Djokovic câștigă cel de al 100-lea meci jucat la Australian Open

Djokovic nu s-a confruntat cu nicio minge de break și a reușit să-l învingă pe Etcheverry în tie-break-ul setului al treilea, impunându-se detașat în două ore și 28 de minute, în cel de-al 100-lea său meci la Australian Open.

„A fost un meci grozav, cred eu. Cea mai bună performanță pe care am avut-o în acest turneu", a declarat Djokovic în interviul de pe teren. „Evident, sunt mulțumit de modul în care am jucat pe parcursul întregului meci, în special în primele două seturi.

„El a accelerat, și-a ridicat nivelul tenisului probabil cu unul sau două niveluri în setul al treilea și am mers cap la cap. În tie-break cred că am găsit loviturile potrivite, serviciile potrivite și am închis meciul în linie dreaptă."

Djokovic a avut nevoie de patru seturi pentru a-i învinge pe Dino Prizmic și pe Alexei Popyrin în primele două tururi de la Melbourne, dar jucătorul în vârstă de 36 de ani s-a descurcat foarte bine cu un adversar potențial periculos în persoana argentinianului Etcheverry, favorit 30.

Etcheverry a impresionat, eliminându-i pe Andy Murray și Gael Monfils, în 3 seturi, săptămâna aceasta la Melbourne, dar argentinianul nu i-a pus probleme lui Djokovic, la un eveniment în care a câștigat ultimele 31 de meciuri.

Djokovic a făcut break de trei ori în primele două seturi și a oferit o prestație tipică în tie-break pentru a-l câștiga pe al treilea. El a fost precis cu serviciul său pe tot parcursul meciului, terminând meciul după ce a câștigat 86% (49/57) din puncte în urma primului său serviciu, trimițând, de asemenea, 10 ași printre cele 34 de lovituri câștigătoare.

Cu a 31-a victorie consecutivă în meciurile de la Australian Open, Djokovic a ajuns la 3-0 în confruntările directe cu Etcheverry, împotriva căruia nu a pierdut niciodată un set.

El urmează să se confrunte în turul al patrulea cu Ben Shelton, cap de serie 16, sau cu Adrian Mannarino, cap de serie 20, la turneul major pe suprafață dură.

(sursa: Mediafax)