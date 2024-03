Mascații, în Giulești. „Deci Daniel Nicolae băga petardele în stadion!”

„De unde și până unde?” s-au întrebat suporterii Rapidului. Mai mult decât atât, pe lângă președintele clubului, au mai fost ridicați pentru audieri încă 27 de persoane, membri ai galeriei în frunte cu liderul ei Liviu Ungurean, zis „Bocciu”. Ei sunt acuzați că „au inițiat un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat alte 13 persoane din galerie, cu scopul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii publice, prelucrarea, deținerea, folosirea și transportul de materiale pirotehnice pe care să le folosească la meciurile Rapidului și pe care să le arunce în teren”.

„Au venit mascații în Giulești!” a vuit ieri întregul cartier. Apoi au început să circule vorbele, fie zvonuri, fie spuse ale martorilor oculari, fie bănuieli, toate asezonate cu cuvinte grele ale suporterilor. „I-au arestat pe toți cei pe care i-au prins la club! I-au luat pe toți mascații!”, striga revoltat un suporter. Ce s-a întâmplat explică chiar jandarmeria printr-un comunicat: „Astăzi, 14 martie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente pun în aplicare 19 mandate de percheziție domiciliară și 28 de mandate de aducere, în Municipiul București și județele Ilfov, Prahova și Iași, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere, tulburarea ordinii publice prin violență asupra bunurilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, prevăzute de articolul 37 lit. a din Legea 126/1995. Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere care vor fi puse în aplicare, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, precum și de sprijinul echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”

Daniel Nicolae, capul răutăților, dar la fel este și în alte părți

Ani la rând toată lumea s-a întrebat cum este totuși posibil ca în ciuda controalelor stricte la intrarea pe stadioane să fie totuși introduse cantități imense de materiale pirotehnice. „Zici că este un import de vagoane cu petarde. Unde le-au ascuns? Cum le-au introdus?” se întreba lumea. S-a dat vina pe lipsa de atenție sau chiar pe complicitatea jandarmeriei la controalele de la stadion. Iată însă că în altă parte este complicitatea, chiar la conducerea clubului. Daniel Nicolae nu este deloc primul. Un alt caz de complicitate la vârf a fost cu ani în urmă la un meci Steaua-Dinamo în Ghencea, când chiar jucătorii dinamoviști le-au introdus pe teren, în niște fulare cu însemnele clubului pe care le-au aruncat suporterilor, în care erau însă ascunse materialele pirotehnice. Desigur, nu doar la Rapid se petrece acest lucru. Cu mici excepții, toate galeriile mari din România beneficiază de susținerea conducerilor cluburilor.

Mai rămâne o întrebare. Cum președintele clubului este acuzat că „a inițiat un grup infracțional organizat”, nu cumva respectivele materiale pirotehnice erau plătite chiar de clubul Rapid? La urma urmei, ele nu sunt deloc ieftine. În plus, și cantitatea este mare. Fiind vorba de materiale periculoase, ele trebuie totuși depozitate și manipulate cu mare grijă.

La percheziții s-au găsit și arme

Au avut loc și percheziții la mai mulți membri ai galeriei și, din imaginile publicate de Poliție, în urma descinderilor „s-au găsit mai multe arme de foc și arme albe, puști și pistoale”. Președintele Rapidului a fost audiat ieri și are deocamdată calitatea de suspect într-un dosar penal amplu, nu doar legat de materialele pirotehnice introduse în stadion de fanii Rapidului, ci în care ar fi vizați mai mulți lideri de galerie, membri ai unor grupări interlope și persoane cu antecedente violente.

Avem cea mai frumoasă galerie din țară. Uitați ce spectacol face galeria în Giulești, dar și în deplasări. Cu galeria lângă noi nu ne învinge nimeni. Ăsta este spiritul Giuleștiului. Daniel Nicolae, președinte Rapid după victoria cu FCSB

Rapid avea deja o sancțiune, iar oricum o parte din stadion urma să fie închis pentru meciul cu Farul, din prima etapă a Play-off-ului, chiar pe Giulești. În noua situație, rapidiștii ar putea primi o sancțiune mult mai mare, cum ar fi să joace toate cele 5 meciuri de pe teren propriu fără spectatori. De asemenea, este posibil ca galeria să nu fie primită pe stadion nici la meciurile din deplasare.

