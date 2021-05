Vlad Voiculescu a primit clasare de la DNA în dosarul „diplomei de la Viena”

Direcția Națională Anticorupție a dispus, la sfârșitul lunii trecute, clasarea unui dosar penal privind infracțiuni de abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, fals în declarații și instigare la comiterea acestor infracțiuni, privindu-l pe fostul ministru PLUS al Sănătății, Vlad Voiculescu. Este vorba despre o plângere formulată de către Coaliția pentru Națiune, în care se cerea cercetarea modului în care au fost echivalate studiile de licență ale lui Voiculescu. Echivalarea a fost aprobată de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor în luna ianuarie a anului 2016, când Vlad Voiculescu deținea funcția de director de Cabinet al ministrului Finanțelor Publice din Guvernul Cioloș, Anca Dragu, actualul președinte al Senatului. Autorii plângerii au precizat că vor contesta ordonanța de clasare.

În 27 aprilie 2021, procurorul Andreea Oana Nica a dispus clasarea dosarului, iar Ordonanța a fost confirmată de proaspăt delegatul în funcția de șef al Secției de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție din DNA, Paul Silviu Dumitriu. Conform avocatului Dan Chitic, unul dintre reprezentanții Coaliției pentru Națiune, care au formulat plângerea penală, „clasarea ultra rapidă plângerii și < > < > acestuia indică extrem de clar faptul că Vlad Voiculescu e un jucător important al Sistemului”. „Clasarea a fost dispusă, deși la dosarul cauzei nu pare a fi fost depusă și o altă Diplomă în afara celei deja cunoscute publicului, respectiv < > din data de 04.10.2011, < >”, scrie avocatul Chitic pe contul său de socializare, subliniind că Ordonanța de clasare nr. 65/2021 va fi contestată.

Două acte de studii într-unul singur

Concret, în actul DNA se arată că, la data de 24 martie 2021, Ministeru Educației și Cercetării a transmis procurorulor actele din dosarul lui Vlad Voiculescu prin care i-a fost echivalată acestuia, de către statul român, diploma obținută la Viena. Voiculescu a completat și depus cererea la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor în data de 15 decembrie 2015, solicitând echivalarea diplomei de master în profilul economic, specializarea business administration, eliberată în 4 octombrie 2011, de Vienna University of Economics and Business Administration Austria. „Astfel, s-a echivalat diploma de studii eliberată de Vienna University of Economics and Business, Republica Austria, la data de 4.10.2011, domnului Vasile Voiculescu Vlad, cu diplomă de master (ciclul II) în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor”, se menționează în ordonanța de clasare a Direcției Naționale Anticorupție.

Interesant este faptul că, la dosarul de echivalare, se regăsește o adeverință din data de 6 ianuarie 2016 prin care Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) „confirmă faptul că Vasile Voiculescu Vlad a depus dosarul în 16 decembrie 2015”. Procuroarea DNA arată că „în cuprinsul adeverinței se menționează că, în urma analizării dosarului în cadrul CNRED, diploma de studii a fost echivalată cu diploma de master (care cuprinde și ciclul de licență pentru care nu i s-a eliberat o diplomă distinctă”.

Adeverința în cauză este semnată de Gabriela Marilena Lețcai, în calitate de director al CNRED, și de consilierul Lucica Gheirghicean.

Și „România” curată a cerut anchetarea modului în care a fost emis documentul de echivalare

Aceleași semnături apar și pe atestatul de echivalare emis de instituția în cauză în data de 15 ianuarie 2016, eliberat de CNRED la doar o zi după ce a fost întocmit referatul în vederea aprobării. Asta, în condițiile în care, în data de 6 ianuarie 2016, Vlad Voiculescu (FOTO) depunea prima sa declarație de avere, în calitate de director de cabinet al ministrului Finanțelor Publice, de la acea dată, din Guvernul condus de Dacian Cioloș, Anca Paliu Dragu, actualul președinte al Senatului României.

Vlad Voiculescu a fost, ulterior, în 20 mai 2016, numit în funcția de ministru al Sănătății.