Vaccinurile ARN mesager au eficiență de 88% în fața tulpinii Delta 

Vaccinurile de tipul ARN mesager au o eficacitate crescută în fața infecției simptomatice cu varianta Delta, reușind să ofere o protecție de 88% persoanelor vaccinate cu ambele doze, conform celui mai recent studiu publicat în revista de specialitate New England Journal of Medicine. Ca și în cazul variantei originale a virusului SARS-CoV-2, vaccinul produs de AstraZeneca este mai puțin eficient și în fața tulpinii indiene. Practic, doar două din trei persoane vaccinate cu acest vaccin sunt protejate de varianta Delta. Mai mult, autorii studiului au ajuns la concluzia că o singură doză de vaccin este mult mai puțin eficientă în cazul tulpinii Delta, comparativ cu varianta britanică (Alpha) a virusului.

Creșterea accelerată a numărului de noi infectări în țări cu o rată de vaccinare anti-COVID ridicată, precum Marea Britanie sau Israel, au pus pe jar foarte mulți specialiști în epidemiologie, care și-au pus semne de întrebare cu privire la eficacitatea acestor vaccinuri față de varianta B.1.617.2 (Delta) a coronavirusului, tulpină care s-a răspândit pe tot globul și devine dominantă în tot mai multe țări, inclusiv din Europa. Îngrijorarea specialiștilor a fost cu atât mai mare cu cât secvențierea genomică, necesară pentru depistarea acestor mutații ale SARS-CoV-2, este un proces complex și costisitor, care ridică probleme de supraveghere epidemiologică nu numai României, ci majorității țărilor, inclusiv celor cu sisteme de sănătate mult mai performante decât al nostru.

AstraZeneca protejează 67%

Scopul studiului realizat pe 4.000 de persoane din Marea Britanie a fost acela de a afla care este eficacitatea vaccinurilor Pfizer și AstraZeneca împotriva variantei indiene, despre care se știe deja că este mult mai contagioasă față de varianta britanică, cea care a provocat valul 3 al pandemiei.

Oamenii de știință au urmărit, practic, protecția dată de vaccinuri la tulpina Delta (indiană), în comparație cu tulpina Alpha (britanică), iar concluziile sunt îmbucurătoare. Chiar dacă nivelul de protecție al serurilor anti-COVID a înregistrat o scădere la Delta, față de cel oferit împotriva tulpinii Alpha, rămâne, totuși, foarte ridicat, la cei vaccinați complet (2 doze):

- Vaccinul Pfizer (bazat pe tehnologia cu ARN mesager) are o eficacitate de 88% în fața infecției simptomatice Delta, comparativ cu 93,7%, în fața infecției Alpha;

- AstraZeneca are o eficacitate de 67% în fața infecției simptomatice Delta și de 74,5% la tulpina Alpha.

Diferențe mari după administrarea primei doze

Nu la fel de bine stau lucrurile în cazul persoanelor care au primit doar o singură doză de vaccin. Mai exact, după administrarea primei doze, vaccinul AstraZeneca are o eficacitate de numai 30% în cazul tulpinii Delta, iar Pfizer de 35,6%. Față de varianta Alpha, ambele tipuri de vaccin au o eficacitate de aproximativ 48 de procente după prima doză.

Reamintim că, în Regatul Unit, în etapa inițială a campanie de vaccinare anti-COVID, a fost luată o decizie politică, pe baza avizului Comisiei pentru vaccinare și imunizare, de a utiliza un interval de administrare a celei de-a doua doze extins până la 12 săptămâni (în loc de 3, cum era recomandarea în cazul vaccinului Pfizer) . Decizia aceasta a fost luată pentru a crește numărul persoanelor vulnerabile care primesc prima doză în timpul celui de-al doilea val al pandemiei, în contextul constrângerilor privind aprovizionarea și livrarea vaccinurilor.

Autorii acestui nou studiu, publicat pe 21 iulie 2021, concluzionează că ar trebui grăbită vaccinarea completă, mai ales în rândul populațiilor vulnerabile, astfel încât oamenii să fie mai protejați împotriva tulpinii indiene, vinovată de valul patru al pandemiei.

Predicții înfricoșătoare

Un expert în vaccinuri de la prestigioasa Clinică Mayo din Statele Unite îi îndeamnă pe americani să se vaccineze împotriva COVID-19, deoarece varianta Delta îi „va găsi pe toți cei care nu au imunitate”. „Nu vă amăgiți că «am ajuns până aici și sunt OK». Aceasta este o variantă foarte diferită. Vă va găsi”, a avertizat Dr. Gregory Polonia, într-un interviu acordat unui post de televiziune american. Medicul a relatat, de asemenea, că a văzut cazuri severe în rândul persoanelor tinere: „Asistăm la o creștere a numărului de boli severe și la spitalizări în rândul tinerilor”.

Care sunt simptomele de COVID-19 la cei vaccinați

Chiar dacă specialiștii continuă să sublinieze faptul că vaccinurile reprezintă cea mai bună protecție împotriva formelor grave de infectare cu virusul SARS-CoV-2, precum și a spitalizării prelungite și a decesului, aceștia reamintesc și că niciun vaccin nu are o eficiență de 100%. Ba, pe măsură ce apar noi tulpini, cu mai multe mutații, eficiența scade, după cum a relevat și studiul de mai sus. Și mănunchiul de simptomele de COVID a suferit unele modificări odată cu apariția noilor variante, iar acum cercetătorii reuniți în cadrul unui amplu studiu numit „ZOE Covid Symptom” au reușit să determine care sunt cele mai frecvente cinci simptome raportate de persoanele vaccinate care s-au infectat. Acestea sunt: durerile de cap, secrețiile nazale, strănuturi, gât iritat și pierderea mirosului.

Deși sunt simptome similare cu cele raportate de bolnavii nevaccinați, cercetătorii subliniază că cei vaccinați au avut simptome mai puține și de durată mai scurtă. În plus, vaccinații au făcut forme mai puțin severe și s-au însănătoșit mai repede.

Mai multe despre studiul privind eficiența vaccinurilor împotriva tulpinii Delta puteți citi aici: Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant | NEJM