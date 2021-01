Cum a ajuns Șumudică interzis în Turcia

În urmă cu 10 zile era numit Sultan, era rugat de oficialitățile locale să devină cetățean turc, suporterii făceau coadă pentru un autograf, intra în istoria clubului urcând pentru prima oară pe Gaziantep pe locul 1 (pentru că acest club nu a fost niciodată lider de când s-a înființat, în 1992. Nici măcar pentru o zi, indiferent de eșalonul în care a evoluat), speriase deja marile puteri din Istanbul (Galatasaray, Beșiktaș, Fenerbahce și Bașakșekir) care beneficiază de bugete infinit mai mari. Și, dintr-o dată, se rupe totul. Suporterii îl detestă, bașkanul (patronul) echipei îl concediază, autoritățile locale nu-l mai vor cetățean turc și din „genial” a devenit „țigan”. Totul a plecat de la o glumă nefericită.

Distanța de la extaz la agonie nu a fost decât de câteva cuvinte în cazul antrenorului Marius Șumudică. După un parcurs de succes cu Gaziantep, în care a stabilit recorduri de invincibilitate, cu suporterii la picioare, brusc, totul a ajuns în cealaltă extremă.

Unde a greșit Șumudică?

Presa turcă a luat foc. „Șumi”, care cu doar câteva zile înainte era numit la TV și în ziare „miraculos”, a devenit „țigan” și „cerșetor țigan”. Cum s-a ajuns aici? Șumudică le-a spus șefilor că, din banii lui, a împărțit 80.000 de euro tuturor angajaților clubului după ce au ajuns pe primul loc. El spera ca acest gest să-i facă pe șefi să-i mărească salariul la următorul contract, scadent în vară, dar negociat în martie. Însă, surpriză! Șefii, în loc să-i mărească salariul, i-au propus diminuarea lui cu 10% și, mai mult, i-au spus direct: „dacă ești așa darnic cu jucătorii și angajații, ajută și clubul cu bani”. Ei bine... aici urmează gafa: „Să vorbesc cu soția să vedem dacă e de acord să susținem și clubul”, a spus, în glumă, Șumudică. Din păcate, „Șumi” a continuat și după ședința cu șefii, care nu au făcut nicio declarație presei, el a repetat aceeași glumă și în fața ziariștilor, care a făcut instant ocolul Turciei.

Încercând să înțelegem cum s-a petrecut această surprinzătoare schimbare de atitudine vizavi de Șumudică, am luat legătura cu un antrenor de tenis român, trăitor de mulți ani în Turcia, care activează la o academie din zona capitalei Ankara, Ion Socolici. „Să vă povestesc ce am pățit eu. Înainte de un antrenament i-am lăsat soției, care stătea pe un scaun lângă teren, portofelul cu acte, bani, telefoanele mobile și cheile de la mașină. Apoi am intrat în antrenament cu copiii. După o oră de antrenament am observat că micuții nu mai au apă. Goliseră toate sticlele. Am cerut un bax de apă și am observat că nu vine nimeni să ne aducă. Atunci i-am zis soției să-mi dea niște bani să merg să cumpăr eu de la bufetul bazei un bax de apă. Credeți-mă! Când au văzut copiii că soția mea mi-a întins niște bani au început toți să râdă de mine. Erau copii de 8-9 ani. Să stau să le explic că erau banii mei pe care îi ținea soția? Ar fi râs și mai tare. Deși mă iubeau copiii și le plăcea să fac antrenamente cu ei, unul câte unul a plecat din grupa mea. În 10 zile am rămas singur. Am plecat la un alt club din Ankara să antrenez. La vechiul club aveam ștampila pusă: «Soția mi-a dat bani»! În cazul lui Șumudică este mai grav, gluma lui a fost interpretată «Soția mea, din România, îmi trimite bani ca să salvez clubul din Turcia», ceea ce înseamnă mai mult decât o insultă. Nu e un bax de apă, e un club mare! Dar Șumudică nu avea de unde să știe asta. E de doar un an și un pic în Turcia. Eu eram de 5 ani și tot nu știam că niciodată, dar absolut niciodată!, soția nu trebuie să-ți întindă, să-ți dea sau să o bagi în vreo discuție despre banii tăi. Că e un cent sau că e un milion de euro, așa ceva nu se face în Turcia. Pentru situația lui, există în limba turcă un cuvânt foarte murdar, nu vi-l spun pentru că este extrem de jignitor, mult mai dur decât «țigan» sau «cerșetor țigan». Dar i s-a lipit acest cuvânt lui Marius. Din această cauză și suporterii, care-l adulau și-l rugau deunăzi să devină cetățean turc și cetățean de onoare al orașului, s-au întors toți, brusc, împotriva lui. Acum îl urăsc de-a dreptul. Nemeritat, desigur, dar îl vor urî cât vor trăi, chiar dacă, prin rezultate, a făcut ce nu a făcut nimeni pentru Gaziantep de când există clubul. Această echipă nu conta, nu exista până să vină el. Să o duci acolo sus, peste greii campionatului, este o mare realizare, care, păcat, va fi ștearsă, o să fie uitată”, ne-a spus, în exclusivitate, antrenorul Ion Socolici.

