nu știe să facă procese verbale. Zic: «Nicio probelmă! Faceți-vă datoria!»”, povesteşte Mircea Ţarălungă. Şi de-aici, a început o serie lungă de ilegalităţi, abuzuri care s-au derulat pe parcursul a 8 luni, acuză bărbatul: „Deci, alt echipaj de poliție face un proces-verbal, pe care polițistul respectiv normal că nu l-a semnat, că era în numele primului echipaj. Nu-l semnează, pentru că, probabil, în ideea că îl va semna colegul lui. Deci, prima dovada care este la dosar este un proces-verbal fals, făcut de o persoană în numele altei persoane și nesemnat de niciunul dintre ei”. Adică un act nul, pe care poliţiştii şi procurorul l-au folosit mai târziu ca să emită pe numele lui Mircea Ţarălungă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. Cu documentele în buzunar, poliţiştii din al doilea echipaj au plecat de acasă de la bărbat. „La ora 23 şi 15 minute mă trezesc cu un alt echipaj de poliţie. I-am întrebat dacă au ordonanţă de percheziţie, ca să intre pe proprietatea mea, un act, orice. Nu aveau nimic. Mi-au spus că ei fac o anchetă care e coordonată de un procuror şi că primiseră dispoziţie să facă cercetarea la faţa locului. Faţa locului era pe DN14. Nu în curtea mea. L-au pozat pe Oscar, pe mine şi pe Oscar, au făcut și un proces-verbal în care au scris că animalul nu prezintă urme de maltratare, de răni, se comportă frumos cu proprietarul şi au plecat”, povesteşte omul. Pe miezul nopţii, când să plece, poliţiştii l-au rugat să meargă cu ei la Poliţie, fără nicio citaţie, fără nimic. Bărbatul a acceptat şi a ajuns în camera de anchetă a Poliţiei Sighişoara. „Am fost surprins de rapiditatea şi viteza cu care s-a mişcat Poliţia Română. Am zis ca nu mai e violenţă domestică, că nu mai sunt furturi, violuri, dacă pun atâtea echipaje să se ocupe de problema asta”, zice Ţarălungă.

O oră şi jumătate, Mircea Ţarălungă a dat declaraţii scrise, timp în care, polițistul care-l audia vorbea permanent cu procurorul la telefon. „Am sesizat pe figura agentului de poliţie că era foarte stresat. Şi, pe la 1 jumate mi-a spus că trebuie să mă reţină 24 de ore. Zic: «Voi nu sunteți normali. Ce-i cu voi? V-aţi îmbolnăvit? Ce argumente? Ce probe? Pentru ce?». S-a tot codit, transpira... «Păi, mă obligă procurorul», mi-a spus poliţistul”, îşi aminteşte Mircea Ţarălungă.

Şi... l-au reţinut. Acuzaţia: schingiuirea animalelor. A încercat să vorbească cu procurorul, a vorbit cu locţiitorul comandantului Poliţiei Sighişoara, a contestat ordonanţa de reţinere. Nimic. Bărbatul a fost în continuare privat de libertate.

„I-am spus şi agentului de poliţie că am niște probleme medicale, care necesită niște dispozitive medicale, pe care le am acasă și, dacă chiar mă reţin, trebuie să intru în posesia lor. «Din moment ce am scris ordonanţa, nu mai aveți voie să... nu puteţi să intraţi în posesia lor». În 2010 am fost descoperit cu cancer de colon. Am suferit o intervenție chirurgicală și mi s-a făcut amputaţie de rect. Imaginaţi-vă că... faci pe tine. E umilitor....”, relatează bărbatul.

A rămas în camera de anchetă până dimineaţă, când l-au dus cu duba la arestul de la Târgu Mureş. Înainte de încarcerare a făcut vizita medicală.

„M-au dus într-un garaj. Acolo m-a consultat medicul. Mi-am dat tricoul jos. Când m-a văzut, i-am spus că am o problemă medicală. M-a întrebat dacă am dispozitive. Nu aveam şi m-a întrebat ce facem. I-am spus că nu am fost lăsat să-mi iau de acasă, că există tot ce trebuie la centrul lor de detenţie, aşa cum spusese procurorul de la Sighişoara. N-am mâncat până am ajuns acasă. Se putea întâmpla orice. Practic, în situaţia mea medicală, nu mai există control natural asupra tranzitului. În situaţii de stres nu ştii cum reacţionează corpul şi am refuzat efectiv mâncare şi apă”, spune cel care devenise din anchetat victima sistemului care se chinuia chipurile să-i facă dreptate câinelui său.

Omul a scăpat de măsura preventivă, dar vreme de 8 luni a rămas atârnat într-un dosar penal, în care era deja inculpat. A făcut un memoriu la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara, iar după 5 zile a primit decizia de clasare, pe motiv că fapta nu a avut un impact atât de mare în societate încât să fie pedepsit. Prin decizie de judecător, ordonanţa procurorului a fost desfiinţată, iar dosarul a fost într-un final clasat pe 19 mai 2021.

„Judecătoria Sighişoara a decis că nu există fapta. Aceeași chestie a spus-o și medicul specialist. Câinele trăiește în condiții mai bune decât specifică legea. Iar ei nu au făcut decât să încalce legea pe care spuneau că trebuie să o aplice. Cum să-i fac rău lui Oscar? E prietenul meu, face parte din familie. Chiar şi când medicul veterinar a constatat că nu a fost rănit, procurorul a considerat că a fost afectat psihic. Au încercat să mă convingă să fac un acord de recunoaştere. Ce să recunosc? Eu nu i-am făcut rău câinelui. Nu am găsit altă soluţie să-l duc acasă. Nu-l puteam lăsa pe stradă şi să dea vreo maşină peste el. Cu maşina nu l-am târât. Iar poliţiştii care mi-au intrat noaptea pe proprietate au făcut-o ilegal. Fără mandat de percheziţie, fără nimic. Au făcut-o prin violare de domiciliu. Au venit şi fără medic veterinar. Legea spune clar: constatarea o face un medic veterinar, nu un poliţist de la circulaţie. Totul a fost un şir lung de abuzuri şi de încălcări ale legii. Zici aşa că duci o viaţă de câine. Păi, câinele meu e boier pe lângă ce mi-au făcut ăştia mie”, opinează Mircea Ţarălungă.

A făcut plângeri la IPJ Mureş şi la Poliţia Română. S-au acoperit unii pe alţii, doar ca să nu recunoască nimeni că a fost reţinut ilegal şi, cel mai grav, privat de asistenţă medicală. „Că au făcut un dosar, am înţeles. S-a reclamat o faptă, iar ei aveau datoria să o cerceteze. Că am fost reţinut... am adăugat-o şi pe asta în palmares. N-am putut să înţeleg şi nu înţeleg nici acum, de ce nu am avut acces la tratament. Nu înţeleg”, exclamă Mircea Ţarălungă.

A trimis o sesizare şi la Inspecţia Judiciară în care a reclamat toate procedurile încălcate tocmai de cei care ar trebui să le respecte.

Pe 28 octombrie, anul acesta, Mircea Ţarălungă a câştigat la Tribunalul Mureş 20.000 de lei prejudiciu moral, aşa cum a notat instanţa, pentru că, printre altele: „S-a considerat că situația analizată reprezintă un caz de privare nedreaptă de libertate, ipoteză în care dreptul la despăgubiri al persoanei nu poate fi anihilat”.

