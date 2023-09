Edi a ales lotul mare. Cum va arăta primul 11

Cu câteva zile înaintea celor două meciuri din preliminariile Euro 2024 programate în luna septembrie, Edi Iordănescu a dat câteva explicații despre felul cum a gândit selecția jucătorilor la lotul reprezentativ. Luându-le pe rând, fiecare pare a avea hibe. „Îmi doresc continuitate”, a spus el. Doar că mulți jucători selecționați în precedenta campanie se găsesc în acest moment în cu totul alt context, fie nu joacă, fie s-au transferat în această vară, fie nu mai sunt în formă. Și totuși, Edi Iordănescu i-a chemat la lot. Cicâldău, de exemplu, pus pe liber de Galatasaray, a ajuns la Konyaspor, în prima ligă turcă, după ce a petrecut aproape un sezon în Emiratele Arabe. De când s-a întors în Turcia, a prins patru meciuri la Konyaspor, dar niciodată integralist, a jucat 30-60 de minute pe meci, n-a marcat și nu a oferit nicio pasă de gol. Media notelor a oscilat între 5 și 6, neieșind cu nimic în evidență.

Olimpiu Moruțan era la precedenta selecționare la lot jucător de bază la Pisa, în Serie B, 35 de meciuri, 6 goluri și 6 pase de gol. Acum, trimis de Galatasaray la codașa din prima ligă turcă Ankaragucu, a prins doar două meciuri, fără nicio realizare. George Pușcaș, deși a promovat cu Genoa în Serie A din Italia, nu a prins niciun minut, iar clubul încearcă acum să scape de el pentru că nu are nicio șansă să joace la Genoa. Colegul lui Pușcaș de la Genoa Radu Drăgușin are alt statut. Titular și integralist în Cupa Italiei și în campionat, este considerat de club o „mină de aur”, de Juventus, club de care aparține. Drăgușin nu are cum să lipsească din primul 11.

„Ce mai caută Screciu și Bancu la națională?”

Edi Iordănescu a trebuit să facă față presiunilor de la Universitatea Craiova. Șefii clubului s-au arătat foarte nemulțumiți că n-au intrat în vederile selecționerului Andrei Ivan și Alexandru Mitriță, doar că aceștia au fost excluși din lot de Iordănescu din cauza atitudinii pe care au avut-o la precedentele selecții. Pe de altă parte, sunt destule voci printre suporterii naționalei care contestă prezența la lot și a celor doi craioveni, Screciu și Bancu. „N-au jucat nimic în acest sezon la club, cele mai frumoase pase ale lor au fost la adversari”, sunt criticile lor.

Chiar nu merita Sepsi niciun jucător la lot?

Surpriza este neconvocarea niciunui jucător de la Sepsi Sf. Gheorghe. Covăsnenii au avut cea mai bună prestație în cupele europene din toate echipele românești. Uitându-ne pe lista jucătorilor români din lotul lui Sepsi, este curios că Edi Iordănescu nu are ochi pentru Ștefănescu, probabil cel mai în formă jucător din Liga 1. Soluții pentru națională puteau fi și fundașii laterali Denis Ciobotariu și Andres Dumitrescu. Amândoi în formă bună, au demonstrat și în preliminariile Conference League, și în Liga 1. Chiar și portarul Niczuly putea fi selecționat chiar și ca al treilea portar, în locul lui Aioani, care a dezamăgit la Farul în acest început de sezon și este printre principalii vinovați în ratarea calificării în grupele Conference League.

„E greu din 3 în 3 zile”

An de an, jucătorii din campionatul intern s-au plâns că le este foarte greu să joace la trei zile, acuzând oboseală, deși este abia începutul sezonului. UEFA, însă, nu ține seama de asta și a programat pentru toate echipele naționale jocuri din 3 în 3 zile. Edi Iordănescu va trebui, astfel, să țină cont de situația în care jucătorii din Liga 1 să fie împărțiți în două. O parte să joace cu Israelul și cealaltă parte cu Kosovo. Curios, stranierii nu s-au plâns de această densitate a meciurilor naționalei.

Cât va juca Ianis Hagi?

Chemat la lot mai degrabă să se evite un alt conflict cu Gică Hagi, Ianis ar putea prinde câteva minute, pe final, și cu Israelul, și cu Kosovo. Cu siguranță nu este încă apt de 90 de minute, însă, introdus ca „armă secretă” poate prinde execuții de excepție. Nevoit să plece de la Rangers, unde a fost pus pe tușă, Ianis a trebuit să-și găsească echipă. A ales Alaves și La Liga, unde se joacă altceva decât în Scoția. Poate ar fi trebuit să fie lăsat la club să se antreneze cu noii coechipieri, însă neconvocarea ar fi stârnit alte discuții aprinse FRF-Gică Hagi.

Prioritatea 1: 3 puncte cu Israel

Principalul obiectiv este victoria cu Israelul. Asta ar însemna că o ținem la o distanță de 4 puncte cu principala contracandidată la locul 2 în grupă, după Elveția, loc calificabil la Euro. Edi Iordănescu ar trebui să alcătuiască cel mai bun 11 în acest prim meci. Considerând că meciul cu Kosovo este mai abordabil, Edi are obligatoriu de scos 3 puncte sâmbătă cu naționala Israelului. Teoretic, Kosovo este ieșită din cărțile calificării după egalul cu Andorra, însă ne-ar putea încurca socotelile.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo

PORTARI: Horațiu Moldovan (Rapid), Ștefan Târnovanu (FCSB), Marian Aioani (Farul)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Cristian Manea (CFR Cluj), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Adrian Rus (Pafos), Radu Drăgușin (Genoa), Bogdan Racovițan (Raków), Mario Camora (CFR Cluj), Nicușor Bancu (U Craiova)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (U Craiova), Tudor Băluță (Farul), Marius Marin (Pisa), Darius Olaru (FCSB), Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns), Răzvan Marin (Empoli), Deian Sorescu (Raków), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu), Ianis Hagi (Alaves), Florinel Coman (FCSB), Valentin Mihăilă (Parma)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa), Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj)