Dennis Man, după ce a primit trofeul Tricolorul anului 2024: E cel mai bun an din cariera mea

Echipa FRF.tv a fost în Italia, la Parma, pentru a-i oferi lui Dennis Man trofeul Tricolorul anului 2024, câștigat în urma votului din fiecare lună în aplicația Tricolorii.

„Primii 3 clasați în clasamentul primesc puncte în ierarhia : 10 puncte – locul 1, 6 puncte – locul 2 și 3 puncte – locul 3. În baza acestui punctaj, an de an, este desemnat tricolorul anului. Chiar dacă mai este o lună din acest an, Dennis Man, cu 4 trofee obținute până acum, a câștigat deja competiția și este tricolorul anului”, scrie frf.ro.

„E cel mai bun an din carieră”, a spus Dennis Man într-un interviu FRF.tv.

Mijlocașul Parmei și al naționalei României își amintește cu plăcere de turneul final din Germania: „Cel mai mândru sunt de faptul că am participat la Campionatul European”.

Iată cum arată topul acestui clasament:

1. Dennis Man – 43 puncte

2-3. Florinel Coman, Darius Olaru – 26 puncte

4. Florin Niță – 20 puncte

5. Andrei Rațiu – 18 puncte

Câștigătorii acestui premiu de până acum sunt: Florin Niță – 2021, Nicolae Stanciu – 2022, Florinel Coman și Radu Drăgușin – 2023.

(sursa: Mediafax)