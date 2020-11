Dan Petrescu ar vrea diseară meciul de adio

„Jurnalul” a mai scris că la CFR Cluj există un conflict care mocnește de aproape un an. Dan Petrescu cere jucători, cere achitarea la zi a salariilor. Conducerea clubului i-a răspuns că există o gaură de 11 milioane de euro și fără o prestație bănoasă în cupele europene bugetul echipei rămâne pe „avarie”. Situația însă s-a agravat în ultima vreme, din cauza accidentărilor și Petrescu a rămas fără fundașii centrali titulari fix înainte de dubla cu AS Roma din Europa League. Acestui șir de ghinioane i s-a mai adăugat și înfrângerea cu Gaz Metan Mediaș de pe teren propriu, 1-2, rezultat viciat de mai multe decizii incredibile ale arbitrului.





S-a umplut paharul pentru „Bursuc”. Dan Petrescu a anunțat că vrea să plece de la echipa campioană chiar după meciul de diseară, de pe Stadio Olimpico din Roma. Nemulțumit că va trebui să improvizeze o apărare cu jucători neexperimentați după accidentările celor doi titulari, Mike Cestor și Paulo Vinicius. Cum lista indisponibililor de la CFR îi mai cuprinde pe Andrei Burcă, Alex Chipciu și Jakub Vojtus, depistați pozitiv la testul COVID-19, Dan Petrescu, speriat de perspectiva unui scor rușinos în Italia, a răbufnit, acuzând patronii că nu au făcut achiziții. Abia ieri a fost adus stoperul tunisian Ben Youssef, care a mai jucat în Liga 1, la Astra Giurgiu, între 2012 și 2015, însă acesta poate fi folosit doar în campionatul intern, deoarece nu a avea cum să fie trecut pe lista înaintată UEFA în septembrie.



Fără fundași centrali



În meciul de diseară, cu AS Roma, Petrescu va trebui să suplinească absența unor stoperi de meserie cu Manea, fundaș lateral, și cu tânărul Ciobotariu, jucător lipsit de experiență. Și la mijloc „Bursucul” are dureri de cap, având la dispoziție doar jucători de peste 30 de ani: Djokovici (31), Hoban (37), Deac (35), care, în ultima vreme au arătat și o lipsă de formă, fapt care l-a iritat și mai tare pe antrenor, acesta aruncând săgeți spre conducere.



Și Ioan Vaga s-a săturat



Criza de nervi a lui Dan Petrescu l-a enervat și pe principalul acționar al clubului, Ioan Varga. Neobișnuit ca o persoană din interior să vorbească public despre problemele clubului, acesta a reacționat la rândul lui și s-a gândit chiar la demiterea antrenorului „prea guraliv”. Varga caută deja înlocuitori, pe listă fiind Adrian Mutu, Marius Șumudică și Victor Pițurcă, antrenori care au confirmat că au fost sunați de șefii CFR-ului.



„Tradiția” demiterii antrenorilor era alta la CFR



Situația de la CFR este una surprinzătoare. Până acum, niciun antrenor nu era demis după rutine clasice. „Ritualul” era ca șefii să declare seara „susținere totală”, urmând ca dimineața să fie anunțată demiterea antrenorului. Așa au pățit și Dorinel Munteanu, și Alin Minteuan, și Miriuță, și Andone, și Maurizio Trobetta, și Jorge Costa, și Antonio Conceiçao.



Cum situația din acest moment nu permite o schimbare peste noapte, momentan s-a stabilit, declarativ, un armistițiu în perspectiva dublei din Europa League cu AS Roma, esențială pentru calificarea în primăvara europeană, performanță care ar aduce mulți bani la club. Ambii și-au retras acuzațiile „pentru a se mai liniști spiritele la echipă”. Ioan Varga a declarat că „am lăsat nervii la o parte, pentru că avem un scop comun”, iar Dan Petrescu a spus că a făcut niște declarații la nervi, însă rămâne tot nemulțumit. „Eram extrem de nervos, au fost declarații la cald, însă nu regret ce am spus, pentru că asta este realitatea, chiar am nevoie de o pauză. În plus, eu pierd bani stând la CFR. Am oferte mult mai bănoase față de ce primesc de la Cluj. Mereu am avut oferte și voi mai avea”, a declarat „Bursucul” la plecarea spre Roma.



„Nici Messi nu a putut pleca de la Barça când a vrut el”



Despărţirea dintre Dan Petrescu şi CFR Cluj este totuși greu de realizat în acest moment. Principala cauză este clauza de reziliere de 2,5 milioane de euro pe care ar trebui s-o achite cel care rupe unilateral colaborarea. Dar s-ar putea ajunge la un acord dacă se compromit șansele la titlu și la calificarea în primăvara europeană. Esențial va fi meciul de diseară, de la Roma. O evoluție rușinoasă va grăbi, cu siguranță, luarea unei decizii.



Nici eu nu mai vreau să stau la echipă, că sigur nu avem nicio șansă. După meciul cu Roma, îmi iau la revedere de la toată lumea. Să vină altcineva să facă față la tot, nu numai la arbitraj, că nu numai asta e problema. Să vină altcineva și să mă lase pe mine să mă mai odihnesc.

Dan Petrescu, după meciul cu Mediaș, scor 1-2



Chiar dacă, declarativ, Dan Petrescu susține că dorește să ducă la bun sfârșit contractul, acesta ar vrea, în realitate, să-și încheie socotelile cu CFR Cluj chiar diseară