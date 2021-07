Varianta Lambda, noua mutație periculoasă intrată în vizorul OMS 

În timp ce România închide sute de centre de vaccinare, recunoscând, astfel, eșecul campaniei de imunizare a populației împotriva coronavirusului, noi mutații ale SARS-CoV-2 provoacă îngrijorare în întreaga lume. Varianta Lambda, descoperită inițial în Peru, este ultima tulpină care a intrat în vizorul specialiștilor din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, după ce a fost detectată în 29 de țări. Alte 22 de noi mutații ale SARS-CoV-2, cu un risc ridicat de a se răspândi rapid, vor apărea în următoarele patru luni, prognozează experții americani. România este foarte vulnerabilă în fața acestor noi mutații, din cauza ratei foarte scăzute de vaccinare: doar un sfert din totalul populației.

Dacă la jumătatea lunii mai, în România erau vaccinați anti-COVID peste 100.000 de oameni, în fiecare zi, în ultimele două luni numărul dozelor administrate a scăzut constant. Astfel că, în prezent, abia se mai ajunge la 16.000 -17.000 de români vaccinați în zilele lucrătoare, în timp ce, într-o zi de weekend, mai puțin de 12.000 de persoane au mers să se vaccineze, deși mai puțin de un sfert din totalul populației a făcut cel puțin o doză de ser anti-COVID, iar numărul celor cu schema completă de vaccinare abia depășește 4,6 milioane.

117 centre, închise, 371 au program redus

Pe fondul relaxării și al interesul tot mai scăzut al românilor de a se vaccina, peste 100 de centre de vaccinare din țara noastră au fost deja închise, iar alte câteva sute și-au redus programul de lucru.

„În săptămâna precedentă am reevaluat eficiența centrelor de vaccinare și, la acest moment, circa 80% din centrele de vaccinare fixe vaccinează mai puțin de 25% din capacitatea de vaccinare alocată fiecărui flux în parte. Motiv pentru care, la acest moment, 117 centre de vaccinare fixe și-au sistat temporar activitatea. Avem 371 de centre pentru care a fost redus programul de lucru și a fost redus numărul de fluxuri în centrele de vaccinare care au rămas active. (...) În perioada următoare, foarte posibil că vom avea mult mai multe centre care vor avea activitatea sistată temporar”, a anunțat, marți, chiar coordonatorul campaniei de vaccinare din țara noastră, medicul Valeriu Gheorghiță.

Până în prezent, doar 24,7% din populația totală și 28% din populația eligibilă este vaccinată împotriva COVID-19, procente care ne situează în coada clasamentului european și mult sub media de 52% de vaccinați din populația totală a UE.

Tulpina din Peru a ajuns în Europa

Deși guvernanții se comportă ca și când pericolul ar fi trecut, noi mutații ale virusului atrag atenția specialiștilor, la nivel internațional, pe măsură ce se răspândesc în lume. Cea mai nouă este varianta Lambda (sau C.37), care a fost identificată pentru prima dată în Peru, în decembrie 2020, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, iar de atunci a fost raportată în 29 de țări, în principal în America de Sud. OMS a adăugat Lambda pe lista așa-numitelor „variante de interes” (VOI), pe 14 iunie. Deocamdată, nu sunt studii care să arate cât este de contagioasă, însă această mutație a ajuns și în Europa (Marea Britanie), continent care în prezent se confruntă cu ascensiunea variantei Delta a coronavirusului.

Prognoză sumbră pentru următoarele luni

În curând, OMS ar putea fi nevoită să găsească un nou sistem de denumiri pentru tulpinile SARS-CoV-2, având în vedere că experții americani prognozează că, în următoarele 4-5 luni, vor apărea alte 22 de noi mutații ale coronavirusului, iar alfabetul grec are doar 24 de litere. Este vorba doar despre acele variante care vor avea puterea de a se răspândi cu rapiditate, potrivit oamenilor de știință americani. Cercetătorii de la Vir Biotechnology și de la Institutul de Genomică și Medicină Evolutivă al Universității Temple au dezvoltat un sistem pe bază de calculele matematice, cu ajutorul căruia poate fi prevăzută apariția de noi mutații ale coronavirusului. Concluzia oamenilor de știință a fost publicată la 22 iunie, pe www.medrxiv.org, unde se precizează că, prin acest sistem, poate fi „prezisă” apariția mutațiilor, cu o eroare de un procent, cu cinci luni înainte ca acestea să înceapă să se extindă în întreaga lume.

Delta provoacă un nou val de îmbolnăviri

În acest timp, mai multe state europene, unde varianta Delta (indiană) a devenit dominantă, se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a numărului de cazuri noi de COVID-19. În Grecia, spre exemplu, o țară în care merg foarte mulți români în această perioadă, numărul de cazuri noi s-a dublat într-o singură zi (de la aproximativ 800 - raportate luni, la aproape 1.800 de cazuri raportate marți).

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) estimează că, în statele UE, circa 70% din noile infecții cu SARS-CoV-2 vor fi cauzate de această tulpină, până la începutul lunii august, și 90% din infecții până la sfârșitul lunii august.

Varianta Delta este prezentă și în România, existând și câteva focare active. Până acum, au fost depistate doar 57 de cazuri cu varianta Delta, potrivit ultimelor rapoarte ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), însă specialiștii consideră că numărul ar fi mult mai mare, dar nu apar în statistici deoarece nu se face secvențiere genomică. „În realitate, circulația comunitară este deja națională, pentru că niciun efort nu a fost făcut pentru a limita circulația acestei tulpini”, consideră biostatisticianul Octavian Jurma, care estimează că „vom depăși 100 de cazuri cu Delta, pe săptămână, la finalul lunii august”. De aceeași părere este și medicul Virgil Musta, potrivit căruia într-o lună și țara noastră s-ar putea confrunta cu o avalanșă de noi îmbolnăviri, având în vedere că, la noi, valurile anterioare au venit „cam la 3-4 săptămâni după ce au apărut în celelalte țări europene”.

O analiză efectuată asupra evoluției din India, bazată pe modelare matematică, estimează că tulpina Delta ar putea infecta până la 50% din populația care a trecut anterior prin boală.

Varianta Delta (B1617.2) este considerată cea mai adaptată dintre cele patru variante virale de îngrijorare, cu un grad ridicat de contagiozitate de două ori mai mare față de tulpina inițială și cu aproximativ 60% mai mare decât tulpina Alpha (varianta britanică), și are potențialul de a deveni tulpină majoritară la nivel global, a anunțat, ieri, Comitetul național de vaccinare împotriva COVID-19. Potrivit CNCAV, vaccinarea cu schemă completă oferă protecție față de boală, scade riscul de internare, riscul de complicații și de deces.

Trei români, cu vârste cuprinse între 35 și 72 de ani, au decedat până ieri în urma infectării cu tulpina Delta.