Să lumineze Farul! Și la munte, și la mare

Dacă Hagi a mai trăit astfel de momente ca antrenor la Galatasaray și la FCSB, Ciobi este la prima experiență la acest nivel. Se bazează pe o echipă omogenă, însă are un adversar greu, norvegienii de la Bodo/Glimt. Pe Litoral vin alți nordici, campioana Finlandei, HJK Helsinki. Ambele adversare sunt obișnuite cu aerul tare al competițiile europene, în timp ce echipele noastre pot scrie istorie.

Ultimele două echipe românești rămase în cupele europene joacă azi, pe teren propriu, prima manșă a play-off-ului Conference League, iar visul cel mare este intrarea în grupele celei de-a treia competiții intercluburi de pe continent. Miza este mare atât financiară, cât și ca imagine a cluburilor. Premiul pentru accederea în grupe este de 2,7 milioane de euro, la care se adaugă alți bani pentru victorii sau egaluri în grupă. Pe de altă parte, jucătorii au altă vizibilitate, iar prestațiile bune le pot crește semnificativ cota de piață.

Ciobi și Sepsi, în fața istoriei

Liviu Ciobotariu, instalat în această vară la Sepsi, este, în calitate de antrenor, pentru prima oară într-o campanie europeană. Ca jucător a mai trăit momente europene atât la Progresul și Dinamo, cât și în Belgia, la Standard Liege. Totuși, deși au un adversar greu, care în sezonul 2021-22 al Conference League a făcut instrucție cu Roma lui Mourinho, marcându-i nu mai puțin de 10 goluri, Sepsi are șansa sa. În acest sezon norvegienii nu au mai avut adversari de calibrul Romei, însă au trecut foarte ușor de Bohemians (Cehia) cu scorul general de 7-2, și de Pyunik (Armenia) cu 6-0, și asta îi face să fie considerați favoriți în fața lui Sepsi. Însă nici Sepsi nu stă rău la statistici. Chiar dacă participă la doar al treilea an, însă consecutiv, în preliminariile cupelor europene, Sepsi a avut an de an evoluții tot mai bune. În 2021-22 eliminată în turul 2 cu mult ghinion, la penalty-uri, de Spartak Trnava, în 2022-23 în turul 3 de Djurgårdens, iar în acest sezon a ajuns în play-off neînvinsă. Nucleul echipei este în mare măsură același de trei ani demonstrând că este omogen.

Farul sacrifică Liga 1 pentru cupele europene

Dacă Sepsi este cotată cu șansa a doua în dubla cu Bodo/Glimt, Farul și HJK Helsinki pornesc cu șanse egale, iar pentru a înclina balanța în favoarea constănțenilor, Hagi a dat prioritate pregătirii meciurilor cu campioana Finlandei, sacrificând competiția internă. Ciprian Marica, coproprietar la Farul, a și recunoscut că prioritatea numărul 1 este accederea în grupele Conference League, justificând astfel eșecurile consecutive din campionat cu Poli Iași, Petrolul și Rapid.

Se poate fără Alibec?

Hagi a făcut două mișcări surprinzătoare: l-a lăsat să plece pe Alibec în Qatar exact când fanii vedeau în cuplul Budescu-Alibec o armă letală după succesul din Estonia, și, a doua, l-a vândut pe Borza la Rapid. L-a vândut și pe Mazilu, însă acesta va mai rămâne la Ovidiu până la iarnă. Venirea lui Budescu limpezește în mare măsură „pasa finală”, la care Farul nu a excelat, însă Budescu îl simțea „și-n somn” pe Alibec, în timp ce colaborarea lui cu Rivaldinho și Mazilu este deocamdată doar în „durerile facerii”.

Fanii sunt de părere că Hagi trebuia să mai aștepte și să abordeze play-off-ul Conference League măcar cu Alibec, dacă nu și cu Borza și abia apoi să-i lase să plece.

Ianis revine la Constanța, dacă Farul ajunge în grupe

Ianis Hagi are șanse mici să prindă un loc în primul „11” la Glasgow. Declarația lui publică cum că este nemulțumit să nu joace titular l-a nemulțumit, la rândul lui, pe managerul lui Rangers, care l-a trecut pe linie moartă. În primă fază l-a scos de pe lista UEFA. Mai diplomat în declarații decât Ianis, Michael Beale a spus doar că românul este un jucător valoros, dar că mai are nevoie de timp să revină la forma pe care a avut-o înainte de accidentare. Acesta a mai spus că există și posibilitatea unui transfer al lui Ianis până la sfârșitul lunii. Însă marea problemă a lui Hagi jr la Rangers este schimbarea stilului, din 4-3-3 în 4-4-2, în care Ianis nu și-ar mai găsi locul, rivalii lui pe post fiind Cantwell și Cifuentes, ambii arătând o formă excelentă în acest sezon. În această situație, Ianis Hagi se gândește la o plecare de la Rangers, fie împrumut un an, fie definitiv. Pentru împrumut, prima variantă este împrumutul la Farul dacă echipa tatălui ajunge în grupele UECL, variantă luată în calcul și de Hagi junior, și de Hagi senior.

