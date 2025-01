Djokovic, accidentat, s-a retras din semifinala de la Australian Open. Zverev, în finală

Djokovic a abandonat după ce a pierdut primul set cu 7-6 (7-5).

Sârbul în vârstă de 37 de ani și-a bandajat puternic partea superioară a piciorului stâng, după ce s-a accidentat marți în sfertul de finală cu Carlos Alcaraz.

După ce a trimis un voleu în fileu la mingea de set, Djokovic s-a apropiat imediat de fileu și a dat mâna cu Zverev.

El a salutat mulțimea, în ciuda huiduielilor care s-au auzit în unele sectoare din Rod Laver Arena.

„Primul lucru pe care vreau să-l spun este să vă rog să nu huiduiți când un jucător este accidentat”, a spus Zverev în interviul său de pe teren.

Germanul Zverev, cap de serie numărul doi, este încă în căutarea primului său titlu de Grand Slam, după ce a pierdut de două ori în finalele majore.

În prima sa finală la Australian Open, el îl va înfrunta fie pe italianul Jannik Sinner, cap de serie numărul 1, fie pe americanul Ben Shelton, cap de serie numărul 21.

Explicațiile lui Djokovic

Novak Djokovic a dezvăluit că a suferit o ruptură musculară care a dus la retragerea sa de la Australian Open, după un prim set pierdut în semifinala sa de vineri împotriva lui Alexander Zverev. Totuși, el rămâne optimist și spune că va continua să se străduie să „câștig mai multe Slam-uri”.

„Nu am lovit o minge de la meciul cu Alcaraz, deci până cu o oră înainte de meciul de astăzi. Am făcut tot ce am putut pentru a gestiona practic ruptura musculară pe care am avut-o”, a declarat Djokovic, citat de ATP Tour.

„Medicamentele și, cred, bandajul elastic și munca de fizioterapie au ajutat într-o oarecare măsură astăzi. Dar da, spre sfârșitul primului set am început să simt din ce în ce mai multă durere. A fost prea mult, cred, pentru mine în acel moment”.

Dacă ar fi câștigat primul set, sârbul a explicat că era posibil să fi continuat. Cu toate acestea, el a spus că „a fost din ce în ce mai rău” și că ar fi fost o „luptă uriașă” pentru a rămâne suficient de apt pentru raliuri fizice pentru mai multe ore.

„Este o ruptură musculară. Acum doi ani, am gestionat-o mai bine. Pe teren nu m-a deranjat atât de mult. De data aceasta nu a fost cazul”, a spus Djokovic.

„Așa că, în astfel de situații, cred că trebuie să încerci să faci cât mai multe în cel mai scurt timp, iar acesta a fost cazul. Am avut o zi în plus, deci două zile fără meci. Așa că m-am gândit că va fi destul de bine, poate. Dar da, nu a fost cazul, din păcate”.

Despre confruntarea cu o problemă fizică, Djokovic a spus: „Accidentarea este cel mai mare inamic al unui sportiv profesionist. În trecut am gestionat anumite accidentări, cum ar fi cea pe care ați menționat-o acum câțiva ani, care într-o anumită măsură chiar m-au ajutat să joc mai bine și să câștig turneul”.

„Nu a fost să fie de data aceasta. Dar este în regulă. Nu pot arunca toate amintirile incredibile și rezultatele și realizările pe care le-am obținut aici de-a lungul anilor doar pentru că anul acesta m-am retras în semifinale”.

Djokovic a fost sincer în a declara că, imediat după retragere, era încă „dezamăgit și supărat”, mai ales că trebuia să se retragă de la un eveniment în care și-a adjudecat 10 dintre trofeele sale majore.

„În unele cazuri sau în unele faze ale meciului te simți mai bine; în altele te simți aproape anxios. Așa că trebuie să treci peste această furtună. Uneori funcționează în favoarea ta, alteori nu”, a spus Djokovic.

„Depinde și de celălalt jucător, cum gestionează el acele situații. Aceasta este frumusețea sportului unu la unu, a sportului individual, este de așa natură încât nu există înlocuire”.

„Nu aș putea să ies acum după primul set și să intre cineva în locul meu, apoi să mă odihnesc o oră și poate revin sau poate revin pentru următorul meci și echipa mea să câștige. Asta nu se întâmplă în sportul nostru”.

Djokovic a mai spus că va fi supus mai multor examinări când se va întoarce în Europa și va discuta cu echipa sa medicală cum va continua.

„Am avut succes cu recuperările rapide în trecut. Să vedem”, a spus Djokovic. „Depinde doar de mușchi și de cum răspunde la tratament”.

„Este adevărat că m-am accidentat destul de mult în ultimii ani. Nu știu exact care este motivul pentru asta”, a spus Djokovic.

„Poate mai mulți factori diferiți. Dar, voi continua. Voi continua să mă străduiesc să câștig mai multe Slam-uri. Și atât timp cât voi simți că vreau să suport toate astea, voi fi prin preajmă”.

(sursa: Mediafax)