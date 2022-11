ANF organizează sesiunea educativă „Antidoping în sport”

Sesiunea are ca scop informarea sportivilor și a membrilor din staffurile cluburilor sportive, despre riscurile dopajului și combaterea fenomenului de doping. Cursul se va desfășura online, vineri, 25 noiembrie, între orele 10:00-14:00.

Printre temele abordate în cadrul sesiunii se numără atât aspectele tehnice și juridice ale antidopingului, dar și date de context despre controlul antidoping al sportivilor.

Va fi prima inițiativă de acest fel pe care Academia Națională de Fotbal o desfășoară în acest sezon educațional, iar cursul din această toamnă va fi urmat și de un training referitor la antidoping, dedicat sportivilor de performanță, care va fi realizat în parteneriat cu UEFA în luna iunie a anului viitor.

De altfel, Federația Română de Fotbal este partener în proiectul european „SEE Countries for the Integrity of Football Clubs”, privind integritatea cluburilor de fotbal, în care una dintre temele majore este cea a antidopingului. La finalul proiectului vor fi elaborate ghiduri de integritate, care mai apoi vor fi propuse spre adoptare cluburilor de fotbal.