Șumudică a fost criticat și pentru modul „manelistic” în care s-a bucurat după victoria contra campioanei en titre, Bașakșekir





Te poți certa cu turcii oricât, poți negocia oricât, doar să nu le atingi punctele sensibile: religia, tradițiile, tabieturile și ritualurile. Atingându-i în aceste puncte sensibile au terminat-o cu tine. Mai mult, răspândesc vorba și trebuie să pleci departe. Chiar foarte departe. Din păcate, gafa lui Șumudică i-a închis toate ușile aici.

Ion Socolici, antrenor de tenis în Turcia

După cum știe toată lumea, ne-am separat, prin acordul reciproc de domnul Șumudică din cauza evenimentelor care au urmat meciului cu Sivasspor. Aș dori ca această decizie să fie benefică pentru întregul oraș Gaziantep și Gaziantep Football Club.

Mehmet Büyükekși, președintele clubului Gaziantep

Pleacă și Alexandru Maxim?

Îndepărtarea lui Șumudică de la Gaziantep l-a pus pe gânduri și pe cel mai în formă jucător al echipei, Alexandru Maxim. Adus în februarie 2020 din Germania, unde juca puțin la Mainz, internaționalul nostru a renăscut sub comanda lui Șumudică, împresionând meci de meci, ajungând liderul echipei de la primele meciuri. De altfel, Maxim a marcat 17 goluri în cele 31 de meciuri jucate în Turcia, fiind al doilea fotbalist din SüperLig ca eficacitate. În plus, Maxim a revenit cu gol și la echipa națională, înscriind golul victoriei din Austria. Acum, însă, plecarea lui Șumudică îi schimbă planurile și ar vrea și el să plece de la Gaziantep. „Aveam o relație excelentă cu Șumudică și cu întregul staff, e normal să-mi pară rău pentru ce s-a întâmplat. Sper să lucrez din nou cu Șumudică și sper ca asta să se întâmple cât mai curând”, a declarat mijlocașul de 30 de ani.

Presa din Turcia susține că liderul la zi al campionatului, Beșiktaș, este foarte interesat de român, pe care l-ar transfera imediat. Cota de piață a lui Maxim este de 2,6 milioane de euro, iar șefii clubului din Istanbul sunt dispuși să dea imediat doi jucători la schimb plus 500.000 de euro.

În actualul sezon, Alexandru Maxim a marcat 10 goluri în 16 apariții. În primăvara anului trecut a jucat în 15 meciuri și a înscris de 7 ori, primele două reușite fiind chiar la meciul de debut, pe 2 februarie 2020.