Chemați-l pe Pleșan! Jucăm iar cu Germania

Traseu aproape imposibil al naționalei lui Rădoi pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar 2022. România va avea parte de cel mai greu traseu de calificare la un CM din ultimii 30 de ani, cu Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein. Favoriți pentru locul 1 sunt, incontestabil, nemții, care, conform calculelor hârtiei, vor defila prin grupă. Obiectivul nostru este ocuparea locului 2 în grupă, poziție care ne duce la un baraj complicat, în două etape. Ca de fiecare dată în ultimii ani, sperăm să avem noroc și să se încurce celelalte echipe.

Ne-am pierdut norocul la tragerile la sorți. Acesta e concluzia după ce România și-a aflat adversarele și calendarul pentru calificarea la Mondialul din Qatar. Trei etape cu meciuri grele, programate din trei în trei zile. Primele trei meciuri le jucăm la finalul lunii martie, apoi la începutul lunii septembrie și încheiem campania anul viitor, în octombrie-noiembrie.

„Poate prindem Germania nepregătită”

Ca de obicei în ultimii ani, sperăm ca echipele celelalte să nu fie în formă, să nu poată folosi cei mai buni jucători, să aibă conflicte interne. Nu ne preocupăm să fim noi mai buni decât ceilalți, ci ceilalți să fie mai slabi. Prin federație „se speră” ca România să aibă noroc de anumite conjuncturi favorabile, principalele rivale, Germania și Islanda, trecând prin schimbări. Nemții doresc schimbarea antrenorului Joachim Low după rușinoasa înfrângere cu Spania din Nations League, scor 0-6, iar în Islanda trece prin reconstrucție, cu schimbare de antrenor. Deci, noi tânjim mai degrabă ca adversarii să se bată singuri. Uităm însă că nu doar Germania și Islanda sunt adversari puternici. Macedonia de Nord și Armenia nu trebuie neglijate. Ex-iugoslavii sunt calificați la EURO 2020 și doar faptul că este o echipă relativ nouă în Europa o situează în urna a treia valorică. De altfel, în ultima dispută directă, în 2010, macedonenii ne-au învins chiar la noi acasă. În ceea ce privește Armenia, noi am mai avut probleme în trecut cu această națională considerată mică, în 2017 abia am învins norocos cu 1-0 în minutul 92 prin golul lui Maxim. Și tot Armenia ne-a scos din lupta pentru Mondialul din Germania din 2006, după un 1-1 la Erevan. Astfel, singurele meciuri fără griji sunt cele cu Liechtenstein.

Nostalgia după 5-1

cu Germania, în Giulești

În ultima jumătate de secol, România și Germania s-au întâlnit de patru ori. În două meciuri am pierdut, am făcut un egal la EURO 2000 și am învins într-un amical „istoric”, 5-1, pe Stadionul Giulești. A fost meciul care l-a adus în centrul atenției pe Mihăiță Pleșan, care a marcat golul carierei în poarta lui Oliver Kahn. Asta s-a întâmplat însă în 2004 și a fost doar un meci de palmares, cu o echipă germană pe care am prins-o într-o zi foarte proastă. În amintirea acelui meci, suporterii naționalei au propus ca meciul cu Germania să se dispute pe noua arenă din Giulești, iar „Pleșan să fie și el prin zonă, să ne poarte noroc”.

Sistem complicat de calificare de pe locul 2

În cazul în care nu vom produce minunea să ne calificăm direct în dauna Germaniei, obiectivul este locul 2 în grupă. Celor 10 echipe de pe poziția secundă li se adaugă două echipe venite din Nations League. Cele 12 naționale vor juca un prim baraj, iar cele 6 echipe rămase vor mai juca un baraj, cele trei învingătoare vor completa numărul de 13 reprezentante ale Europei în Qatar. Printre posibilele adversare în aceste meciuri ar putea fi Serbia, Suedia, Ucraina, Cehia, Belgia, Danemarca, Scoția, Turcia, Rusia, Austria, Croația, Polonia sau Anglia.

Alte „negocieri” Rădoi-Mutu

Calendarul încurcă mult naționala U21. Finalul lunii martie suprapune două competiții: preliminariile CM din Qatar și grupele turneului final al EURO 2021 pentru echipele sub 21 de ani. Astfel, Mirel Rădoi și Adrian Mutu vor trebui să-și împartă din nou jucătorii tineri, precum Dennis Man, Florinel Coman sau Ianis Hagi. Ambele campanii sunt importante, iar FRF va trebui să decidă care obiectiv este mai important: naționala mare sau naționala de tineret.