Cupa Davis: România este condusă de Thailanda

Românul Nicholas David Ionel, locul 225 mondial, a fost învins în trei seturi, 7.5, 3-6, 6-1, de Yuttana Charoenphon, locul 976 mondial.

Următorul meci de vineri este între Kasidit Samrej (locul 605) și Filip Cristian Jianu locul (267).

Sâmbătă se vor desfășura meciurile Pruchya Isaro/Thantub Suksumrarn vs. Marius Copil/Victor Vlad Cornea, Kasidit Samrej vs. Nicholas David Ionel și Yuttana Charoenphon vs. Filip Cristian Jianu.

Echipa care va câștiga această dispută va juca în luna septembrie în Grupa Mondială I.

Confruntarea din Cupa Davis se desfășoară vineri și sâmbătă, în orașul Nonthaburi, care are o populație de 1.276.745 de locuitori. Meciurile au loc pe The Lawn Tennis Association of Thailand, o arenă cu o capacitate de 1.500 de locuri.

(sursa: Mediafax)