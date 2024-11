Alcaraz îl învinge pe Rublev cu 6-3, 7-6 (10/8)

Alcaraz, numărul trei mondial, l-a învins fără probleme pe Rublev și a părut a fi într-o formă mult mai bună, în ciuda faptului că s-a confruntat cu oboseală și boală înainte de meci, potrivit AFP.

Au existat unele îndoieli cu privire la faptul că Alcaraz, care a pierdut meciul de deschidere în seturi directe în fața lui Casper Ruud, va continua la Torino după ce și-a încheiat rapid sesiunea de antrenament de marți, antrenorul său Juan Carlos Ferrero spunând că a avut probleme cu respirația.

„Aș putea fi mai bun, nu am de gând să mint”, a spus Alcaraz pe teren după ce l-a învins pe Rublev.

„M-am luptat cu sănătatea în ultima săptămână și astăzi am crezut că mă voi simți mai bine. (...) Astăzi chiar am vrut să intru pe teren și să mă gândesc doar la tenis, să încerc să joc la un nivel înalt... Când am jucat primul meci am simțit că nu am distrat oamenii, că nu am jucat un tenis bun”.

Alcaraz, care a câștigat titlurile de la Wimbledon și Roland Garros în acest sezon, a câștigat primul set în 38 de minute, impunându-se în fața lui Rublev în game-ul șapte și câștigând rapid următoarele două seturi pentru a avea un set avans.

Și, deși spaniolul a avut o perioadă mai dificilă în setul al doilea, a încântat spectatorii cu o serie de lovituri spectaculoase care au sugerat că s-ar putea apropia de cea mai bună formă a sa.

Victoria lui Alcaraz în două seturi înseamnă că Ruud va ajunge în semifinale dacă îl va învinge pe dublul campion al finalei, Alexander Zverev, în ultimul meci al zilei.

Între timp, Rublev a coborât pe ultimul loc după ce a pierdut al șaselea meci consecutiv în finală, deși a luptat și a avut două oportunități de a câștiga setul al doilea.

(sursa: Mediafax)