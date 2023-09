Edward Iordănescu: Cu Kosovo aşteptăm un joc şi mai dificil decât am avut cu Israelul

"Vor fi schimbări cu siguranţă în meciul cu Kosovo. Câte îmi este greu să spun, acum nu sunt sută la sută decis. Avem nevoie şi de energie, nu mai contează numele, contează să putem să alergăm, să ne angajăm, să putem să câştigăm dueluri, pentru că aici va fi o confruntare şi fizică, nu numai tehnică. Vă spun cu sinceritate că aşteptăm un joc şi mai dificil decât am avut cu Israelul. Kosovo are în componenţă jucători în toate competiţiile europene şi joacă meci de meci, sunt prezenţi peste tot, sunt jucători competitivi şi vin să îşi joace ultima carte. Are un joc complex, poate să ducă şi un joc de angajament, pentru ca au putere, au forţă, joacă în campionate puternice, unde trebuie să fii peste anumiţi parametrii. Dar în acelaşi timp au şi o echipă care are foarte multe mijloace tehnice, are jucători cu calitate tehnică. Mai mult decât atât, vin la 'totul sau nimic', ceea ce va face să fie determinaţi la maximum", a declarat Iordănescu, într-o conferinţă de presă.



El spune că e conştient de situaţia în care se află naţionala României, fiind nemulţumit de jocul prestat în partida cu Israel, scor 1-1, dar a precizat că sunt lucruri îmbunătăţite în comparaţie cu trecutul.



"Suntem din nou în faţa unui moment important, în faţa unui joc foarte important în economia clasamentului şi a obiectivului pe care îl avem. Suntem foarte conştienţi de situaţia în care ne aflăm, accept realitatea, suntem foarte conştienţi că trebuie să ne ridicăm la nivelul exprimării şi trebuia să confruntăm acest lucru. Ne-am dorit toate cele trei puncte cu Israelul, am făcut o primă repriză în care în linii mari nu pot să mă declar nemulţumit, după care repriza a doua am gestionat-o prost şi ceea ce s-a întâmplat după primirea golului nu trebuia să se întâmple. În primul rând, mental am coborât, ne-am pierdut reperele. Totuşi, rămânem pe un loc calificabil, suntem neînvinşi. Avem cea mai bună apărare... sunt elemente în jurul cărora trebuie să construim, să credem. Sunt lucruri care sunt îmbunătăţite în comparaţie cu trecutul şi trebuie să mergem cu încredere înainte, dar trebuie să fim conştienţi că avem multe de corectat şi de îmbunătăţit", a afirmat Iordănescu.



Selecţionerul a adus în discuţie şi presiunea ratării calificării la ediţiile anterioare ale competiţiilor europene şi mondiale, dar şi situaţia fotbalului românesc care nu are nicio reprezentantă în grupele cupelor europene.



"Nu sunt persoana care să spună că este mulţumită, dar în procesul de pregătire jucătorii merg foarte bine, văd preocupare pentru ceea ce pregătim, însă atunci când vine jocul, din păcate, factorul mental este principalul motiv pentru care nu reuşim să punem în practică lucrurile pe care ni le propunem. Trebuie un mental mai competitiv, trebuie să fim mult mai hotărâţi, mult mai decişi şi să avem încredere în capacităţile noastre. E o provocare şi pentru mine, deşi nu este uşor, pentru că ai la dispoziţie jucătorii doar trei-patru zile, este provocarea numărul unu pentru mine. Nu are cum să nu ne fie teamă, eu îi înţeleg din multe puncte de vedere, cu toate mesajele mele pozitive, situaţia apasă. Seceta de performanţe apasă, lumea nu mai are răbdare, se irită repede. Această generaţie îşi joacă şansa şi încearcă să producă această calificare, dar în acelaşi timp apasă pe umerii acestor băieţi şi întreg contextul fotbalului românesc. Suntem fără echipe în grupele europene şi o echipă naţională nu poate să fie ruptă de ceea ce înseamnă restul fotbalului nostru, asta apasă cu atât mai mult", a completat Iordănescu.



În ceea ce priveşte criticile apărute în spaţiul public după partida cu Israelul, Iordănescu a spus că le respectă, fiind totodată sigur că România va reuşi să rezolve ecuaţia calificării dacă va rezolva partea care ţine de exprimarea în teren.



"Nu vreau să analizez criticile, analiştii au dreptul lor, lumea îşi dă cu părerea, are dreptul la o opinie, eu ştiu să respect tot, trebuie să fiu foarte conectat, dar trebuie să mergem înainte, să adunăm puncte. Stăm foarte bine în afara terenului, suntem foarte uniţi, suntem disciplinaţi, lucrurile sunt bune şi în procesul de pregătire. Din păcate, în teren lucrurile nu sunt bune, nu sunt OK, în clasament sunt OK. Dacă reuşim să rezolvăm partea de exprimare şi să avem mai multă încredere şi să fim mai hotărâţi, cu siguranţă că putem rezolva ecuaţia calificării. Toţi am convenit că nu jucăm ceea ce trebuie, ceea ce pregătim. E acelaşi curent împotriva mea, s-a mai atenuat, a repornit, trecem şi prin furtună dacă e nevoie ca să fim la European. Eu cred foarte tare în destin şi cum lucrez, pentru asta cred că nimic nu va veni de la sine. Trebuie să muncim, să ne batem şi să te pui şi în momentele dificile. Pentru mine obiectivul este să rămânem pe loc calificabil", a mai spus Edward Iordănescu.



Echipa naţională de fotbal a României va întâlni, marţi, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, reprezentativa Kosovo, în preliminariile Campionatului European din 2024, din Germania.



După 5 jocuri, România se află pe poziţia a 2-a în clasamentul Grupei I, cu 9 puncte, la 2 puncte distanţă de liderul Elveţia. Locul 3 este ocupat de Israel, cu 8 puncte, pe 4 şi 5 se află Belarus şi Kosovo, cu câte 4 puncte, iar ultima poziţie este ocupată de Andorra, cu 2 puncte.