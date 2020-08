CFR-ului îi este frică să joace și fotbal. Așteaptă doar să greșească adversarul

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a surprins la conferința de presă de după ratarea continuării cursei spre Champions League: nu a dat vina pe arbitri. Însă nici nu avea motive, atât timp cât croații au avut un 11 m neacordat la scorul de 1-0 pentru ei. A dat însă vina pe lipsa jucătorilor pe care i-a cerut, cu trimitere directă la conducerea clubului, care nu i-a asigurat un lot competitiv.



Dan Petrescu, în stilu-i caracteristic, a dat vina pe alții la conferința de presă de după meci. Spre deosebire de alte situații, în care acuza vehement arbitrajul sau lipsa VAR-ului, acum a arătat cu degetul spre conducerea CFR-ului.



Prestație jenantă



Ce nu a spus însă antrenorul clujenilor a fost tactica păguboasă pe care a adoptat-o. Eternul joc la așteptare, „ciupind” doar greșelile adversarului, fără idei ofensive, fără scheme de atac, în condițiile în care au avut și un om în plus încă din minutul 50, după eliminarea lui Kevin Theophile-Catherine. Însă CFR a mai avut astfel de meciuri în care putea ataca având oameni în plus pe teren. Nu mai departe de sezonul trecut, în grupele Europa League, în „celebrul” meci cu Rennes, când a avut chiar doi jucători în plus și în poarta adversă un copil de 16 ani, însă clujenii n-au șutat la poartă 60 de minute și au trăit cu mari emoții finalul de meci.



Acum, văzând că era un meci de câștigat cu Dinamo chiar înainte de loviturile de la 11 m, Petrescu are motive să fie trist: a ratat grupele Champions League cu două meciuri înainte de a fi „acolo”. Ar fi urmat, cu siguranță, meciuri mai grele, însă cu o victorie contra croaților s-ar fi netezit drumul spre grupele Europa League. În noua situație, calificarea va fi mult mai dificilă, campioana noastră va avea, la tragerea la sorți, culoarul echipelor campioane eliminate, ca și ea, din Champions League, iar viitoarele adversare ar putea fi Celtic Glasgow, FC Sarajevo sau Legia Varșovia.



Dinamo Zagreb a venit cu seniorii juniorilor



Croații nu au speriat prin jocul lor, de altfel nici nu au venit cu cel mai bun „11” la Cluj. Echipa aliniată de Zoran Mamici a fost alcătuită din jucători care au prins mai puține meciuri în acest sezon. Pentru ei a fost un util joc-școală în vederea viitoarelor partide din Champions League, unde au și jucat în ultimele sezoane. CFR Cluj se mulțumește doar cu Europa League...

Petrescu ar cam vrea să plece

Surse din cadrul clubului au spus că Dan Petrescu s-a plictisit la Cluj și că va pleca indiferent dacă va califica sau nu echipa în grupele Europa League. De altfel, el nu a avut niciodată mandate lungi la echipele pe care le-a antrenat. Aceleași surse spun că în ultima vreme Petrescu a primit mai multe oferte să antreneze în zona arabă, în China și din liga a doua din Rusia.

Apropiați ai clubului spun că scopul criticilor lui Dan Petrescu la adresa conducerii ar fi despărțirea de CFR în condițiile antrenorului. Miza: clauza de reziliere a contractului, de un milion de euro.