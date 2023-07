Un britanic de 24 de ani, Mark Donovan, câștigă Turul Ciclist al Sibiului

Britanicul în vârstă de 24 de ani a fost al doilea în clasament, înainte de ultima etapă a cursei, dar poziția a cincea de la finișul contratipului individual de 3,3 km prin centrul istoric al Sibiului, l-a plasat înaintea coechipierului săi Matteo Badilatti și i-a asigurat victoria generală înaintea lui Lennert van Eetvelt și Jakub Otruba.

Înainte de sărbătoarea de final, ultima zi a Turului Sibiului a oferit altor doi cicliști bucuria de a urcă pe treapta 1 a podiumurilor din etapa 4A și 4B: Sam Bennett, care a obținut cea de-a doua sa victorie la această ediție în etapa 4A (97,3 km, Sibiu - Săliște - Poiana Sibiului - Miercurea Sibiului – Sibiu) și Marceli Bogusławski, care a câștigat proba de contratimp individual în fața lui Sam Bennett și Tomáš Kopecký.

Ediția 2023 a Turului Ciclist al Sibiului a început joi, cu o etapă de sprint câștigată de Sam Bennett.

În etapa a doua, Lennert van Eetvelt a preluat tricoul galben de lider, cu o victorie la Bâlea Lac. Belgianul a fost lider ai cursei doar o zi: după o problemă mecanică înainte de finișul din etapa Brezoi-Păltiniș, câștigată de Maximilian Schachmann, a fost nevoit să predea tricoul galben lui Matteo Badilatti, care l-a păstrat tricoul în etapa 4A, câștigată din nou de Sam Bennett.

Însă în contratimpul individual de la final, de 3,3 km prin orașul vechi Sibiu, elvețianul în vârstă de 30 de ani nu a reușit să-și apere avantajul de câteva secunde față de concurenții săi și a coborât înapoi pe locul patru în clasament.

Coechipierul său, Mark Donovan a prelat conducerea în clasamentul general înaintea lui Lennert van Eetvelt și Jakub Otruba.

Victoria de etapă a revenit lui Marceli Bogusławski. Specialistul polonez în prolog a plecat al 15-lea dintr-un total de 124 de cicliști rămași în cursă, dar nimeni nu a reușit să-i bată timpul: „Mi-au plăcut în mod special bucățile pe care am putut trage tare și sunt fericit că am putut să mă apăr și în părțile tehnice ale traseului, care mi se potrivesc mai puțin", a spus polonezul. „Anul trecut am ajuns pe locul 2 în prologul de la Sibiu, dar acum a trebuit să înving o competiție și mai puternică pentru a obține victoria”.

La finalul Turului, britanicul Mark Donovan a fost încântat să sărbătorească prima sa victorie ca ciclist profesionist: „Nu am mai făcut niciodată un contratimp ca acesta, a fost unul special, cu viraje bruște și porțiuni drepte scurte. De obicei nu sunt super bun la genul acesta de efort, dar forma mea pare să fie foarte, foarte bună acum. Este prima mea victorie în cinci ani și prima ca profesionist. Sunt fericit și mă simt cu adevărat special să mă întorc în sfârșit pe treapta de sus a podiumului. Mi-a plăcut foarte mult să concurez aici, la Sibiu. Ciclismul îmi oferă șansa să văd lumea. În România aș vrea să mă întorc nu doar să concurez, ci și să explorez puțin mai mult țara".

Podiumul semi-etapei 4A:

1. Sam Bennett

2. Milan Menten

3. Michael Schwarzmann

Podiumul semi-etapei 4B:

1. Marceli Bogusławski

2. Sam Bennett

3. Tomáš Kopecký

Podiumul final:

1. Mark Donovan

2. Lennert van Eetvelt

3. Jakub Otruba.

(sursa: Mediafax)