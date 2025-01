Simbioza artelor la Piatra Neamț, de Ziua Culturii Naționale

Pe scenă vor urca doi artiști de primă mărime ai vieții culturale românești: actorul Cristian Iacob și marimbafonista Irina Rădulescu. Acestora li se alătură artistul plastic nemțean Mircea Titus Romanescu, cel care propune publicului o restrospectivă a celor mai valoroase lucrări create în cei 75 de ani de viață.

Evenimentul „Eternul Eminescu” beneficiază de finanțarea Consiliului Județean Neamț și se va desfășura miercuri, 15 Ianuarie 2025, la sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț, ora 17:00.

Actorul Cristian Iacob este recunoscut pentru ușurința cu care strălucește în teatru, film sau televiziune. Este un actor care trăiește cu pasiune fiecare rol, transmițând emoție pură și autentică. Este o vedetă a Teatrului Mic din București, o figură emblematică a teatrului și filmului românesc, apreciat pentru talentul, carisma și contribuția sa la cultura națională. Cristian Iacob face parte din liga, din ce in ce mai rastrânsă, a actorilor care știu să se apropie de poezie.S-a născut la 18 octombrie 1968 la Galați. A absolvit Institutul Național de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București în anul 1992. Printre premiile obținute amintim: Cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea rolurilor Zanetto Veneţianul, Zanetto Marinarul şi Zanetto din Bergam în spectacolul „Trei gemeni veneţieni” de Antonio Collalto, regia Nona Ciobanu, în cadrul Festivalului Național de Comedie Galați, 2015; Premiul pentru interpretare masculină pentru rolul Matei din filmul „În film la Nașu’ ” (2012), regia Christina Iacob, Dublin 2013; Premiul „Makhila de bronz”, Premiul de interpretare pentru rolul Pepe din filmul „Pepe și Fifi” (1994), regia Dan Pița, Aracachon, 1995; Premiile UCIN și Pro Victoria pentru rolul Pepe din filmul „Pepe și Fifi” (1994), regia Dan Pița, 1994 – 1995. De curând a strălucit pe scena Treatului Mic din București, în rolul Alexei Alexandrovici Karenin din „ANNA KARENINA” după Lev Tolstoi, regia și scenografia Dumitru Acriș. Aceasta a fost ultima premieră a anului 2024.

Irina Rădulescu este un artist neobosit, dedicat percuției și în special marimbei, instrument ce deja a consacrat-o, atât ca solistă, cât și în diferite ansambluri camerale și ca membru al orchestrelor simfonice din România. În anul 2019 absolvă bursa de studii Erasmus la Academia de Muzică Janacek din Brno, Cehia, la clasa prof. univ. dr. Martin Oprsal și este invitată în proiectul „Transylania Live” – o serie de concerte în care a premiat două lucrări dedicate marimbei, de către compozitoarea Sabina Ulubeanu. În anul 2018 a primit diploma și bursa de excelență pentru întreaga activitate – din partea Universității Naționale de Muzică București – și a participat la Festivalul de Improvizație Contemporană METRIC, desfășurat la Glasgow. În vara aceluiași an câștigă premiul al doilea și premiul special al juriului în Competiția Internațională de la Tokyo. Cu o prezență scenică și o maturitate artistică cuceritoare, Irina Rădulescu este invitată permanentă încă din anul 2013 la festivaluri precum „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi” sau „Meridian”, alături de ansambluri prestigioase - Archaeus, Profil, devotioModerna, pasClassique și Game. În anul 2016 a realizat un CD intitulat „Power vibes-Azul”, alături de vibrafonistul Alexandru Anastasiu și de flautista Ioana Turcu. Una dintre cele mai mari realizări ale tinerei artiste este înființarea și totodată managerierea duo-ului PERCUSSIONescu, singura formație camerală de percuție din România, axată pe instrumente melodice de percuție, respectiv marimba și vibrafonul. În anul 2019, duo-ul câștigă Marele Premiu al Festivalului Muzicii Maghiare urmat de concertul „Vibraimba” la Institutl Maghiar din Paris. În vara anului 2022, artista a susținut primul turneu național de marimbă solo din România, care s-a bucurat de un succes extraodinar în 8 dintre cele mai importante orașe culturale, proiect realizat cu sprijinul AFCN. În anul 2020 a susținut turneul național LEGENDS, alături de flautistul cu renume internațional, Matei Ioachimescu, și vibrafonistul Răzvan Florescu, turneu cofinanțat de AFCN și tot în același an a realizat seria de filme scurte educative intitulată Lecția de marimbă, finanțată de Ministerul Culturii, în cadrul proiectului Bursele Brătianu. În prezent este doctorand al Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara, sub conducerea științifică a Prof. Univ. Dr. Mihaela Vosganian, și profesor de percuție la Colegiul Național de Muzică George Enescu din București.

Mircea Titus Romanescu s-a născut in data de 16 august 1950, în Piatra Neamt. Între anii 1969 – 1974 a urmat Institutul Politehnic Bucuresti. Are lucrări în muzee și colecții de artă: Muzeul de Istorie Bucuresti; Muzeul de Artă Barlad; Muzeul de Artă Piatra Neamț; Colectia Institutului Cultural Roman de la Viena; Colectia Asociatiei “La Francophilie”-Paris; Colectia Primariei din Kromeritz-Republica Ceha; Colectia Ambasadei României la Praga-Republica Ceha; Muzeul de Artă Sharjah (Emiratele Arabe Unite); Colecția Institutului Cultural Roman Veneția; Colecția AFIAP-Mahares Tunisia; Colecția Institutului Cultural Roman București. În anul 2017 a înființat Fundația Mircea Titus Romanescu, sub egida căreia a organizat simpozioane, tabere, expoziții și tipărit pliante și albume de artă.

Cartea „Policromii” scrisă de Sebastian Crăciun are o prefață semnată de criticul de artă Marius Tița, a apărut la Editura Babel din Bacău și cuprinde 30 de interviuri cu personalități din lumea artelor vizuale precum: academicienii Răzvan Theodorescu și Mircia Dumitrescu, pictorii: Mariana Papară artist emblematic din Piatra Neamț, Petru Lucaci, Gheorghe Dican, Felix Aftene, Tudor Zbârnea, sculptorii: Bata Marianov, Liviu Mocan, artistul sticlar Ioan Tămâian, vitralista Amalia Verzea, artistele vizuale Ana Lupaș și Cela Neamțu, directorul Muzeului Național de Artă Contemporană – Călin Dan, criticul și istoricul de artă Pavel Șușară sau Laura Mesina – co-fondatoare a Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI). Apariția acestui volum sprijină campania „Viitorul artei”. Toate încasările rezultate se vor transforma în premii pentru tinerii artiști plastici, la Concursul „Martha Bibescu”, organizat de Asociația Pro Valores la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, în luna mai 2025.

Intrarea se face pe bază de invitație, care poate fi ridicată de la Secretariatul Centrului, strada Ștefan cel Mare, nr. 3A, telefon: 0233.214.026.