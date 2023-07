Camelia Potec este însărcinată cu al doilea copil

„Încep săptămâna prin a anunța/confirma că sunt însărcinată cu cel de-al doilea copil. Iubesc copiii și am simțit cât de binecuvântată sunt atunci când a venit pe lume Caelia-Ioana. De atunci, mi-am dorit pentru ea o surioară sau un frățior”, spune, luni, camelia Potec, pe pagina sa oficială de Facebook.

Fosta înotătoare, în vârstă de 41 de ani, a postat în dreptul mesajului și o fotografie în care se vede burtica de gravidă, dovadă că la cei 41 de ani, visul ei de a rămâne din nou însărcinată s-a îndeplinit.

Camelia Potec spune că a decis sa nu anunțe până în acest moment sarcina pentru a mă proteja și a fi sigură că totul este bine.

„Nu mi-a fost deloc ușor in primele două trimestre de sarcină. Acum, totul este ok! Am intrat în ultimul trimestru! Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le confirm atunci când m-au întrebat. Suntem extrem de fericiți! Așteptăm cu sufletul la gură să apară această nouă minune în viața noastră”, a mai spus președinta Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Camelia Potec este căsătorită cu Sebastian Tudor. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară acum trei ani, când s-a născut Caelia-Ioana.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