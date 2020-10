Dan Petrescu, la ora de bulgară: Hарушение!

Singura reprezentantă a României în cupele continentale, CFR Cluj își începe azi campania europeană cu o deplasare la Sofia, contra echipei ȚSKA. Bulgarii au produs două surprize în tururile preliminare eliminând echipe mai bine cotate, obișnuite chiar cu grupele Champions League, Bate Borisov și FC Basel. Clujenii au „retrogradat” din preliminariile UCL fiind învinși de Dinamo Zagreb la loviturile de departajare.



Campioana României își începe campania de toamnă europeană la sud de Dunăre cu ȚSKA Sofia, o „Steaua a Bulgariei”, fosta echipă a Ministerului Apărării Naționale. Dan Petrescu pornește, teoretic, cu prima șansă în meciul de la Sofia, pentru că CFR a demonstrat în ultima vreme că se descurcă mai bine la meciurile din deplasare. În plus, antrenorul are aproape întregul lot la dispoziție. Obiectivul stabilit de conducerea clubului este clasarea pe locul 2 în grupă, unde principala favorită este AS Roma. Astfel, clujenii au nevoie de rezultate cât mai bune cu Young Boys Berna și ȚSKA. Presiunea pe Dan Petrescu este mare deoarece șefii CFR-ului i-au stabilit clar: primăvara europeană și mulți bani de la UEFA obținuți din cât mai multe victorii în grupă. După cum s-a anunțat oficial, gruparea din Gruia trece în acest moment prin probleme financiare, cu datorii foarte mari, deficitul fiind de peste 11 milioane de euro. Deci supraviețuirea clubului este dependentă de rezultatele echipei în cupele europene.



Cum se împart banii în Europa League



În urma pandemiei provocate de noul coronavirus, care a închis stadioanele, iar echipele au fost nevoite să joace fără spectatori, UEFA a decis să suplimenteze anul acesta premiile pentru participantele din competițiile europene cu peste 100 de milioane de euro, bugetul total ajungând pentru sezonul 2020-2021 la 510 milioane de euro, bani care se vor împărți echipelor în funcție de performanțe. Astfel, pentru accederea în grupe, fiecare echipă va primi 2,92 milioane de euro. Pe lângă această sumă, o victorie mai aduce 570.000 de euro, iar un egal, 190.000 de euro, pe când o înfrângere nu aduce nimic. Locul 1 în grupă mai aduce un milion de euro, pe când locul 2 este premiat cu 500.000 de euro. Apoi, dacă va ajunge în primăvara europeană, „16-imi” + 500.000 de euro, „optimi” + 1,1 milioane de euro, „sferturi” + 1,5 milioane de euro, semifinale + 2,4 milioane de euro, finala + 4,5 milioan de euro, iar câștigătoarea trofeului mai primește încă 4 milioane de euro și calificarea directă în grupele Champions League în sezonul următor.

Dan Petrescu începe campania de adus bani europeni la club. În cazul unei victorii la Sofia, bagă în bugetul clubului 570.000 de euro

Meciul de diseară dintre ȚSKA și CFR se va desfășura cu 13.000 de spectatori în tribune, în urma deciziei Federației Bulgare de Fotbal cu acceptul UEFA.

5.820.000 de euro ar putea câștiga CFR Cluj dacă va accede în „16”-imile Europa League în acest sezon. Suma poate fi mai mare cu cel puțin două milioane de euro, dacă CFR Cluj va accede în optimile de finală.