Djokovic: „Este unul dintre cele mai proaste meciuri de Grand Slam pe care le-am jucat”

Marcând sosirea unei noi generații de vedete din tenis, meciul pentru titlu de duminică de la Melbourne va fi, de asemenea, primul din 2005 încoace în care nu vor fi prezenți nici Djokovic, nici Roger Federer sau Rafa Nadal, membri recunoscutului "Big Three".

"A fost un meci foarte, foarte greu", a declarat Sinner la finalul meciului în care nu a avut de înfruntat nicio minge de break.

"Am început foarte bine, timp de două seturi am simțit că el nu se simțea prea bine pe teren, așa că am încercat să continui să forțez, iar apoi în setul al treilea am avut minge de meci și am ratat forehandul, dar știți, acesta este tenisul.

"Am încercat doar să fiu pregătit pentru următorul set, pe care l-am început foarte bine și, bineînțeles, atmosfera a fost foarte bună. Este atât de grozav să joci aici", a mai spus italianul de 22 de ani.

Sinner, al patrulea favorit, l-a învins pe Djokovic de două ori în trei meciuri la sfârșitul sezonului trecut și a avut un start fulminant pe Rod Laver Arena.

Djokovic nu mai pierduse pe terenul său favorit de la ediția din 2018, când a fost învins de sud-coreeanul Chung Hyeon.

"M-a depășit complet astăzi", a declarat Djokovic la conferința de presă. "Am fost șocat de nivelul meu într-un mod negativ. Nu erau prea multe lucruri pe care le făceam bine... Acesta este unul dintre cele mai proaste meciuri de Grand Slam pe care le-am jucat, din câte îmi amintesc.

"În același timp, meritul lui este că a făcut totul mai bine decât mine în fiecare aspect al jocului".

"Așteptam cu nerăbdare acest meci, este întotdeauna plăcut să ai un astfel de jucător de la care poți învăța", a mai declarat Sinner, citat de site-ul oficial ATP.

"Am pierdut (în fața lui) anul trecut în semifinale la Wimbledon, am învățat multe din asta și totul face parte din proces".

Astfel, Sinner l-a învins acum pe Djokovic la ATP Finals, în Cupa Davis și într-un Grand Slam.

"Nu știu, întrebați-l pe el", a spus Sinner râzând când a fost întrebat de ce jocul său a fost atât de dificil pentru Djokovic.

"Jucăm asemănător și în primul rând trebuie să încerci să returnezi cât mai multe mingi. Este un servant atât de incredibil, iar eu doar încerc să ghicesc uneori, știi, încercând să împing, încercând să îl mișc puțin.

"Nu vă voi da tacticile, pentru că sper că voi juca cu el în câteva meciuri diferite".

Sinner a declarat că se află pe valul de încredere pe care l-a declanșat anul trecut și că așteaptă cu nerăbdare finala de duminică, unde va juca împotriva lui Daniil Medvedev sau Alexander Zverev.

"Am convingerea că pot juca împotriva celor mai buni jucători din lume. Duminică, sunt în prima mea finală. Să vedem cum va fi. Sunt foarte fericit, voi veni aici cu zâmbetul pe buze și voi încerca să dau tot ce am mai bun.

"Voi urmări (următoarea semifinală) cu siguranță, sunt un mare fan al tenisului. Sunt un pic mai relaxat acum. Sunt niște jucători atât de incredibili și au jucat de atâtea ori. Va fi foarte interesant".

(sursa: Mediafax)